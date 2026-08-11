Canoa, agosto di conferme per la Canottieri Sanremo: titolo italiano per le sorelle Pompili

Il mese di agosto rappresenta uno dei momenti clou della stagione agonistica della canoa e, per la Canottieri Sanremo, è arrivato all'insegna delle conferme. Nel primo fine settimana del mese, sul lago Sparafucile di Mantova, la società matuziana ha conquistato un prestigioso titolo italiano grazie alle sorelle Viola e Valentina Pompili, protagoniste nel K2 200 metri. Le due atlete biancazzurre hanno completato una gara di grande livello, salendo sul gradino più alto del podio e confermando il loro ottimo momento di forma.

Sempre con le sorelle Pompili è arrivata anche una medaglia di bronzo nel K2 500 metri, a completamento di un fine settimana particolarmente positivo per la società sanremese. Buona anche la prestazione del K4 maschile composto da Tommaso Sanchez, Nicolò Trosso, Nicolò Maccario ed Enea Grancini. L'equipaggio ha disputato una prova generosa, protagonista di una splendida rimonta che lo ha portato fino al quarto posto, a pochissima distanza dalla medaglia.

Positiva anche la partecipazione di Janaina Dos Santos, alla sua prima esperienza in un Campionato Italiano. L'atleta della Canottieri Sanremo ha affrontato la competizione con determinazione, riuscendo già in batteria a realizzare la sua migliore prestazione cronometrica, un risultato significativo in un appuntamento di questo livello e un ulteriore segnale di crescita per la giovane canoista.

I risultati ottenuti a Mantova rappresentano la conferma del buon momento attraversato dall'intera squadra biancazzurra, che già nell'ultima settimana di luglio si era messa in evidenza a San Giorgio di Nogaro, in occasione della prima prova del Gran Premio Giovani Nazionale. Anche in questo caso il bottino della Canottieri Sanremo è stato particolarmente ricco, con otto medaglie conquistate nelle diverse specialità, a testimonianza della qualità del lavoro svolto dagli atleti e dai tecnici durante la stagione.

Tra i protagonisti della trasferta friulana c'è stato Mattia Salvi, autore di una prestazione di assoluto rilievo con due medaglie d'oro e una d'argento. Un bronzo è arrivato invece per Serena Lisi, mentre Riccardo Giordano ha conquistato un argento e un bronzo. Sul podio anche Marta Pannuti, con una medaglia d'argento, mentre particolarmente significativo è stato il bronzo di squadra nel dragon boat, ottenuto grazie a un equipaggio nel quale, oltre agli atleti già medagliati, figuravano anche Riccardo Ghersi, Rafaela Van den Boom e Rachele Cagliero.

Buone anche le prestazioni dei più giovani e degli esordienti. Diana Pannuti, classe 2017, ha chiuso la propria prova al sesto posto, mentre Matteo Amoui, alla sua prima esperienza agonistica, ha conquistato un incoraggiante ottavo posto. Risultati che confermano la vitalità del settore giovanile della Canottieri Sanremo e il lavoro portato avanti dalla società anche nella formazione delle nuove leve.

Dopo la settimana di pausa in occasione di Ferragosto, le squadre biancazzurre torneranno ad allenarsi in vista degli ultimi importanti appuntamenti della stagione. I più giovani saranno impegnati dal 3 al 6 settembre sul lago di Caldonazzo, dove andrà in scena la terza e ultima prova del Gran Premio Giovani. Un appuntamento particolarmente importante perché gli atleti sanremesi rappresenteranno non soltanto la propria società, ma anche la Liguria nel Trofeo delle Regioni.

La settimana successiva toccherà invece ai più grandi, chiamati a scendere in acqua a Milano per il Campionato Italiano di Società. Per la Canottieri Sanremo sarà dunque un finale di stagione ricco di appuntamenti e di ambizioni, dopo i risultati ottenuti tra Mantova e San Giorgio di Nogaro. L'obiettivo è proseguire sulla strada intrapresa, valorizzando sia gli atleti più esperti sia i giovani che stanno emergendo e portando in alto i colori biancazzurri nel panorama nazionale della canoa.