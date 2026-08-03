Sanremese, gli Irriducibili ringraziano Alessandro Masu: "Ha difeso i colori biancazzurri e garantito continuità"

La cessione della Sanremese alla nuova cordata continua a far discutere l'ambiente biancazzurro. Dopo il passaggio di proprietà, gli Irriducibili Sanremo hanno diffuso un lungo comunicato con il quale hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento all'ex presidente Alessandro Masu, ripercorrendo gli anni della sua gestione e sottolineando come, nonostante le difficoltà e le contestazioni, abbia garantito continuità al club. Il gruppo organizzato ribadisce inoltre la volontà di sostenere il nuovo corso societario, auspicando un futuro finalmente ricco di soddisfazioni per la piazza matuziana.

Nel messaggio gli ultras ricordano come il loro rapporto con Masu non sia stato sempre semplice, ammettendo di aver avuto anche confronti accesi. Tuttavia, evidenziano come le divergenze siano sempre state affrontate in maniera civile, fino a ricomporre ogni dissidio. Gli Irriducibili sottolineano inoltre le particolarità del contesto sanremese, definendolo una realtà nella quale il calcio non riesce sempre a coinvolgere l'intera cittadinanza e dove, spesso, la squadra viene percepita con scarso interesse, mentre solo una parte dei tifosi continua a seguirla con costanza sia allo stadio che nelle trasferte.

Il gruppo difende con forza l'operato dell'ex presidente, ricordando che, pur senza riuscire a conquistare la promozione tra i professionisti, Masu ha lasciato la società in Serie D e l'ha affidata a una nuova proprietà ritenuta solida. Nel comunicato viene anche ricordata la travagliata storia del club, fallito tre volte dal 1987, circostanza che, secondo gli ultras, rende ancora più significativo essere riusciti a garantire la continuità della società. Viene inoltre richiamato il recente fallimento della Ternana e quello dell'Albenga come esempi delle difficoltà che molte realtà calcistiche stanno vivendo.

Non manca una dura critica nei confronti di chi, secondo gli Irriducibili, avrebbe concentrato l'attenzione esclusivamente sugli aspetti negativi della gestione Masu. Nel mirino finiscono sia alcuni commentatori che gli utenti dei social network, accusati di esprimere giudizi senza vivere realmente la realtà dello stadio. "Chi fa sbaglia, chi non fa niente non sbaglia mai", scrivono nel comunicato, ribadendo il rispetto per una persona che, a loro avviso, ha continuato a lavorare nonostante critiche e contestazioni.

L'ultima parte del messaggio è invece rivolta alla nuova società, alla quale viene dato il benvenuto con l'augurio che possa costruire un progetto duraturo. Allo stesso tempo, gli ultras mettono in guardia la nuova dirigenza da quello che definiscono il clima di scetticismo presente da anni in città, confermando però la piena disponibilità a sostenere la squadra. "Noi tifosi, quelli veri, siamo speranzosi nel futuro perché abbiamo il cuore colorato di biancazzurro. I buoi sono davanti al carro pronti per ripartire e i leoni da tastiera sono cordialmente invitati a salire", concludono gli Irriducibili, esprimendo l'auspicio che, dopo tante vicende difficili, possa finalmente aprirsi una nuova fase positiva per la Sanremese.