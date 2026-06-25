Gianni Berrino (Fdl) su Matteo Renzi: "Parla di "TeleMeloni", ma è sempre in tv a pontificare nonostante consenso basso"

"Sentire ogni giorno Matteo Renzi dispensare lezioni al Governo Meloni, indicare strategie politiche, suggerire alleanze e dettare l’agenda del centrodestra, così come fa per il centrosinistra, lascia quantomeno perplessi. Parliamo di un personaggio che, dopo aver promesso il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum costituzionale del 2016, continua da dieci anni a occupare il dibattito pubblico, spesso con una presenza televisiva che appare inversamente proporzionale al consenso elettorale raccolto dal suo partito".

Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia e componente della commissione Vigilanza Rai.

"Fa sorridere ascoltare accuse contro una presunta 'TeleMeloni' da parte di chi sembra trascorrere più tempo negli studi televisivi che tra i cittadini e i territori. Renzi continua a pontificare sulla politica nazionale e internazionale come se fosse ancora il punto di riferimento della vita pubblica italiana, nonostante gli elettori abbiano da tempo ridimensionato il peso politico del suo progetto. Viene inoltre spontaneo chiedersi se l’astio costante e l’ossessione politica nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni non siano alimentati anche dal fatto che oggi non esistono più quelle condizioni che in passato gli hanno consentito di sviluppare rapporti e attività di consulenza internazionale particolarmente remunerative".

"Gli italiani, tuttavia, chiedono serietà, coerenza e rispetto della volontà popolare. Meno prediche dai salotti televisivi e più rispetto per chi ha ricevuto un chiaro mandato dagli elettori", conclde Berrino.