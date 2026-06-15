Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 15 a domenica 21 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 15 GIUGNO

SANREMO



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00-21.00. Ultimo giorno della mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

16.00-19.30. Mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, fino al 19 giugno



17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. 65° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 16 giugno (il programma)





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WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 16 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva + alle 16.30, workshop gratuito tenuto dai docenti dell’Accademia dal titolo ‘La fotografia come linguaggio contemporaneo’ con Andrea Brun (per partecipare ai workshop necessario prenotare telefonando al numero 0184 668877). Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero



17.00. In collaborazione con la Famija sanremasca, nell’ambito di Martedì Letterari ciclo ‘Casinò Culturae Festival’, il presidente Leo Pippione presenta l’opera ‘Storia di Sanremo Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I’ (1861-1900) scritta e curata dal dott. Andrea Gandolfo. Relaziona il prof. Luca Lo Basso docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Ateneo di Genova). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

16.00-19.30. Mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, fino al 19 giugno



17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



17.00. Per la rassegna ‘Voci d'autore’, presentazione del libro ‘Quei mandarini profumano ancora’ di Stefano Delfino. Presenta Lucia Barbera, un intreccio di memoria, sapori e nostalgia. Biblioteca Inclusiva Spazio Raro, in Via Verdi 14 a Porto Maurizio



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



21.15. Spettacolo di fine anno della Sanremo Performer Musical Academy (SPMA), organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale UNICEF di Imperia in occasione della ‘Giornata del Diritto al Gioco’. Auditorium Comunale di Ospedaletti (evento a ingresso libero con offerta gradita a favore di UNICEF)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



12.30-19.00. 65° Festival della Televisione di Monte-Carlo’ (ultimo giorno): studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco (il programma)



MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



18.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, ‘Mondi a Tavola’: ‘Popoli in Movimento, immagini e parole a cura del fotoreporter Francesco Malavolta, impegnato da oltre 20 anni nel raccontare le persone migranti. A seguire apericena etnico offerto dagli ospiti del Centro di accoglienza per richiedenti asilo + Dj Set. Evento a cura dell’associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo. Villa Nobel



19.30. Concorso Nazionale di Canto ‘Voci d’Oro per la Pace’, nell’ambito dell’iniziativa internazionale ‘La Pace negli Occhi dei Bambini’ che riunisce giovani talenti provenienti da tutta Italia, una giuria internazionale, ospiti d’onore e rappresentanti del mondo della cultura. Evento organizzato da Olha Kartel, Presidente dell’Associazione Culturale Melody. Teatro del Casinò, ingresso libero, contributo volontario

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.00-19.30. Mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, fino al 19 giugno



17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per creare abitudini sane e movimento. Ritrovo presso lo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Arcadi Volodos al Piano. Musiche di Schubert e Chopin. Auditorium Rainier III (più info)





GIOVEDI’ 18 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero

17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



17.30. Per ‘Le Muse festival al femminile 2025’, ‘Premesse di pace’: Laboratorio di Comunicazione Nonviolenta (metodo Rosenberg) condotto da Angela Attianese. Piazza Cassini 10/11, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.00-19.30. Mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, fino al 19 giugno



17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour (non è possibile entrare a prova iniziata)Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



20.00. ‘Giro Pizza’: serata conviviale all'insegna della solidarietà e dell'impegno umanitario organizzata da Cineforum Imperia, AIFO Imperia e Non Una di Meno Ponente Ligure lcon 'obiettivo di raccogliere fondi a favore di Shireen Alhamamreh, cittadina palestinese del villaggio di Hussan, nei pressi di Betlemme, detenuta nel carcere femminile di Damon. Pizzeria Sciach & Tra, Via Domenico Costanzo 3, info e prenotazioni 328 7122310 (Marinella)



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Inaugurazione ufficiale con Circus Show di Fortunello e Marbella: ai bambini viene distribuito in omaggio uno zainetto con pennarelli da colorare, fino a esaurimento scorte. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



DIANO MARINA



16.00. Inaugurazione mostra personale di Walter Maritati. Sala Falchi del Palazzo del Parco



21.00. Concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ in piazza Martiri della Libertà

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 19 GIUGNO



SANREMO



9.30-12.30. Convegno organizzato dalla Regione Liguria insieme ad Ance Liguria, Ance Imperia e Confindustria Imperia dal titolo ‘Pnrr e rigenerazione urbana: dal PINQuA in Liguria agli scenari futuri’. Tra i relatori Marco Scajola, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i senatori Roberto Rosso e Lorenzo Basso, la deputata della Repubblica Paola De Micheli, l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, il vicepresidente nazionale di Ance Piero Petrucco. Villa Ormond (il programma)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00. Mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta all’Hotel Des Anglais, fino al 21 giugno



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, ultimo giorno della mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.00-19.30. Ultimo giorno della mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri

17.00. Prove aperte di ‘Aiace di Sofocle’ per la regia di Sergio Maifredi con protagonisti Mino Manni, Mariella Speranza, Pietro Cerchiello, Tommaso Imperiali (acquisto QUI o 5 euro in biglietteria). Teatro Cavour, fino al 19 giugno (non è possibile entrare a prova iniziata)



18.00-22.00. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja, cerimonia di inaugurazione di ‘Ineja 2026’: taglio del nastro + inaugurazione mostra + esibizioni sportive + animazione musicale e ballo libero con dj resident. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno



19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, ‘La notte appartiene agli amanti- Eros e filosofia in Platone’: spettacolo con il filosofo Simone Regazzoni. Produzione Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. Museo dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)

18.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28/08)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



18.30. Per la rassegna Cervo in blu d’inchiostro, lectio magistralis di Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, dal titolo ‘La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?’. Introduce Emanuela Rotta Gentile, già docente del Liceo ‘Vieusseux’ di Imperia. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO



20.30. Convegno dal tema ‘Noi: come sto con gli altri, partendo da me’ a cura dell’Associazione ACEB. Relatrici: la Dott.ssa Monica Borgogno, Psicologa, psicoterapeuta, Direttore dei progetti sociali in ACEB, Dott.ssa Cristina Di Maio, Psicologa (10 euro). Centro Polivalente G. Falcone (più info)



COSTARAINERA



17.00-19.00. Silent reading club: momenti di lettura presso la biblioteca, info 345 2440235



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Roberto Bricola ‘La spada e la memoria’. Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



18.00. Torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale, fino al 21 giugno



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

MONACO



19.30. ‘Les Ballets de Monte-Carlo’: Gala dell'Accademia Principessa Grace. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (più info)



SABATO 20 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno

18.00-22.00. ‘Run for the Whales 2025’: partenza della Family Run (h 18.00) + partenza della 21K (h 19.00) + Partenza della 10K (h 19.10) + Cerimonia di Premiazione (h 22). Campo di Atletica di Pian di Poma (il programma)



18.30. Inaugurazione mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta con presentazione a cura di Roberto Litta, critico d'arte e conduttore tv. Hotel Des Anglais



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, concerto ‘Tableau de l'operation de la taille’ del Trio ‘Marin Marais’ formato da Federica Basilico (violino e viola da gamba), Adriano Meggetto (flauto), Sergio Basilico (tiorba). Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



IMPERIA

8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Antiquariato, collezionismo & Vintage a cura del CIV NuovOneglia C.I.V. Centro storico di Oneglia, ingresso libero

10.00. Inaugurazione della ‘IM-compiuta’, il tratto di pista ciclabile tra Imperia e Diano Marina che renderà interamente percorribili i 45 chilometri della Ciclovia Tirrenica ‘Riviera dei Fiori’ tra Ospedaletti e Andora, nel ponente ligure



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Incontro/Conferenza dal titolo ‘Per una revisione del Fisco. La prposta di Legge Next Generation Tax’ a cura di Lucio Sardi. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11

17.30-22.30. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici + attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



20.45. On the Moon Again: serata speciale dedicata all’osservazione della Luna e alla scoperta della sua straordinaria bellezza. Planetario di Imperia (più info)



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Riccardo III’ messo in scena dal Gruppo Adulti del Mercoledì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Simone Regazzoni in ‘Platone nelle Silicon Valley - Anima, corpo, intelligenza artificiale’. Museo dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Tullio Solenghi in Decameron - Un racconto italiano in tempo di Peste’. Teatro romano dell’Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.30-18.30. Scambio Libri, appuntamento dedicato alla condivisione, alla cultura e all’incontro tra famiglie e territorio a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona con possibilità di conoscere più da vicino la realtà educativa steineriana attiva nel comprensorio attraverso un punto informativo dedicato alla Scuola Materna e alla Realtà Educativa Parentale + laboratori artistico-manuali aperti a bambini e adulti. Casa Valdese, ingresso libero



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



17.00. ‘I colori della poesia - voci del territorio’: incontro di lettura poetica accompagnato da momenti di dialogo con il pubblico e intermezzi musicali a cura di allievi della Scuola di musica Pergolesi. Biblioteca comunale, ingresso libero



20.00. Oratorio Summer Night: Serata gastronomica con musica all’Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per creare abitudini sane e movimento. Ritrovo presso lo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



18.00. In occasione della Festa Internazionale della Musica, prima edizione del Balcano Buskers Music Fest con esibizione di giocolieri, musicisti e artisti di strada. Presente anche uno stand gastronomico + ‘Cena sotto le stelle’ a cura della Proloco in Piazza Marvaldi (apertura alle 19). Evento a cura di Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, anche domani (più info)

DIANO MARINA



10.00 & 21.30. ‘Karateggiando 2026’: evento sportivo tra Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’ (mattino) e Piazza Martiri della Libertà (h 21.30) a cura di ASD Fudoshin Karate Liguria, ingresso libero (più info)



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30-19.00. Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico, fino al 21 giugno (premiazione alle h 17)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)



18.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26/09)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

10.00. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, allestimento a tema con omaggio ai visitatori nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana, Piazza Santa Caterina 2

19.30. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, Aperitivo con bollicine e musica dal vivo al Bastione di Mezzodì, info e prenotazioni: + 39 393/8627492



ENTROTERRA

APRICALE



21.00. Per la Notte Romantica, ‘A come Amore in Apricale’: Leggende e Poesie Con Antonio Santoro al Castello + viaggio musicale in piazza con Projeto Cajalle



BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

18.30. Per la Rassegna ‘Ondesonore’, serata musicale con i ‘Flyers Direct’. Lungomare De André a Camporosso Mare



CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - Le Stelle del Solstizio’: cena dalle ore 20.00 + osservazioni guidate dalle ore 22.00 di Luna, Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CIPRESSA



21.00. ‘Notte romantica’ nei Borghi più belli d'Italia con monumenti aperti in frazione Lingueglietta



CIVEZZA



9.00. ‘Torneo delle 5 Torri’: Torneo di Scacchi Semilampo presso il Forum Ricca



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di calligrafia moderna al Parco Novaro, info 351 9104008



DIANO CASTELLO



18.00-24.00. Gin nel Borgo: una serata tra sapori, musica e atmosfera nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia con Drink, Food, Musica dal vivo. Le vie e le piazze del borgo si trasformeranno in un percorso itinerante dedicato al gin e alle eccellenze gastronomiche, con degustazioni, proposte street food e intrattenimento musicale diffuso. Disponibile bus navetta gratuito disponibile per raggiungere l’evento



DOLCEACQUA



18.00. Presentazione di poesie nell’ambito del concorso ‘Il grappolo d’oro’ con protagonista Angela Suppo in ‘Il Filo Torto’. Dialoga con l’autrice Cristian Ponsillo. Piazzetta degli Artisti



PERINALDO



12.45. Osservazione del solstizio d’estate alla Meridiana della Visitazione



18.00. Torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale, fino al 21 giugno



21.45. Osservazione di Venere e Luna all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini

PIETRABRUNA



20.00. Festa dell'Estate: serata danzante accompagnata da cucina con piatti tipici



PORNASSIO



16.00. Inaugurazione del Nuovo Centro Sportivo del Colle di Nava, Bike park, area verde per famiglie e giochi per bambini, campo da calcio a cinque, campo da tennis, campi da bocce ed eliporto con esibizione del Coro ‘Con Claudia’



REZZO



19.00. Terza edizione della Festa del Branda e della Cucina tipica con Stand gastronomici e musica dal vivo (al coperto)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



VILLA FARALDI

18.30. ‘Merenda nell’Oliveta’ dedicata alla valorizzazione del paesaggio olivicolo, delle tradizioni rurali e delle eccellenze locali a cura dell’Associazione Tovo nel Cuore Aps, la Pro Loco dei Faraldi e OAL Organizzazione Assaggiatori Liguri: merenda tra gli ulivi con degustazioni e momenti di convivialità, accompagnata da giochi per bambini ed esposizione delle aziende agricole locali, protagoniste della cultura produttiva del territorio. Oliveto comunale a Tovo Faraldi (più info)

21.00. Spettacolo teatrale ‘La Terra tra gli Ulivi’ di e con Pino Petruzzelli che unisce palco e platea in un viaggio nella cultura di chi ha sempre creduto nel territorio come fonte di vita. Oliveto comunale a Tovo Faraldi



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Serata DJ con 5 podi con: dj Ben Neeson, Dj Fyt, Casi, Tony M, Kristof Tigran + Fuochi d’artificio in mare alle 22.15

MONACO



19.30. ‘Les Ballets de Monte-Carlo’: Gala dell'Accademia Principessa Grace. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (più info)



DOMENICA 21 GIUGNO

SANREMO

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00. Ultimo giorno della mostra ‘Dipingere al tempo delle Città Invisibili con la Riviera nell’Anima’ di Dario Saetta all’Hotel Des Anglais



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-19.30. ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’ (5ª edizione), ultimo giorno della mostra ‘Facciamo Pace’: sedici artiste presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16



20.30. ‘UnadiTre – Estate 2026’: format che vedrà protagonisti Davide Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon. Il percorso gastronomico si svilupperà come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Le cene sono aperte al pubblico su prenotazione. The RUFtop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184715000 (info sul menù)



21.00. Per ‘Le Muse festival al femminile 2025’, concerto di Benedetta Scandale, cantautrice dalla voce intensa e autentica che fonde sonorità R&B, Soul e Pop. Oratorio di Santa Brigida, vicolo Balilla 57, ingresso libero



IMPERIA

8.00. Gara di Pesca dei Pierini, manifestazione dedicata ai bambini e bambine fino a 12 anni di tutta la provincia: ritrovo e iscrizioni presso la sede ASNO e Pippo Only Fish, in Via del Collegio 4 e 2, Oneglia + a fine gara (h 11) pesatura, classifiche e premiazioni. Partecipazione gratuita, info 391 165 5510 (Pippo Only Fish)



9.00-22.30. Per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, concerto ‘I Classici Svelati: i segreti dei grandi compositori!’. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026, Simone Regazzoni in Oceano Okeanòs - Filosofia del pianeta’. Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica,Via Balzi Rossi 9 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

18.30-01.00. Festa della Musica: la Via Aurelia si trasforma in una lunghissima isola pedonale, palcoscenico all’aperto per tante band e dj set con numerosissimi stand di caramelle e golosità, oggetti artigianali, gonfiabili e street food. Centro Cittadino



21.00. Serata danzante a cura dell’associazione ‘5 Torri’ alla pista di pattinaggio

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

OSPEDALETTI



19.00. Festa della Musica a cura dell'Associazione ARS Longa

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00-19.00. ‘Negozi Città Viva’: fiera promozionale a cura del Consorzio di Via ‘Il Piano’ in Via Queirolo ad Arma



SANTO STEFANO AL MARE



18.30. Yoga in Bianco, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, un appuntamento gratuito e aperto a tutti per condividere pratica, relax e armonia. Anfiteatro Marina degli Aregai, info e prenotazioni WhatsApp Claudia Sirchia 340 566 6725 (vestirsi di bianco e portare un tappetino o un telo)



SAN LORENZO AL MARE



18.00. In occasione della Festa Internazionale della Musica, prima edizione del Balcano Buskers Music Fest con esibizione di giocolieri, musicisti e artisti di strada. Presente anche uno stand gastronomico. Evento a cura di Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, anche domani (più info)

DIANO MARINA



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva a cielo aperto a cura del gruppo di artisti dianesi. Via Genala, via Nizza e via Genova



18.00. ‘CRIstalli del tempo: la magia dei giochi di un tempo’ al Molo delle Tartarughe a cura di Croce Rossa Comitato di Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13/09)

9.00. Trofeo del Sole: gara di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Arcieri SBM. Via Agli Orti 12 (Campo Arcieri)



10.00-12.30. Ultimo giorno della Mostra Fotografica Cà de Puio presso il Punto Nautico



18.00. Festa della Musica: Live Music e Dj set in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



10.00. Per ‘La Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia’, allestimento a tema con omaggio ai visitatori nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana, Piazza Santa Caterina 2

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO



19.00. Festa della Musica 2026 con esibizioni delle band: Vedo Nero Tribute (Via Aurelia), Mauro Vero & Doc-G (Via Aurelia), Glamour Live Music (Lungomare), Jack-y Band (Lungomare), Blue Velvet Sound (Via Braie), Allievi/MusicArte (P.zza d'Armi), ElectroPosh (P.zza Garibaldi), Dj Nandino (P.zza Marconi)



PERINALDO



18.00. Ultimo giorno del torneo delle stelle di calcio a 5 a cura dell’associazione Perinaldo Sport. Centro sportivo comunale

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



18.00. Fête de la musique: quattro location accoglieranno il pubblico in quattro atmosfere distinte, offrendo un vero e proprio viaggio musicale all'aria aperta (più info)



MONACO

20.30. Per la Festa della Musica, concerto gratuito all'aperto di DJ Petit Biscuit. Aprono la serata i DJ Sunlee e Karlota. Esplanade des Pêcheurs, ingresso gratuito (rinfreschi disponibili in loco)





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