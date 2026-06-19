Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 19 GIUGNO



SANREMO



9.30-12.30. Convegno organizzato dalla Regione Liguria insieme ad Ance Liguria, Ance Imperia e Confindustria Imperia dal titolo ‘Pnrr e rigenerazione urbana: dal PINQuA in Liguria agli scenari futuri’. Tra i relatori Marco Scajola, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i senatori Roberto Rosso e Lorenzo Basso, la deputata della Repubblica Paola De Micheli, l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, il vicepresidente nazionale di Ance Piero Petrucco. Villa Ormond (il programma)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00. Mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta all’Hotel Des Anglais, fino al 21 giugno



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, ultimo giorno della mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



18.00. Inaugurazione mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini. Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, entrata libera



18.00. Presentazione del volume ‘L’Oriente in scena’ di Giosuè Borsi con la partecipazione del professor Umberto Salemi, Accademico della Pigna per il Teatro; l’editore Freddy Colt, il filologo Fabio Barricalla. Interpretazione di alcune scene a cura di Max Carja, attore e doppiatore titolare della Cattedra di Arti Sceniche dell’Accademia della Pigna, affiancato da Iole Di Bernardo e Sergio Castellino. Sala comunale di Piazza Cassini 10/11, ingresso libero



19.00. Concerto dell’Ensemble Vocale del Liceo Musicale Cassini di Sanremo a cura della Prof.ssa Giulia Ferraro e del Prof. Jacopo Cassese. Musiche di: Mozart, Palestrina, Purcell, De Victoria. Santuario ‘Nostra Signora della Costa’, ingresso libero



19.00. Evento conclusivo del ‘Green Road Award, l'Oscar del Cicloturismo’ che ogni anno premia le più belle ‘vie verdi’ delle regioni italiane che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. A seguire cena di gala e spettacolo di Raoul Cremona. Roof Garden del Casinò (su invito)



19.00. Shake Out Run: corsa leggera, non competitiva e aperta a tutti, di circa 3 km pensata per coinvolgere runner, cittadini e appassionati in un momento di sport, musica e condivisione. Ritrovo e partenza dal Victory Morgana Bay. Al termine previsto un after run presso La Vesca, con DJ set e pop-up store FitLabel. Evento a cura del club SanRun



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.00-19.30. Ultimo giorno della mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri



17.00. Incontro dal titolo ‘Le Donne dalla resistenza alla Repubblica’ introdotto da Giacomo Ronzitti, Presidente ISRECIM. Intervengono Daniela Cassini su ‘1944-1946: il contesto imperiese’ e Donatella Alfonso su ‘Partigiane e costituenti: A. Gotelli, A. Minella, T. Mattei’. Biblioteca civica L. Lagorio, Piazza Edmondo De Amicis

17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



18.00-22.00. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja, cerimonia di inaugurazione di ‘Ineja 2026’: taglio del nastro + inaugurazione mostra + esibizioni sportive + animazione musicale e ballo libero con dj resident. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno



19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, ‘La notte appartiene agli amanti- Eros e filosofia in Platone’: spettacolo con il filosofo Simone Regazzoni. Produzione Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. Museo dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28/08)



21.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre, fino al 21 giugno (i dettagli nella locandina)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



18.30. Per la rassegna Cervo in blu d’inchiostro, lectio magistralis di Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, dal titolo ‘La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?’. Introduce Emanuela Rotta Gentile, già docente del Liceo ‘Vieusseux’ di Imperia. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO



20.30. Convegno dal tema ‘Noi: come sto con gli altri, partendo da me’ a cura dell’Associazione ACEB. Relatrici: la Dott.ssa Monica Borgogno, Psicologa, psicoterapeuta, Direttore dei progetti sociali in ACEB, Dott.ssa Cristina Di Maio, Psicologa (10 euro). Centro Polivalente G. Falcone (più info)



COSTARAINERA



17.00-19.00. Silent reading club: momenti di lettura presso la biblioteca, info 345 2440235



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Roberto Bricola ‘La spada e la memoria’. Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



18.00. Torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale, fino al 21 giugno



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.30. Ultimo appuntamento degli Itinerari di Letteratura 2026, organizzati dall'Associazione Amici di di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima, con presentazione dell'ultimo libro di Marino Magliani ‘Fondovalle’ (Carabba Editrice). Sarà presente l'autore. Segue piccolo momento conviviale. Centro polivalente ‘Le Rose’



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

MONACO



19.30. ‘Les Ballets de Monte-Carlo’: Gala dell'Accademia Principessa Grace. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 20 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00. ‘La borsa delle meraviglie’: laboratorio creativo per famiglie volto a realizzare e personalizzare una borsa in tela unica e originale lasciandosi ispirare dagli spazi del museo, dal giardino e dalle suggestioni del mondo del circo. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni)



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



17.30. Escursione da San Romolo al Monte Caggio – Cena del Solstizio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla Stazione vecchia di Sanremo oppure ore 18 a San Romolo vicino alla pensilina dell’autobus, info 327 0824866 (più info)

18.00-22.00. ‘Run for the Whales 2025’: partenza della Family Run (h 18.00) + partenza della 21K (h 19.00) + Partenza della 10K (h 19.10) + Cerimonia di Premiazione (h 22). Campo di Atletica di Pian di Poma (il programma)



18.30. Inaugurazione mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta con presentazione a cura di Roberto Litta, critico d'arte e conduttore tv. Hotel Des Anglais



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, concerto ‘Tableau de l'operation de la taille’ del Trio ‘Marin Marais’ formato da Federica Basilico (violino e viola da gamba), Adriano Meggetto (flauto), Sergio Basilico (tiorba). Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



IMPERIA

8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Antiquariato, collezionismo & Vintage a cura del CIV NuovOneglia C.I.V. Centro storico di Oneglia, ingresso libero

10.00. Inaugurazione della ‘IM-compiuta’, il tratto di pista ciclabile tra Imperia e Diano Marina che renderà interamente percorribili i 45 chilometri della Ciclovia Tirrenica ‘Riviera dei Fiori’ tra Ospedaletti e Andora, nel ponente ligure



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Incontro/Conferenza dal titolo ‘Per una revisione del Fisco. La prposta di Legge Next Generation Tax’ a cura di Lucio Sardi. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11

17.30-22.30. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici + attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



20.45. On the Moon Again: serata speciale dedicata all’osservazione della Luna e alla scoperta della sua straordinaria bellezza. Planetario di Imperia (più info)



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Riccardo III’ messo in scena dal Gruppo Adulti del Mercoledì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Simone Regazzoni in ‘Platone nelle Silicon Valley - Anima, corpo, intelligenza artificiale’. Museo dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Tullio Solenghi in Decameron - Un racconto italiano in tempo di Peste’. Teatro romano dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.30-18.30. Scambio Libri, appuntamento dedicato alla condivisione, alla cultura e all’incontro tra famiglie e territorio a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona con possibilità di conoscere più da vicino la realtà educativa steineriana attiva nel comprensorio attraverso un punto informativo dedicato alla Scuola Materna e alla Realtà Educativa Parentale + laboratori artistico-manuali aperti a bambini e adulti. Casa Valdese, ingresso libero



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



17.00. ‘I colori della poesia - voci del territorio’: incontro di lettura poetica accompagnato da momenti di dialogo con il pubblico e intermezzi musicali a cura di allievi della Scuola di musica Pergolesi. Biblioteca comunale, ingresso libero



20.00. Oratorio Summer Night: Serata gastronomica con musica all’Oratorio Don Bosco (i dettagli con tutte le proposte nella locandina)



BORDIGHERA



17.00-24.00. Festa del Solstizio d'Estate sussurri e riti di luce nel borgo a Bordighera Alta: un evento diffuso tra vicoli, piazze e atelier del borgo, dedicato alla luce, alla creatività e alla condivisione con numerose iniziative. A cura dell’associazione ‘A Pria Presiuza’ (leggere i dettagli a questo link)



17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



TAGGIA



21.00. Per la ‘Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia’, spettacolo ‘Odi et Amo. L’Amore al tempo degli Dei’ a cura de Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, con la regia di Edoardo Siravo. Piazza Farini



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per creare abitudini sane e movimento. Ritrovo presso lo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



18.00. In occasione della Festa Internazionale della Musica, prima edizione del Balcano Buskers Music Fest con esibizione di giocolieri, musicisti e artisti di strada. Presente anche uno stand gastronomico + ‘Cena sotto le stelle’ a cura della Proloco in Piazza Marvaldi (apertura alle 19). Evento a cura di Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, anche domani (più info)

DIANO MARINA



10.00 & 21.30. ‘Karateggiando 2026’: evento sportivo tra Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’ (mattino) e Piazza Martiri della Libertà (h 21.30) a cura di ASD Fudoshin Karate Liguria, ingresso libero (più info)



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno (premiazione alle h 17)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26/09)



21.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre, fino al 21 giugno (i dettagli nella locandina)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

19.30. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, 'Cervo mon amour – un filo rosso sul mare': Aperitivo con bollicine e musica dal vivo al Bastione di Mezzodì, info e prenotazioni: + 39 393/8627492



21.00. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, allestimento a tema con omaggio ai visitatori nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana, Piazza Santa Caterina



21.00. Per la Festa della Musica, concerto della Piccola Orchestra e del Coro San Giorgio in Via alla Marina



ENTROTERRA

APRICALE



21.00. Per la Notte Romantica, ‘A come Amore in Apricale’: Leggende e Poesie Con Antonio Santoro al Castello + viaggio musicale in piazza con Projeto Cajalle



BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



BAJARDO

21.00. In occasione dell’evento On the Moon Again, serata di osservazione astronomica del nostro satellite, di Venere e Giove a cura del gruppo Astrofili Ceriana. Introduce il Prof. Angelo Lupi sul tema ‘La Luna ispiratrice di poesia’ a seguire le osservazioni al telescopio. Punto panoramico al termine di via XX Settembre, evento gratuito, non occorre prenotazione



CAMPOROSSO

18.30. Per la Rassegna ‘Ondesonore’, serata musicale con i ‘Flyers Direct’. Lungomare De André a Camporosso Mare



CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - Le Stelle del Solstizio’: cena dalle ore 20.00 + osservazioni guidate dalle ore 22.00 di Luna, Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA

17.00. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: inaugurazione mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato. Segue rinfresco. Atelier En Na Cola

CIPRESSA



21.00. ‘Notte romantica’ nei Borghi più belli d'Italia con monumenti aperti in frazione Lingueglietta



CIVEZZA



9.00. ‘Torneo delle 5 Torri’: Torneo di Scacchi Semilampo presso il Forum Ricca



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di calligrafia moderna al Parco Novaro, info 351 9104008



DIANO CASTELLO



18.00-24.00. Gin nel Borgo: una serata tra sapori, musica e atmosfera nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia con Drink, Food, Musica dal vivo. Le vie e le piazze del borgo si trasformeranno in un percorso itinerante dedicato al gin e alle eccellenze gastronomiche, con degustazioni, proposte street food e intrattenimento musicale diffuso. Disponibile bus navetta gratuito disponibile per raggiungere l’evento (il programma)



DOLCEACQUA



18.00. Presentazione di poesie nell’ambito del concorso ‘Il grappolo d’oro’ con protagonista Angela Suppo in ‘Il Filo Torto’. Dialoga con l’autrice Cristian Ponsillo. Piazzetta degli Artisti



DOLCEDO

21.00. Per la Festa della Musica, concerto di Kriss Garfitt e degli allievi della Masterclass di Trombone che hanno svolto nei mesi di aprile e giugno. Chiesa Parrocchiale



PERINALDO



12.45. Osservazione del solstizio d’estate alla Meridiana della Visitazione



18.00. Torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale, fino al 21 giugno



21.45. Osservazione di Venere e Luna all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-24.00. La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia con mostre, concerti, spettacoli, incontri culturali e momenti di convivialità. Ristoranti, bar e attività commerciali aperte per l’occasione. Portici medievali e vie del centro storico (locandina con tutti i dettagli)

PIETRABRUNA



20.00. Festa dell'Estate: serata danzante accompagnata da cucina con piatti tipici



PORNASSIO



16.00. Inaugurazione del Nuovo Centro Sportivo del Colle di Nava, Bike park, area verde per famiglie e giochi per bambini, campo da calcio a cinque, campo da tennis, campi da bocce ed eliporto con esibizione del Coro ‘Con Claudia’



REZZO



19.00. Terza edizione della Festa del Branda e della Cucina tipica con Stand gastronomici e musica dal vivo (al coperto)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



VILLA FARALDI

18.30. ‘Merenda nell’Oliveta’ dedicata alla valorizzazione del paesaggio olivicolo, delle tradizioni rurali e delle eccellenze locali a cura dell’Associazione Tovo nel Cuore Aps, la Pro Loco dei Faraldi e OAL Organizzazione Assaggiatori Liguri: merenda tra gli ulivi con degustazioni e momenti di convivialità, accompagnata da giochi per bambini ed esposizione delle aziende agricole locali, protagoniste della cultura produttiva del territorio. Oliveto comunale a Tovo Faraldi (più info)

21.00. Spettacolo teatrale ‘La Terra tra gli Ulivi’ di e con Pino Petruzzelli che unisce palco e platea in un viaggio nella cultura di chi ha sempre creduto nel territorio come fonte di vita. Oliveto comunale a Tovo Faraldi



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Serata DJ con 5 podi con: dj Ben Neeson, Dj Fyt, Casi, Tony M, Kristof Tigran + Fuochi d’artificio in mare alle 22.15

MONACO



19.30. ‘Les Ballets de Monte-Carlo’: Gala dell'Accademia Principessa Grace. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (più info)



DOMENICA 21 GIUGNO

SANREMO



9.30. 'Rigenerare la Terra per nutrire la vita': convegno su agricoltura biologica, salute e cultura. Villa Alfred Nobel, Corso Cavallotti 116 (per leggere i dettagli cliccare QUI e QUI)



10.00-20.30. Mostra ‘Tracce di colore’ delle artiste Maria Rita Fogliasso, Laura Molonaro, Barbara Bottini (h 10/12-16.30/20.30). Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 7, fino al 27 giugno, entrata libera



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00. Ultimo giorno della mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta all’Hotel Des Anglais



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-19.30. ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’ (5ª edizione), ultimo giorno della mostra ‘Facciamo Pace’: sedici artiste presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16



18.00. Festa della Musica, concerti delle band: The Brilliant Tina Linetti’s’ (Piazza Colombo); ‘Filodiretto’ (Piazza Borea d’Olmo); ‘Off Line’ (Piazza San Siro); Beat Up (Piazza E. Sanremesi - Fontana Siro Carli) + Intrattenimento musicale ‘Dany Animation’ (Via Escoffier) + Tributo Lucio Battisti con i ‘Nuovi Solidi’ Corso Mombello (Giardini parte alta) + Esibizione del pianista Massimo D’Alessio (Via Matteotti – Incrocio Via Corradi) + ‘Funky Monks’ (Corso Nazario Sauro - Porto Vecchio) + Intrattenimento musicale ‘Beat Less’ (Corso Nazario Sauro – Fronte Forte Santa Tecla) + Marching Band ‘Wind&Brass Brother’ (Vie e Centro cittadino) + Parata musicale ‘Canta e Sciuscia’ (Vie e Centro cittadino) + Musica Itinerante ‘Gerlando Tortorici’ (Vie e Centro cittadino)



20.30. ‘UnadiTre – Estate 2026’: format che vedrà protagonisti Davide Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon. Il percorso gastronomico si svilupperà come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Le cene sono aperte al pubblico su prenotazione. The RUFtop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184715000 (info sul menù)



21.00. Per ‘Le Muse festival al femminile 2025’, concerto di Benedetta Scandale, cantautrice dalla voce intensa e autentica che fonde sonorità R&B, Soul e Pop. Oratorio di Santa Brigida, vicolo Balilla 57, ingresso libero



IMPERIA

8.00. Gara di Pesca dei Pierini, manifestazione dedicata ai bambini e bambine fino a 12 anni di tutta la provincia: ritrovo e iscrizioni presso la sede ASNO e Pippo Only Fish, in Via del Collegio 4 e 2, Oneglia + a fine gara (h 11) pesatura, classifiche e premiazioni. Partecipazione gratuita, info 391 165 5510 (Pippo Only Fish)



9.00-22.30. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: speciali visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, concerto ‘I Classici Svelati: i segreti dei grandi compositori!’. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Simone Regazzoni in Oceano Okeanòs - Filosofia del pianeta’. Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica,Via Balzi Rossi 9 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

18.30-01.00. Festa della Musica: la Via Aurelia si trasforma in una lunghissima isola pedonale, palcoscenico all’aperto per tante band e dj set con numerosissimi stand di caramelle e golosità, oggetti artigianali, gonfiabili e street food. Centro Cittadino



21.00. Serata danzante a cura dell’associazione ‘5 Torri’ alla pista di pattinaggio

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica 'Appunti' di Marco Innocenti. Sede dell'Unione Culturale Democratica di via Al Mercato 8, fino al 27 giugno, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

OSPEDALETTI



19.00-23.30. Festa della Musica a cura dell'Associazione ARS Longa con esibizione delle band: Big Andy's Brothers, The Graters, Dimensione Musica, O.A.S.I ODV, I 'Fuori Corso', Carlo Ormea & Matteo, I 'Settimo Cielo', Claudia & Co, Roberto Mattucci, Banda Folkloristica Itinerante. Ciclabile, Centro Storico, via Aurelia di Ponente (da statua del delfino), corso Regina Margherita (Aurelia)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00-19.00. ‘Negozi Città Viva’: fiera promozionale a cura del Consorzio di Via ‘Il Piano’ in Via Queirolo ad Arma



SANTO STEFANO AL MARE



18.30. Yoga in Bianco, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, un appuntamento gratuito e aperto a tutti per condividere pratica, relax e armonia. Anfiteatro Marina degli Aregai, info e prenotazioni WhatsApp Claudia Sirchia 340 566 6725 (vestirsi di bianco e portare un tappetino o un telo)



SAN LORENZO AL MARE



18.00. In occasione della Festa Internazionale della Musica, prima edizione del Balcano Buskers Music Fest con esibizione di giocolieri, musicisti e artisti di strada. Presente anche uno stand gastronomico. Evento a cura di Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, anche domani (più info)

DIANO MARINA



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva a cielo aperto a cura del gruppo di artisti dianesi. Via Genala, via Nizza e via Genova



18.00. ‘CRIstalli del tempo: la magia dei giochi di un tempo’ al Molo delle Tartarughe a cura di Croce Rossa Comitato di Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13/09)

9.00. Trofeo del Sole: gara di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Arcieri SBM. Via Agli Orti 12 (Campo Arcieri)



10.00-12.30. Ultimo giorno della Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



21.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre (i dettagli nella locandina)

CERVO



5.45. Per la Festa della Musica, concerto all’alba che saluta il Solstizio d’estate con esibizione del Marè Duo formato da Marco Moro al flauto traverso e sax tenore e Maurizio Pettigiani alle percussioni. Porteghetto

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



18.30. Per la Festa della Musica, musica classica con archi e pianoforte in concerto. Piazza dei Corallini



21.00. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, allestimento a tema con omaggio ai visitatori nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana, Piazza Santa Caterina

21.00. Per la Festa della Musica, concerto di musica moderna 21 in piazza Castello

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO



19.00. Festa della Musica 2026 con esibizioni delle band: Vedo Nero Tribute (Via Aurelia), Mauro Vero & Doc-G (Via Aurelia), Glamour Live Music (Lungomare), Jack-y Band (Lungomare), Blue Velvet Sound (Via Braie), Allievi/MusicArte (P.zza d'Armi), ElectroPosh (P.zza Garibaldi), Dj Nandino (P.zza Marconi)



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 19 luglio



CIVEZZA

18.30. Presentazione ‘La curva della strada’ un libro di racconti, di fotografie di Paola Parodi e di versi di Fernando Pessoa. L'autrice dei racconti, Vilma Gabri, converserà con la regista teatrale Pietra Selva e leggerà alcuni brani. Forum Ricca



DOLCEDO

21.00. Per la Festa della Musica, concerto dell'arpista di fama internazionale Johanna Schellenberger, prima arpa dell'Orchestre de la Suisse Romande a Ginevra. Chiesa Parrocchiale

21.00. Per la Festa della Musica, concerto del Chitarrista Riccardo Pampararo a favore dell'Associazione Piccoli Cuori del Gaslini di Genova. Chiesa Parrocchiale



PERINALDO



18.00. Ultimo giorno del torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



18.00. Fête de la musique: quattro location accoglieranno il pubblico in quattro atmosfere distinte, offrendo un vero e proprio viaggio musicale all'aria aperta (più info)



MONACO

20.30. Per la Festa della Musica, concerto gratuito all'aperto di DJ Petit Biscuit. Aprono la serata i DJ Sunlee e Karlota. Esplanade des Pêcheurs, ingresso gratuito (rinfreschi disponibili in loco)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate