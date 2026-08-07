Ultimissimi saldi al Molo 8.44: le occasioni da cogliere prima delle ferie

Per molti italiani le vacanze devono ancora cominciare. Le due settimane centrali di agosto restano infatti il momento più atteso per partire, trascorrere qualche giorno al mare o concedersi una pausa lontano dalla routine.

Prima di chiudere la valigia, però, può essere utile fare un ultimo controllo: costume, abiti leggeri, scarpe comode e accessori sono davvero tutti al loro posto?

Gli ultimi giorni dei saldi estivi rappresentano l’occasione ideale per completare il guardaroba delle ferie, approfittando delle riduzioni ancora disponibili nei negozi del Molo 8.44. Non solo acquisti programmati da tempo, ma anche quel vestito, quel paio di scarpe o quel capo passe-partout che può rendere più semplice preparare i look per le giornate e le serate estive.

Tra le promozioni pubblicate dal centro spiccano quelle di Conte’, dove gli ultimi ribassi arrivano fino al 70% su una selezione di calzature. Una buona opportunità per cercare sandali, scarpe leggere o modelli comodi da mettere in valigia e utilizzare durante passeggiate, aperitivi e giornate fuori casa.

Anche da Terranova gli sconti raggiungono il 70%, con tante proposte per completare il guardaroba estivo senza rinunciare alla convenienza. T-shirt, pantaloncini, abiti e capi informali possono diventare alleati preziosi per una vacanza al mare, un viaggio o semplicemente per vivere le settimane più calde in città.

Da Motivi, invece, è già possibile dare uno sguardo alle nuove proposte della collezione, pensate per accompagnare l’estate con capi femminili freschi e versatili. Un’occasione per abbinare agli affari di fine stagione qualche novità da indossare subito e continuare a utilizzare anche al rientro dalle ferie.

Gli ultimissimi saldi sono anche il momento giusto per concedersi un acquisto rimandato, sostituire un capo ormai usurato o prepararsi a una partenza dell’ultimo minuto. Basta una visita al Molo 8.44 per trovare in un unico luogo tante soluzioni diverse e completare gli acquisti prima di dedicarsi finalmente al relax.

Le ferie di agosto sono ormai vicine: prima di partire, vale la pena approfittare delle ultime occasioni della stagione.