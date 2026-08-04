Volley: la sanremese Vanessa Faieta confermata all'Alba Volley, giocherà in Serie B1 dopo la storica promozione

La sanremese Vanessa Faieta continuerà a vestire la maglia dell'Alba Volley, formazione che nella prossima stagione sarà protagonista nel campionato di Serie B1 dopo aver conquistato una storica promozione attraverso i play off. Un'importante conferma per la società piemontese, che ha deciso di puntare ancora sulla giovane atleta matuziana, premiandone il rendimento e la crescita mostrati nel corso dell'ultima stagione, culminata con il raggiungimento di un traguardo che resterà nella storia del club.

Nonostante la giovane età, Vanessa Faieta può già vantare un percorso sportivo significativo, costruito passo dopo passo attraverso esperienze in realtà di primo piano del panorama pallavolistico italiano. Dopo gli inizi nelle squadre giovanili di Sanremo, la schiacciatrice ha proseguito il proprio cammino nella Cuneo Granda Volley, quindi nel Centro Volley Reggiano, nell'Albenga Volley e successivamente a Genova, accumulando esperienza e consolidando il proprio percorso di crescita tecnica.

L'approdo all'Alba Volley ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. Nella passata stagione, disputata in Serie B2, Faieta è stata infatti una delle protagoniste della storica promozione conquistata dalla formazione piemontese, contribuendo in maniera concreta al successo della squadra nei play off. Prestazioni che hanno convinto la società a rinnovarle la fiducia anche per il prossimo campionato.

Per la pallavolista sanremese si aprirà così una nuova sfida nel torneo di Serie B1, categoria che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera. La conferma ad Alba testimonia la volontà del club di proseguire un percorso di crescita con un gruppo che ha già dimostrato il proprio valore, nel quale Vanessa Faieta continuerà a essere una pedina importante con l'obiettivo di ben figurare anche nella nuova categoria.