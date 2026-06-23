Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 23 a domenica 28 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 23 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

17.00-23.30. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



VENTIMIGLIA



10.00-12.00. Mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury, fino al 28 giugno (più info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + intrattenimento con Face Art: truccabimbi e caricaturista a cura di Ops!. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



19.00. ‘Aspeitandu San Giuani’ (Aspettando San Giovanni): grande picnic in riva del mare con piatti tipici preparati dalle famiglie locali (offerta libera) + grande falò sulla spiaggia e arrivo di San Giovanni a bordo di una zattera accolto dai suoi discepoli che lo aiutano a raggiungere la riva tra il tripudio dei fedeli presenti. Evento a cura del Comune e dell’associazione ‘Descu Spiaretè’



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



DIANO MARINA



21.30. Diano in Musica, prima di sei serate di musica dal vivo con protagonisti: Voilà, I Van pei Bosky, Intempo Trio e DiSparsi. Evento a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina. Centro cittadino (isola pedonale)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere accompagnati dalla guida con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

19.00-22.30. Festeggiamenti per il Santo Patrono an Giovanni: apertura bar e stands gastronomici + intrattenimento musicale dal vivo con The Cube (h 20) + proiezione dei fondali di cervo e punto informativo (h 20.30) + ‘Un mare di luci’: sguardo verso il mare, per una sfilata di barche e non solo, a cura del circolo marinaresco i Corallini e Fiore Matto asd (h 21.30) + falò di San Giovanni a cura della protezione civile di Cervo (h 22.30)

ENTROTERRA

CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



20.00. Festa di San Zane (San Giovanni Battista): benedizione e processione per le vie del paese, accompagnata dalla distribuzione delle caratteristiche cipolle ripiene, piatto tipico della tradizione locale, davanti al falò. Piazza Tommaso Reggio



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Upaint’ (10ª edizione): 17 artisti internazionali creeranno opere dal vivo nel corso dei 5 giorni, accompagnati da musica, food truck, un bar e un happy hour. L'asta delle opere create si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18.00 con ricavato al netto della vendita devoluto alla Fondazione Principe Alberto II a sostegno di un progetto di tutela ambientale. Villaggio Upaint sulla Promenade du Larvotto, fino al 25 giugno (più info)



20.00. ‘BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight’, tour internazionale di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Palais Nikaïa (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

11.00-23.30. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-12.00. Mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury, fino al 28 giugno (più info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



18.00. Festa di San Giovanni: Santa Messa nella chiesa di San Giovanni. Al termine processione per le vie del comune, con l'accompagnamento musicale della Banda Filarmonica di Verezzo frazione di Sanremo



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA



21.00. Concerto del tenore Davide Pastorino con un repertorio crossover che unisce il ‘bel canto’ classico a brani di musica leggera. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



21.00. Serata Karaoke con Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



COSTARAINERA

18.00. Festa Patronale di San Giovanni Battista: Messa, processione, aperitivo, concerto della ‘Piccola orchestra San Giorgio’ e cena conviviale. Centro storico



DIANO ARENTINO

4.00. ‘La magia dei colori dell’alba sul Monte Ceresa’: nuovo appuntamento per le ‘Escursioni Borghi di Ponente’ con ritrovo alle 4 del mattino alla Chiesa san Bernardo di Evigno (10 euro). Info e iscrizioni: Davide Fornaro GAE 3402440972



TRIORA



10.00. Festa di San Zane (San Giovanni Battista): celebrazione messa solenne nel santuario di San Giovanni dei Prati, il famoso ‘San Zane’



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Upaint’ (10ª edizione): 17 artisti internazionali creeranno opere dal vivo nel corso dei 5 giorni, accompagnati da musica, food truck, un bar e un happy hour. L'asta delle opere create si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18.00 con ricavato al netto della vendita devoluto alla Fondazione Principe Alberto II a sostegno di un progetto di tutela ambientale. Villaggio Upaint sulla Promenade du Larvotto, fino al 25 giugno (più info)



19.00. Gala de musique de l'Académie Rainier III: serata dedicata al jazz degli studenti dell’Accademia. Grimaldi Forum





GIOVEDI’ 25 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera

19.00. Per la Stagione Concertistica Internazionale 2026 ‘I Concerti di Villa Nobel’ (8ª edizione), evento inaugurale dal titolo ‘In viaggio…..Parigi o cara!’ con Gianfranco Bortolato (oboe), Nicola Giribaldi (pianoforte). Musiche di Donizetti, Verdi, Saint-Saens, Poulenc (12 euro). Villa Nobel, consigliata prenotazione +39 0184501017 - +39 3382987503 (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00-22.30. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



18.00. ‘Ciak si Compra’: evento dedicato al commercio, al divertimento e alla cultura con cinema all’aperto (h 21.30), banchi esterni fuori dai negozi, musica e aperitivi. Evento a cura del CIV Nuovo Oneglia. Via San Giovanni, via Ospedale, via Monti, Galleria degli Orti



VENTIMIGLIA



10.00-12.00. Mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury, fino al 28 giugno (più info)



18.30-21.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza Forte Annunziata



VALLECROSIA AL MARE



18.00. Anteprima del romanzo di Luciano Villa ‘Gli spiriti della valle’ (Bookabook). Dialoga con l'autore Daniele Zangari. Biblioteca Comunale, Via San Rocco (accanto alle scuole)



BORDIGHERA



11.00. Presentazione di FLOR Riviera, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio botanico, paesaggistico e culturale della Riviera. Museo - Biblioteca Clarence Bicknell, Via Romana 39



17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

19.00-24.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta, anche domani (più info)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA



18.00. Alla scoperta di Taggia: un percorso guidato da Raffaella Asdente. Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi, info 338 6913335

21.00. Saggio di fine Anno a cura dell'Associazione Culturale e Musicale ‘Doremusica’. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



DIANO MARINA

21.30. Concerto benefico della band ‘Stavolta mia moglie mi manda a Funk’ capitanata da Marco Ghini con ricavato in favore della Onlus Bastapoco. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere accompagnati dalla guida con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CHIUSAVECCHIA

21.15. ‘Ulivo Festival - rassegna di Teatro e Musica’: Giorgia Brusco e Eugenio Ripepi in ‘Terremoto sui tacchi’. Santuario Madonna dell'Oliveto (12 euro acquistabili su Mailticket)



COSTARAINERA

18.00. Per ‘Le Muse Festival 2026’, rassegna letteraria ‘Libri d’Estate con Le Muse’ con ‘Sulle ali del cambiamento. Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea’ (Tao Editrice) il libro-inchiesta di Loredana Cornero che racconta l’emigrazione recente delle donne italiane. Piazza San Giovanni Battista



DIANO GORLERI



21.30. Per la rassegna ‘Teatro sotto le stelle’, spettacolo della Compagnia Teatrale Marenco di Ceva ‘La lacrimevolissima istoria di Ser Cristofaro Piccione’ con Max Mao e Manuel Alciati. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Upaint’ (ultimo giorno della 10ª edizione): 17 artisti internazionali creeranno opere dal vivo nel corso dei 5 giorni, accompagnati da musica, food truck, un bar e un happy hour. L'asta delle opere create si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18.00 con ricavato al netto della vendita devoluto alla Fondazione Principe Alberto II a sostegno di un progetto di tutela ambientale. Villaggio Upaint sulla Promenade du Larvotto (più info)



VENERDI’ 26 GIUGNO



SANREMO



9.00. Mercatini Artigianato in Corso Imperatrice, fino al 28 giugno



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera



10.30. In occasione dell’Inaugurazione del Simposio di Patafisica, passeggiata spontanea e guidata alla scoperta della Pigna e di Accademia della Pigna di Sanremo. Previsto anche un aperitivo/performance ‘Negroni Patafisico: La Bevanda dei Simposi’ a cura di Domenico Graglia, titolare della Cattedra di Patafisica. Ritrovo e partenza da Piazza Borea D’Olmo (evento gratuito)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

18.00. Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica’. Accademia della Pigna, in piazza Capitolo 1, fino al 28 giugno, info fondazionepata@officinebrand.it



19.00. Concerto dell’Um a Zero Trio. Piazza Bresca

21.00. ‘Il Cane di Buchenwald’ di C. Tomati con Enzo Mazzullo. Regia di Jacopo Marchisio. Teatro delle 12 Sedie del Centro di Formazione i Sogni della Luna, Str. S. Martino 40



21.00. ‘Sanremo Jazz Festival’, ‘I'll Remember Dodo’: concerto del Franco D'Andrea Trio. Opening con Freddy Colt - Mandolinology 4tet. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.00. Inaugurazione ufficiale della nuova sede rinnovata con i laboratori finanziati con il fondo PNRR e destinati alla realizzazione dei corsi dell'Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia: accoglienza e saluti istituzionali. A seguire, visita guidata ai laboratori digitali e orientamento sui percorsi attivi. Sede dell’Accademia in Via Terre Bianche 2



17.00-23.00. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00. ‘Stessi doveri, diritti diversi’: 5° Congresso UIL Frontalieri con la partecipazione, oltre ad autorità politiche e religiose, di delegati della UIL Frontalieri di Svizzera, San Marino, Croazia, Monaco, Francia, la Presidente Comites Nizza e i sindacati dei vari paesi confinanti con l’Italia: Francia, Slovenia, San Marino, Svizzera. Forte dell’Annunziata



10.00-12.00. Mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury, fino al 28 giugno (più info)



10.00-12.00. Workshop di acquerello botanico: Insieme all'illustratrice Chiara Trinchieri, passo dopo passo, si dipingerà, con copia dal vero, il Fico degli Ottentotti, Carpobrotus edulis. Il costo dello Workshop è incluso nel biglietto di entrata dei giardini ma è assolutamente necessaria la prenotazione whatsapp +39 3486015225. Palazzo Hanbury, anche domani (più info)



VALLECROSIA



21.00. Oratorio Summer Night: serata gioco ‘Laser Game’. Oratorio Don Bosco



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi



21.30. Conferenza dedicata a ‘Collezioni e Meraviglie. Alla scoperta di Clarence Bicknell e del suo Museo-Biblioteca a Bordighera’ tenuta da Giovanni Russo, bibliotecario e ricercatore dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che illustrerà la figura di Clarence Bicknell (1842-1918) e il suo profondo legame con il territorio. Casa Valdese di Vallecrosia



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero



19.00-24.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta, anche domani (più info)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)

15.00. Caccia al tesoro al Museo: Laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie, presso il Palazzo del Parco (4 euro). Museo Civico, info e prenotazioni: 0183.497621 - mail: museodiano@istitutostudiliguri.191.it

21.00. Incontri ravvicinati con la Musica: primo appuntamento dell’estate con i grandi nomi della canzone italiana. Stefano Senardi dialoga con Rita Pavone insieme a Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28/08)



21.00. Giochi in Piazza - Parrocchia e Santuario della Rovere. Piazza della Torre

CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CHIUSAVECCHIA

21.15. ‘Ulivo Festival - rassegna di Teatro e Musica’: Beppe Braida in ‘Piano B’ (a cura di Moon Agency). Santuario Madonna dell'Oliveto (12 euro acquistabili su Mailticket)



DIANO ARENTINO

21.30. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, ‘Il Piano Jazz - Storia e Sperimentazione’ con protagonista Enrico Zanisi, tra i pianisti più apprezzati della nuova generazione. Piazzetta del Carmine, ingresso libero e gratuito, info 335 8742775



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Enzo Ferrari ‘Il profumo è nell’aria’ (Prospettiva editrice). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



TRIORA



10.00. Evento finale progetto ‘I Custodi di Triora’ del PNRR bando Borghi. Museo Civico di Triora



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

10.00. Evento finale progetto ‘I Custodi di Triora’ del PNRR bando Borghi. Museo Civico di Triora

21.15. ‘Stregati dalla Stelle’: cisita museo e presentazione, trasferimento all’imbrunire ai ruderi dell’antico castello in cima al borgo per ammirare il cielo ad occhio nudo e ai telescopi. A cura di Associazione Stellaria (10 euro + visita museo). Museo Palazzo Stella e Ruderi Antico Castello (prenotazioni obbligatoria WhatsApp al 3485520554)

VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata con la Big Band e altri gruppi jazz del Conservatorio di Cagnes-sur-Mer. Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



SABATO 27 GIUGNO



SANREMO

9.00. Mercatini Artigianato in Corso Imperatrice, fino al 28 giugno



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00. Festa dei Popoli a cura dell’Ancora Coop. Soc. Piazza San Siro



10.00-20.30. Ultimo giorno della mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, entrata libera



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica’. Accademia della Pigna, in piazza Capitolo 1, fino al 28 giugno, info fondazionepata@officinebrand.it



18.00. Sanremo Jazz Festival 2026: Marching Band nel Centro Cittadino



21.00. Cinema a San Romolo

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, Sanremo Jazz Festival 2026’: concerto della Tennessee Rose Blues Band. Opening The Blue Laws. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Spettacolo di Gabriele Cirilli al Roof Garden del Casinò



IMPERIA



8.00-23.00. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Incontro/Conferenza con Paolo Strescino dal titolo ‘Packaging in vetro e filiera agroalimentare: un secolo tra tradizione familiare e innovazione’. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: speciali visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Così è se vi pare’ messo in scena dal Gruppo Adulti del Martedì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00-12.00. Mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury, fino al 28 giugno (più info)



10.00-12.00. Workshop di acquerello botanico: Insieme all'illustratrice Chiara Trinchieri, passo dopo passo, si dipingerà, con copia dal vero, il Fico degli Ottentotti, Carpobrotus edulis. Il costo dello Workshop è incluso nel biglietto di entrata dei giardini ma è assolutamente necessaria la prenotazione whatsapp +39 3486015225. Palazzo Hanbury (più info)



11.00. Festa dei nuovi nati a cura del Lions Club Ventimiglia. Giardini Pubblici T. Reggio



16.00. ‘Drôles de poésies - Poesie divertenti’: recital, in lingua francese, di brevi componimenti di grandi poeti moderni della vicina Francia. Tra i poeti evocati: Jacques Prévert, Paul Eluard, Victor Hugo, Raymond Queneau, Sacha Guitry, Boris Vian, Jean Tardieu, Maurice Carème. Evento a cura di Hélène Gastaud, Patrick Megevand, Chantal Bertrand, con l’accompagnamento musicale di Jaques Burnouf. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’

19.00-02.00. Notte bianca a tema ‘Il Medioevo’: serata di musica, shopping e animazioni per bambini e famiglie nel Centro cittadino (più info)

VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



21.15. ‘Se un uomo... Se una donna, quando il cinema va a teatro. Spettacolo Itinerante a cura di FormAzione Lab di Silvia Villa per le vie del Centro Storico

BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Summer in the Winter’, ‘Il dissolto… dissoluto’: spettacolo con Enrico e Gabriele Manfredini. Drammaturgia e regia di Giorgia Brusco (15 euro - soci 10 euro). Giardini Winter, via Ludovico Winter in Località Arziglia, info e prenotazioni 333 615 5989 (Paola)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



SAN LORENZO AL MARE

21.30. ‘San Lorenzo Night Run’: gara podistica, di carattere non competitivo, su 7 Km lungo la pista ciclopedonale (10 euro). Partenza e arrivo a San Lorenzo al Mare (ex stazione). Dopo la premiazione previsto un pasta party e musica con Dj Nito

DIANO MARINA



9.00. ‘Divertiamoci a Diano Marina’ (14ª edizione): due intere giornate di animazione con stand di hobbistica, prodotti tipici e artigianato, a cura dell’Associazione ViviDianoMarina... con Noi e dei commercianti cittadini. Centro cittadino, anche domani (isola pedonale)



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



21.00. Notte di inizio Estate: serata con spazio a musica dal vivo e DJ set, tra shopping e divertimento. A cura dell’Associazione ViviDianoMarina... con Noi. Centro cittadino (isola pedonale)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. ‘La luce’: escursione con Marina Caramellino. Ritrovo dalla Chiesa di Chiappa



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26/09)

21.00. Delfini di Ponente: evento divulgativo con Delfini di Ponente A.P.S. Piazza della Torre

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CHIUSAVECCHIA

21.15. ‘Ulivo Festival - rassegna di Teatro e Musica’: la Temporary Band canta Lucio Battisti. Santuario Madonna dell'Oliveto (12 euro acquistabili su Mailticket)

DIANO ARENTINO

21.30. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, ‘Il Piano Jazz - Storia e Sperimentazione’ con protagonista Rossano Sportiello, tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni ’30 , ’40 e ’50. Piazzetta del Carmine, ingresso libero e gratuito, info 335 8742775



DOLCEACQUA

16.00. ‘Concerto d’Organo’: evento nell’ambito del Gemellaggio con gli artisti Marie-Claire Bert e Olivier Vernet. Chiesa San Giorgio



19.45. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Kevin e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



POMPEIANA

17.00. ‘Simbiosi – Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta’: momento di restituzione alla cittadinanza del percorso realizzato nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con la proiezione del docufilm realizzato da Franco Revelli, dedicato al patrimonio naturale del territorio e alle attività sviluppate nel corso del progetto, nonché la presentazione del Marchio del Territorio. Sala Consiliare del Comune



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)

17.00. ‘Verità, bugie e fior d'arancio’m manifestazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, dei sapori e delle eccellenze del nostro territorio con momenti di incontro e approfondimento attraverso show cooking, degustazioni, racconti, musica e la presenza di produttori locali e presìdi Slow Food + alle 18, presentazione della nuova D.E.C.O. delle ‘bugie’, in occasione della decima edizione dell’evento, momento significativo di valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Piazza quattro Elementi, info al 333.1842084



FRANCIA

CANNES



16.00-23.00. Festival di strada con magia, attrazioni, intrattenimento per tutti, Food Truck con Socca, Spettacoli di luci e fuoco. La Coulée Verte, Cannes La Bocca



DOMENICA 28 GIUGNO

SANREMO

9.00. Mercatini Artigianato in Corso Imperatrice, fino al 28 giugno



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, inaugurazione Mostra Fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



18.00. Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica’. Accademia della Pigna, in piazza Capitolo 1, info fondazionepata@officinebrand.it

19.00. Per la Stagione Concertistica Internazionale 2026 ‘I Concerti di Villa Nobel’ (8ª edizione), evento dal titolo ‘Jazz in Brandeburg & friends!’ con Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso), Giovanni Scotta (pianoforte). Musiche di Bach, Bolling, Bernstein (12 euro). Villa Nobel, consigliata prenotazione +39 0184501017 - +39 3382987503 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, Sanremo Jazz Festival 2026’: concerto del David Linx Quintet. Opening Toccata con Mario Piacentini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Spettacolo ‘Se un uomo… se una donna - Quando il cinema va a teatro’ messo in scena dalla compagnia ‘Teatro della Luna’. Piazza San Siro



21.00. Finale regionale del nuovo format ‘Canta Con Noi Nazionale’ dell’associazione Viva Armea. ‘SalsaMenteria’ in piazza Borea D’Olmo, info 380 70 98 908



IMPERIA



8.45. Escursione da S. Bernardo di Mendatica al Monte Frontè accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 presso il parcheggio del LIDL di Imperia Oneglia (200 metri dalla stazione FS) oppure ore 9.45 a San Bernardo di Mendatica di fronte all’albergo San Bernardo (ora chiuso) (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Grock e la musica’: una giornata tra musica, creatività e meraviglia a Villa Grock. Alle 11.00 e alle 15.00, visite accompagnate alla Villa per conoscere la storia di Grock, il più grande clown del mondo + postazione creativa dedicata ai più piccoli (tutto il giorno). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00-22.00. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



VENTIMIGLIA



10.00-12.00. Ultimo giorno della mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury (più info)

19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026’, ‘La rotta di Ulisse, la rotta di Enea’ con Sergio Maifredi. Museo Area Archeologica di Nervia (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026’, ‘Il Mediterraneo in barca’ di Georges Simenon: spettacolo teatral-musicale con Mino Manni. Musiche originali di Roberto Frati. Teatro Romano (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Quando il Teatro incontra la musica: spettacolo a cura del Comitato Pro Centro Storico e Coro ANC. Centro Polivalente San Francesco



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



SAN LORENZO AL MARE

9.00-19.00. Fiera delle Fiere fashion con made in Italy e artigianato. Piazzale dell’ex Stazione

DIANO MARINA



9.00. ‘Divertiamoci a Diano Marina’ (14ª edizione): due intere giornate di animazione con stand di hobbistica, prodotti tipici e artigianato, a cura dell’Associazione ViviDianoMarina... con Noi e dei commercianti cittadini. Centro cittadino (isola pedonale)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13/09)

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CIVEZZA



7.00. Camminiamo insieme (evento gratuito), info +39 3923459954

10.00-22.00. Mostra personale di arte visiva di Silvana Mazzaro presso il Forum Ricca



DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico, dell’antiquariato e dell’artigianato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi (ultima domenica di tutti i mesi)

15.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico, come ponte vecchio, la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Castello dei Doria. Al termine degustazione prodotti tipici. Info e prenotazioni: +39 0184 206 666



21.15. ‘Terre liguri. Il borgo si racconta’: spettacolo prodotto da Collettivo Ligure arti Performative APS con gli attori di Hic et Nunc Teatro diretti da Giorgia Brusco. Supervisione drammaturgica Pino Petruzzelli. Nove storie che uniscono accadimenti personali e fatti storici. Castello dei Doria, info e prenotazione biglietti 339 1796877



MENDATICA

9.45. Escursione da S. Bernardo di Mendatica al Monte Frontè accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 presso il parcheggio del LIDL di Imperia Oneglia (200 metri dalla stazione FS) oppure ore 9.45 a San Bernardo di Mendatica di fronte all’albergo San Bernardo (ora chiuso) (i dettagli a questo link)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

REZZO

10.00-12.00. Visita del borgo e del Museo della Pietra della frazione di Cènova (necessaria prenotazione a rezzo.turismocultura@gmail.com)

15.00-17.30. Visita guidata al Castello Clavesana (necessaria prenotazione a rezzo.turismocultura@gmail.com)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



12.00. Nell’ambito dell’iniziativa Bici in Comune, ‘Sagra dei Sügeli’ in frazione Realdo



VALLEBONA

16.00-20.00. Ultimo giorno della mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

NICE



8.00. Ironman France Nice 70.3. Partenza dalla Promenade des Anglais (per saperne di più cliccare questo link)





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