Maltempo in Liguria, allerta arancione nel Centro-Levante: nell’Imperiese bassa probabilità di forti temporali oggi

Il passaggio perturbato che interesserà la Liguria nelle prossime ore porterà un netto aumento dell’instabilità, ma con effetti differenti a seconda delle zone. Per la provincia di Imperia, compresa nella zona A – Bacini Liguri Marittimi di Ponente, il quadro resta al momento meno critico rispetto al Centro-Levante. La zona A non è infatti interessata dall’allerta per temporali indicata per le altre aree regionali. L’avviso meteorologico emesso da ARPAL segnala proprio per l’Imperiese una bassa probabilità di fenomeni forti, con particolare riferimento alle Alpi nelle ore pomeridiane.

La situazione è comunque destinata a diventare più instabile con l'avvicinarsi della perturbazione atlantica. Nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre, sono possibili temporali localmente intensi, mentre dalla tarda sera è previsto un ulteriore aumento delle condizioni di instabilità. Il quadro regionale vede i fenomeni più significativi concentrarsi soprattutto sulle zone centrali e orientali della Liguria. Per l'Imperiese, invece, la previsione resta caratterizzata da una probabilità più contenuta di temporali forti.

Per giovedì 17 settembre il transito della perturbazione determinerà condizioni di maltempo più marcate nel resto della regione. L'avviso prevede un'alta probabilità di temporali forti e organizzati sulle zone B, C, D ed E, con possibilità di fenomeni localmente persistenti sulle zone B, C ed E dalla prima mattina. Sono inoltre possibili locali grandinate di piccole dimensioni e colpi di vento. Sulla zona A, invece, ARPAL conferma la bassa probabilità di fenomeni forti, soprattutto sulle Alpi nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni sono previste in esaurimento in serata.

Nel complesso, dunque, l'attenzione resta puntata soprattutto sul Centro-Levante, mentre nell'Imperiese il passaggio perturbato dovrebbe avere caratteristiche meno marcate. La previsione allegata indica per la zona A condizioni senza particolari segnalazioni di intensità delle precipitazioni o di altri fenomeni significativi nella giornata di venerdì 18 settembre. Il quadro regionale vedrà comunque il transito marginale di una nuova perturbazione, con la possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale moderato.

Le previsioni dettagliate per l'Imperiese

Mercoledì 16 settembre: progressivo aumento dell'instabilità per l'avvicinamento della perturbazione atlantica. Sulla zona A è indicata una bassa probabilità di temporali forti. Possibili fenomeni localmente intensi nel contesto regionale e, in caso di temporali, allagamenti localizzati, raffiche di vento, grandine, fulminazioni e piccoli smottamenti. Dalla tarda sera è previsto un ulteriore aumento dell'instabilità.

Giovedì 17 settembre: sulla zona A resta bassa la probabilità di fenomeni forti, con particolare riferimento alle Alpi nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni sono previste in esaurimento in serata. Il quadro più perturbato riguarderà invece il Centro-Levante, dove sono attesi temporali forti e organizzati, localmente persistenti. Sulle coste e sui crinali del Centro-Levante sono inoltre previsti venti moderati da Sud, con raffiche intorno ai 40-50 km/h.

Venerdì 18 settembre: il transito di una nuova perturbazione interesserà marginalmente la Liguria, con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale moderato. Per la zona A il quadro grafico dell'avviso non evidenzia fenomeni particolari, mentre il bollettino regionale indica quindi una giornata ancora variabile e potenzialmente instabile, ma con caratteristiche più blande rispetto al passaggio di giovedì.