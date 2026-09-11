 / Eventi

Eventi | 11 settembre 2026, 18:41

Perinaldo, cittadinanza onoraria ad Amalia Ercoli Finzi: "Un'eccellenza italiana nel mondo"

La professoressa premiata nel corso della quarta edizione del Premio Letterario internazionale "Dalle antiche pietre"

La sala consiliare del Comune di Perinaldo ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario internazionale "Dalle antiche pietre: misteri, sapori e profumi del noir e del giallo". Un appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura che quest'anno ha avuto anche un momento particolarmente significativo per il paese dell'entroterra ponentino. Nel corso della cerimonia è stata infatti conferita la cittadinanza onoraria alla professoressa Amalia Ercoli Finzi, figura di assoluto rilievo nel panorama scientifico italiano e internazionale. Alla giornata ha partecipato anche l'assessore regionale Alessandro Piana, che ha voluto sottolineare il valore dell'iniziativa e del riconoscimento assegnato alla studiosa.

La scelta di conferire la cittadinanza onoraria ad Amalia Ercoli Finzi assume un significato particolare per Perinaldo, località da sempre legata alla cultura scientifica e astronomica. Il paese ha infatti dato i natali a Gian Domenico Cassini, illustre astronomo al quale è dedicato un importante percorso di valorizzazione della tradizione scientifica locale. Proprio in questo contesto si inserisce il riconoscimento alla professoressa Ercoli Finzi, il cui percorso professionale è stato caratterizzato da importanti contributi alla ricerca e alle missioni spaziali. Un legame con il territorio che, come ricordato durante la cerimonia, si è consolidato nell'arco di trent'anni, rendendo ancora più significativo il conferimento della cittadinanza.

Presente all'appuntamento, l'assessore regionale Alessandro Piana ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento, evidenziando il valore umano e professionale della nuova cittadina onoraria. "È un grande onore celebrare a Perinaldo una personalità come Amalia Ercoli Finzi, esempio di eccellenza italiana nel mondo e di una straordinaria capacità di guardare oltre i confini della Terra – dichiara Piana –. La cittadinanza onoraria riconosce non solo il suo eccezionale percorso professionale e il contributo dato alla ricerca e alle missioni spaziali, ma anche il legame profondo che da trent'anni la unisce a questo territorio". Parole che sottolineano il rapporto costruito nel tempo tra la scienziata e il paese dell'entroterra.

Per Piana, inoltre, il riconoscimento trova una particolare coerenza proprio nel contesto storico e culturale di Perinaldo, dove la tradizione astronomica rappresenta uno degli elementi distintivi dell'identità del paese. "Un legame particolarmente significativo in un luogo come Perinaldo, che ha dato i natali all'illustre astronomo Gian Domenico Cassini e che continua a custodire e valorizzare una forte vocazione per la cultura scientifica e astronomica", ha aggiunto l'assessore regionale. La cerimonia del Premio Letterario ha così unito letteratura, cultura e scienza, valorizzando una personalità che rappresenta un'eccellenza italiana e rafforzando al tempo stesso il legame tra Amalia Ercoli Finzi e il territorio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium