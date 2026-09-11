Perinaldo, cittadinanza onoraria ad Amalia Ercoli Finzi: "Un'eccellenza italiana nel mondo"

La sala consiliare del Comune di Perinaldo ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario internazionale "Dalle antiche pietre: misteri, sapori e profumi del noir e del giallo". Un appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura che quest'anno ha avuto anche un momento particolarmente significativo per il paese dell'entroterra ponentino. Nel corso della cerimonia è stata infatti conferita la cittadinanza onoraria alla professoressa Amalia Ercoli Finzi, figura di assoluto rilievo nel panorama scientifico italiano e internazionale. Alla giornata ha partecipato anche l'assessore regionale Alessandro Piana, che ha voluto sottolineare il valore dell'iniziativa e del riconoscimento assegnato alla studiosa.

La scelta di conferire la cittadinanza onoraria ad Amalia Ercoli Finzi assume un significato particolare per Perinaldo, località da sempre legata alla cultura scientifica e astronomica. Il paese ha infatti dato i natali a Gian Domenico Cassini, illustre astronomo al quale è dedicato un importante percorso di valorizzazione della tradizione scientifica locale. Proprio in questo contesto si inserisce il riconoscimento alla professoressa Ercoli Finzi, il cui percorso professionale è stato caratterizzato da importanti contributi alla ricerca e alle missioni spaziali. Un legame con il territorio che, come ricordato durante la cerimonia, si è consolidato nell'arco di trent'anni, rendendo ancora più significativo il conferimento della cittadinanza.

Presente all'appuntamento, l'assessore regionale Alessandro Piana ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento, evidenziando il valore umano e professionale della nuova cittadina onoraria. "È un grande onore celebrare a Perinaldo una personalità come Amalia Ercoli Finzi, esempio di eccellenza italiana nel mondo e di una straordinaria capacità di guardare oltre i confini della Terra – dichiara Piana –. La cittadinanza onoraria riconosce non solo il suo eccezionale percorso professionale e il contributo dato alla ricerca e alle missioni spaziali, ma anche il legame profondo che da trent'anni la unisce a questo territorio". Parole che sottolineano il rapporto costruito nel tempo tra la scienziata e il paese dell'entroterra.

Per Piana, inoltre, il riconoscimento trova una particolare coerenza proprio nel contesto storico e culturale di Perinaldo, dove la tradizione astronomica rappresenta uno degli elementi distintivi dell'identità del paese. "Un legame particolarmente significativo in un luogo come Perinaldo, che ha dato i natali all'illustre astronomo Gian Domenico Cassini e che continua a custodire e valorizzare una forte vocazione per la cultura scientifica e astronomica", ha aggiunto l'assessore regionale. La cerimonia del Premio Letterario ha così unito letteratura, cultura e scienza, valorizzando una personalità che rappresenta un'eccellenza italiana e rafforzando al tempo stesso il legame tra Amalia Ercoli Finzi e il territorio.