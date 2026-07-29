Sunset River Experience: rafting al tramonto, gusto e relax nel cuore della Valle Stura

C’è un momento della giornata in cui la Valle Stura cambia volto: la luce si fa più calda, il paesaggio si colora e il fiume regala sensazioni ancora più intense. È proprio in questa atmosfera che nasce la Sunset River Experience, la proposta estiva dello Stura River Village – Rafting di Gaiola pensata per chi desidera vivere il rafting nel momento più suggestivo della giornata.

L’esperienza inizia con una discesa di circa 6 chilometri sul fiume Stura di Demonte, tra rapide divertenti, passaggi coinvolgenti e tratti più tranquilli nei quali lasciarsi sorprendere dalla natura della valle illuminata dal tramonto.

Non è necessario avere già praticato rafting: ogni equipaggio viene accompagnato da guide esperte e lo Stura River Village – Rafting fornisce tutta l’attrezzatura tecnica necessaria, composta da muta, giacca d’acqua, casco, salvagente, pagaia e calzari in neoprene. L’esperienza completa dura circa due ore e mezza ed è ideale per amici, coppie, famiglie, feste ed eventi aziendali.

Al rientro nel villaggio, l’avventura continua al bar con il Burger Raft: hamburger, patatine croccanti e una bibita fresca, pronti per i partecipanti al termine della discesa. Un modo semplice e conviviale per concludere la serata, rivivere insieme i momenti più emozionanti sul fiume e godersi ancora l’atmosfera dello Stura River Village.

La Sunset River Experience è disponibile tutte le sere su prenotazione, con un minimo di quattro partecipanti, al prezzo di 74 euro a persona, comprensivo di rafting al tramonto e Burger Raft.

Uno dei principali punti di forza della proposta è la possibilità di vivere tutto in un’unica struttura. La partenza e il rientro della discesa avvengono direttamente all’interno dello Stura River Village – Rafting, senza la necessità di utilizzare l’auto durante l’esperienza.

E per chi non vuole limitarsi a una sola serata, l’avventura può trasformarsi in una vera vacanza nella natura grazie alla formula rafting e pernottamento in chalet. Gli ospiti possono soggiornare nel villaggio, rilassarsi in piscina, dormire in uno chalet immerso nel verde e iniziare la giornata successiva con la colazione inclusa.

È la soluzione ideale per una fuga di coppia, un fine settimana tra amici o una breve vacanza in famiglia, combinando nello stesso luogo sport, natura, relax e ospitalità. Oltre al rafting, è possibile arricchire il soggiorno con passeggiate a cavallo, escursioni in e-bike e sauna su prenotazione.

Lo Stura River Village – Rafting si trova a Gaiola, in provincia di Cuneo, nel cuore della Valle Stura: un villaggio sul fiume nel quale l’avventura non termina con l’ultima rapida, ma continua tra piscina, prato, bar e chalet immersi nella natura.

I posti per le partenze serali sono limitati ed è richiesta la prenotazione anticipata.

Informazioni e prenotazioni:

📞 338 1011194

📍 Stura River Village – Rafting, Gaiola – Valle Stura di Demonte (CN)

Su Google Maps: “Stura River Village Rafting”