Ospedaletti Calcio, Christian Perato convocato nella Rappresentativa Regionale Under 15 per il torneo "De Wave Group"

Un'altra soddisfazione per il settore giovanile dell'Ospedaletti Calcio. L'attaccante Christian Perato è stato infatti convocato nella Rappresentativa Regionale Under 15 in vista della prima edizione del torneo "De Wave Group", manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per il giovane talento orange, che avrà così l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori prospetti della categoria in una competizione di livello regionale, premiando il lavoro svolto durante la stagione.

La convocazione di Perato rappresenta anche un importante attestato per l'intero settore giovanile dell'Ospedaletti Calcio, che continua a raccogliere risultati significativi grazie all'impegno quotidiano di tecnici, dirigenti e ragazzi. La società guarda ora con fiducia alla stagione 2026/2027, determinata a proseguire il percorso di crescita intrapreso. "L'obiettivo è consolidare quanto costruito in questi anni, mettendo sempre al centro i ragazzi, la loro formazione e il loro sviluppo nel mondo del calcio", sottolineano dal club.

La chiamata di Christian Perato nella Rappresentativa Regionale Under 15 conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal vivaio orange e rappresenta un ulteriore stimolo per tutto il movimento giovanile della società.