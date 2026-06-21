Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 giugno 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 GIUGNO

SANREMO



9.30. 'Rigenerare la Terra per nutrire la vita': convegno su agricoltura biologica, salute e cultura. Villa Alfred Nobel, Corso Cavallotti 116 (per leggere i dettagli cliccare QUI e QUI)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00. Ultimo giorno della mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta all’Hotel Des Anglais



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-19.30. ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’ (5ª edizione), ultimo giorno della mostra ‘Facciamo Pace’: sedici artiste presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16



18.00. Festa della Musica, concerti delle band: The Brilliant Tina Linetti’s’ (Piazza Colombo); ‘Filodiretto’ (Piazza Borea d’Olmo); ‘Off Line’ (Piazza San Siro); Beat Up (Piazza E. Sanremesi - Fontana Siro Carli) + Intrattenimento musicale ‘Dany Animation’ (Via Escoffier) + Tributo Lucio Battisti con i ‘Nuovi Solidi’ Corso Mombello (Giardini parte alta) + Esibizione del pianista Massimo D’Alessio (Via Matteotti – Incrocio Via Corradi) + ‘Funky Monks’ (Corso Nazario Sauro - Porto Vecchio) + Intrattenimento musicale ‘Beat Less’ (Corso Nazario Sauro – Fronte Forte Santa Tecla) + Marching Band ‘Wind&Brass Brother’ (Vie e Centro cittadino) + Parata musicale ‘Canta e Sciuscia’ (Vie e Centro cittadino) + Musica Itinerante ‘Gerlando Tortorici’ (Vie e Centro cittadino)



18.30. Per la Festa della Musica, tradizionale concerto gratuito di inizio estate dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Adam Klocek con protagonista il fisarmonicista Fabio Furia. Musiche del repertorio sinfonico europeo con il linguaggio appassionato di Astor Piazzolla. Piazza Nota



20.30. ‘UnadiTre – Estate 2026’: format che vedrà protagonisti Davide Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon. Il percorso gastronomico si svilupperà come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Le cene sono aperte al pubblico su prenotazione. The RUFtop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184715000 (info sul menù)



21.00. Per ‘Le Muse festival al femminile 2025’, concerto di Benedetta Scandale, cantautrice dalla voce intensa e autentica che fonde sonorità R&B, Soul e Pop. Oratorio di Santa Brigida, vicolo Balilla 57, ingresso libero



IMPERIA

8.00. Gara di Pesca dei Pierini, manifestazione dedicata ai bambini e bambine fino a 12 anni di tutta la provincia: ritrovo e iscrizioni presso la sede ASNO e Pippo Only Fish, in Via del Collegio 4 e 2, Oneglia + a fine gara (h 11) pesatura, classifiche e premiazioni. Partecipazione gratuita, info 391 165 5510 (Pippo Only Fish)



9.00-22.30. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: speciali visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, concerto ‘I Classici Svelati: i segreti dei grandi compositori!’. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Simone Regazzoni in Oceano Okeanòs - Filosofia del pianeta’. Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica,Via Balzi Rossi 9 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

18.30-01.00. Festa della Musica: la Via Aurelia si trasforma in una lunghissima isola pedonale, palcoscenico all’aperto per tante band e dj set con numerosissimi stand di caramelle e golosità, oggetti artigianali, gonfiabili e street food. Centro Cittadino



21.00. Serata danzante a cura dell’associazione ‘5 Torri’ alla pista di pattinaggio

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

OSPEDALETTI



19.00-23.30. Festa della Musica a cura dell'Associazione ARS Longa con esibizione delle band: Big Andy's Brothers, The Graters, Dimensione Musica, O.A.S.I ODV, I 'Fuori Corso', Carlo Ormea & Matteo, I 'Settimo Cielo', Claudia & Co, Roberto Mattucci, Banda Folkloristica Itinerante. Ciclabile, Centro Storico, via Aurelia di Ponente (da statua del delfino), corso Regina Margherita (Aurelia)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00-19.00. ‘Negozi Città Viva’: fiera promozionale a cura del Consorzio di Via ‘Il Piano’ in Via Queirolo ad Arma



SANTO STEFANO AL MARE



18.30. Yoga in Bianco, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, un appuntamento gratuito e aperto a tutti per condividere pratica, relax e armonia. Anfiteatro Marina degli Aregai, info e prenotazioni WhatsApp Claudia Sirchia 340 566 6725 (vestirsi di bianco e portare un tappetino o un telo)



SAN LORENZO AL MARE



18.00. In occasione della Festa Internazionale della Musica, prima edizione del Balcano Buskers Music Fest con esibizione di giocolieri, musicisti e artisti di strada. Presente anche uno stand gastronomico. Evento a cura di Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, anche domani (più info)

DIANO MARINA



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva a cielo aperto a cura del gruppo di artisti dianesi. Via Genala, via Nizza e via Genova



18.00. ‘CRIstalli del tempo: la magia dei giochi di un tempo’ al Molo delle Tartarughe a cura di Croce Rossa Comitato di Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13/09)

9.00. Trofeo del Sole: gara di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Arcieri SBM. Via Agli Orti 12 (Campo Arcieri)



10.00-12.30. Ultimo giorno della Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



21.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre (i dettagli nella locandina)

CERVO



5.45. Per la Festa della Musica, concerto all’alba che saluta il Solstizio d’estate con esibizione del Marè Duo formato da Marco Moro al flauto traverso e sax tenore e Maurizio Pettigiani alle percussioni. Porteghetto

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



18.30. Per la Festa della Musica, musica classica con archi e pianoforte in concerto. Piazza dei Corallini



21.00. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, allestimento a tema con omaggio ai visitatori nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana, Piazza Santa Caterina

21.00. Per la Festa della Musica, concerto di musica moderna 21 in piazza Castello

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO



19.00. Festa della Musica 2026 con esibizioni delle band: Vedo Nero Tribute (Via Aurelia), Mauro Vero & Doc-G (Via Aurelia), Glamour Live Music (Lungomare), Jack-y Band (Lungomare), Blue Velvet Sound (Via Braie), Allievi/MusicArte (P.zza d'Armi), ElectroPosh (P.zza Garibaldi), Dj Nandino (P.zza Marconi)



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 19 luglio



CIVEZZA

18.30. Presentazione ‘La curva della strada’ un libro di racconti, di fotografie di Paola Parodi e di versi di Fernando Pessoa. L'autrice dei racconti, Vilma Gabri, converserà con la regista teatrale Pietra Selva e leggerà alcuni brani. Forum Ricca



15.30. Masterclass per la 3ª edizione del Trofeo Nazionale Miglior Sommelier del Rossese di Dolceacqua, organizzato da Ais Liguria in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Intervengono produttore Filippo Rondelli e l’enologo Fabio Corradi. Castello Doria (più info)



DOLCEDO

21.00. Per la Festa della Musica, concerto dell'arpista di fama internazionale Johanna Schellenberger, prima arpa dell'Orchestre de la Suisse Romande a Ginevra. Chiesa Parrocchiale

21.00. Per la Festa della Musica, concerto del Chitarrista Riccardo Pampararo a favore dell'Associazione Piccoli Cuori del Gaslini di Genova. Chiesa Parrocchiale



PERINALDO



18.00. Ultimo giorno del torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



18.00. Fête de la musique: quattro location accoglieranno il pubblico in quattro atmosfere distinte, offrendo un vero e proprio viaggio musicale all'aria aperta (più info)



MONACO

20.30. Per la Festa della Musica, concerto gratuito all'aperto di DJ Petit Biscuit. Aprono la serata i DJ Sunlee e Karlota. Esplanade des Pêcheurs, ingresso gratuito (rinfreschi disponibili in loco)





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