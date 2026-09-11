Eventi Autentici Liguri, il calendario si accende nell’Imperiese: feste, sagre e tradizioni protagoniste

Il secondo fine settimana di settembre porta con sé un nuovo appuntamento con gli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero, il calendario finanziato da Regione Liguria per valorizzare tradizioni, cultura e identità dei territori. Nell’Imperiese sono quattro le manifestazioni inserite nel programma, con iniziative che spaziano dalla musica alla gastronomia, fino alle celebrazioni religiose e alle feste popolari. Un’occasione per riscoprire alcuni degli aspetti più caratteristici dei borghi della provincia, coinvolgendo residenti e visitatori. Il programma regionale punta infatti a sostenere appuntamenti capaci di animare i territori anche al di fuori della stagione estiva. Cervo, Apricale, Camporosso e Molini di Triora saranno così al centro di un fine settimana ricco di iniziative.

A Cervo prosegue fino al 12 settembre l’Accademia Musicale, con lezioni, corsi e appuntamenti dedicati alla musica. Ad Apricale, invece, il 13 settembre spazio alla tradizione gastronomica con la Sagra della Pansarola e Zabaione, dedicata al caratteristico dolce locale e ai sapori della cucina del territorio. Sempre dal 13 settembre, a Camporosso prenderà il via la Festa del Padre Santo, in programma fino al 20 settembre, con celebrazioni e iniziative legate alla tradizione religiosa e popolare. Nella stessa giornata, a Molini di Triora, tornerà la Sagra della Lumaca, appuntamento dedicato alle specialità gastronomiche e ai prodotti tipici locali. Quattro iniziative diverse tra loro, ma accomunate dalla volontà di mantenere vive le tradizioni e rafforzare il legame con il territorio.

"Con questo secondo fine settimana di settembre prosegue un calendario sempre più ricco, con appuntamenti che ormai interessano ogni mese dell’anno e coinvolgono tutto il territorio ligure" – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –, "Sono manifestazioni che valorizzano le nostre tradizioni, l’identità dei borghi, i prodotti tipici e la cultura locale e che rappresentano anche un’opportunità importante dal punto di vista turistico". Regione Liguria ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi in tutta la regione: 179 manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, e 27 iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali. L'obiettivo è contribuire a rendere i territori attrattivi durante tutto l'anno, dando spazio anche all'entroterra e favorendo un allungamento della stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi.