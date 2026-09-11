Sanremo: esordio per i Lars'n, cinque giovani musicisti alla scoperta del palco tra cover e sogni (Foto)

Un esordio nel segno della musica, dell'amicizia e soprattutto della passione. È quello vissuto dai Lars'n, giovane gruppo sanremese che ha mosso i primi passi nel mondo della musica proponendo una serie di cover e regalando al pubblico una serata ricca di emozioni. Cinque ragazzi accomunati dalla voglia di suonare insieme e di mettersi alla prova davanti al pubblico, affrontando con entusiasmo il primo appuntamento di un percorso che, chissà, potrebbe portarli lontano.

A comporre la formazione sono Rori alla voce, Crisma alla chitarra, Pavo al basso, Sammy alla batteria e Larry alle tastiere. Strumenti diversi, personalità diverse, ma un'unica passione capace di unirli e di trasformarsi in musica. Per l'esordio i Lars'n hanno scelto un repertorio di brani conosciuti, affidandosi alle cover per raccontare il proprio modo di vivere la musica e per prendere confidenza con il palco.. Tra le note della serata non è mancato "Call Me", uno dei pezzi che hanno accompagnato il pubblico durante l'esibizione, insieme ad altri conosciuti brani del panorama musicale. Un repertorio pensato per coinvolgere e, allo stesso tempo, per permettere ai cinque giovani musicisti di esprimersi attraverso generi e sonorità differenti. Il risultato è stato un appuntamento fatto di energia, emozioni e quella sana emozione che accompagna ogni debutto.

Per i Lars'n si tratta infatti soltanto dell'inizio di un'avventura. L'esordio rappresenta il primo passo di un cammino nel quale continuare a crescere, migliorare e, soprattutto, divertirsi facendo ciò che amano. La musica diventa così non soltanto un momento da condividere, ma anche un'occasione per mettersi in gioco, imparare dall'esperienza e costruire, concerto dopo concerto, una propria identità. E proprio la passione è il motore che può trasformare una semplice esperienza musicale in qualcosa di più grande. "Un in bocca al lupo ai ragazzi, perché la loro passione possa sfociare nella realizzazione di un sogno nel cassetto": è questo l'augurio che accompagna il debutto dei giovani musicisti, nella speranza che la strada appena intrapresa possa essere lunga e ricca di soddisfazioni.

Il palco ha quindi accolto per la prima volta i cinque componenti dei Lars'n, ma potrebbe essere soltanto il primo di tanti appuntamenti. Rori, Crisma, Pavo, Sammy e Larry hanno dimostrato di avere entusiasmo e voglia di fare, ingredienti fondamentali per affrontare un percorso musicale. Ora non resta che continuare a suonare, provare e lasciarsi guidare dalle note, con la curiosità di scoprire dove potrà portarli questa nuova avventura.