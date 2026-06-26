Imperia, al “Il Ritorno di Lucky” arriva la prima “Würstel Challenge”: in palio uno scooter 125 e una giornata di grande spettacolo

Un mix perfetto di adrenalina, divertimento e alta gastronomia di strada. Domenica 28 giugno i riflettori della movida locale si accenderanno su un appuntamento imperdibile: la prima edizione della “Würstel Challenge”. A ospitare l'evento sarà “Il Ritorno di Lucky”, il locale che in poco tempo è diventato un solido punto di riferimento per la convivialità ligure e che ora si prepara a lanciare un format esclusivo capace di unire l’eccellenza dello street food all’intrattenimento d’autore. Presenterà la serata il comico di Zelig e Colorado Mauro Villata.

La sfida all'ultimo boccone: in palio uno scooter

Il momento più atteso della giornata sarà, ovviamente, la competizione gastronomica. La Würstel Challenge metterà a dura prova i partecipanti in una simpatica quanto accesa sfida all’ultimo boccone. Chi riuscirà a battere gli avversari non si porterà a casa solo la gloria, ma un premio decisamente importante: uno scooter 125 cc, messo in palio direttamente dall’organizzazione dell’evento.

Nessuno, comunque, uscirà sconfitto: tutti i partecipanti alla sfida riceveranno infatti i gadget esclusivi brandizzati Paninoteca Lucky, un ricordo speciale di una giornata che si preannuncia memorabile.

Dal palco di Zelig e Colorado arriva Mauro Villata

Ad arricchire il programma della giornata non ci sarà solo il buon cibo. L'intrattenimento sarà di primissimo livello grazie alla presenza del comico Mauro Villata, volto noto del piccolo schermo e già protagonista di trasmissioni cult come Colorado e Zelig. Villata oltre a presentare la serata, porterà sul palco il suo inconfondibile repertorio fatto di risate, gag e un forte coinvolgimento del pubblico.

La colonna sonora della manifestazione sarà invece affidata all’energia di DJ Comix, che scalderà l’atmosfera per tutta la giornata con animazione, musica e un coinvolgente DJ set pensato per far ballare e divertire grandi e meno grandi.

Consumazione con sorpresa: si vince anche una TV

Le opportunità per portarsi a casa un bel regalo non si fermano alla sfida culinaria. Durante tutta la giornata sarà attiva una grande lotteria. Il meccanismo è semplicissimo: per ogni consumazione di almeno 5 euro effettuata al bar, i clienti riceveranno un biglietto gratuito da inserire nell’urna. Al termine della manifestazione avverrà l’estrazione finale, e il fortunato vincitore si aggiudicherà un fantastico televisore.

L'appuntamento

L'invito è aperto a tutti per domenica 28 giugno. Tra buon cibo, cabaret, grande musica e premi mozzafiato, la domanda che già circola tra i clienti è solo una: chi riuscirà a conquistare lo scooter e il titolo di primo campione della Würstel Challenge?