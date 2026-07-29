Storie a bivi: così i bambini tornano ad amare la lettura, un clic alla volta

Chiedete a un genitore come si convince un bambino a chiudere il tablet e aprire un libro, e probabilmente vi risponderà con un sospiro. Ma se il libro fosse lui a decidere come va a finire? È l'idea alla base delle storie interattive, un formato che sta guadagnando terreno tra chi si occupa di editoria per ragazzi e che sta trovando sempre più spazio anche online, gratuitamente e senza bisogno di installare nulla.

Cos'è una storia interattiva

Si tratta di racconti "a bivio", in cui il lettore non si limita a seguire la trama ma la determina: a ogni pagina, o quasi, viene chiesto di scegliere tra due o più opzioni, e la narrazione prosegue di conseguenza. Non è un concetto nuovissimo — i libri-game cartacei esistevano già negli anni '80 — ma il passaggio al digitale lo ha reso più immediato: niente più segnalibri multipli o pagine da tenere sotto controllo con un dito, basta un clic per proseguire l'avventura scelta.

Come funziona il meccanismo dei bivi narrativi

Il principio è semplice quanto efficace. Ogni scelta porta a una diramazione diversa della storia, che può a sua volta aprirsi su altri bivi, fino a un finale che cambia in base al percorso seguito. Chi legge può quindi rileggere la stessa storia più volte, ottenendo ogni volta un'esperienza diversa: un elemento che nei racconti tradizionali semplicemente non esiste, e che secondo chi si occupa di promozione della lettura tra i più giovani è uno dei motivi per cui questo formato riesce a catturare l'attenzione anche di chi solitamente fatica a stare fermo su un libro per più di qualche minuto.

Dove si trovano online

Tra le piattaforme italiane che propongono questo tipo di narrazione c'è OneDayQuiz, che raccoglie storie interattive da vivere, consultabili gratuitamente, accanto a fiabe classiche e racconti a capitoli pensati per grandi e piccini. Nel catalogo si trovano titoli come "Cappuccetto Rosso e i Sentieri del Bosco", una rilettura della fiaba classica in chiave "scegli tu", oppure "L'Eredità della Torre Oscura" e "Il Bosco dei Sussurri", pensati per chi cerca un'avventura più fantasy. Accanto alle storie interattive, il sito propone anche fiabe classiche riscritte — dalle favole di Esopo ai racconti più conosciuti — organizzate per fasce d'età, dai più piccoli ai ragazzi.

Perché conviene provarle in vacanza

Complici le vacanze estive, le storie interattive possono essere un'alternativa interessante ai soliti contenuti da smartphone per intrattenere i più piccoli durante i pomeriggi di caldo o i viaggi in auto. Il formato si presta bene tanto alla lettura in autonomia — per chi ha già dimestichezza con la lettura — quanto a quella condivisa in famiglia, con un adulto che legge ad alta voce e lascia scegliere il bambino a ogni bivio, trasformando un momento solitamente passivo in un piccolo rito da vivere insieme. Non è un caso che questo tipo di narrazione stia trovando sempre più spazio online: unisce l'elemento ludico dei videogiochi alla struttura del racconto classico, e riesce a farlo restando accessibile a chiunque abbia una connessione e qualche minuto libero.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne