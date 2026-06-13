Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 13 GIUGNO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. Camminata da San Romolo a Colle Melosa ‘Sulle tracce delle Alpi Liguri’ con opzione di ritorno in notturna (facoltativo) a cura del C.A.I. Sanremo. Cena e pernotto presso il Rifugio Allavena. Partenza da San Romolo alle 10 (raggiungibile a piedi da Sanremo, con mezzi propri o con la corriera di linea in partenza alle 9.00 dall'autostazione di Piazza Colombo) e arrivo a Colle Melosa intorno alle 19. Per partecipare 334 715 0020/389 2851807 (i dettagli a questo link)



10.00. 23° Festival Beach Volley ‘Città di Sanremo’ presso Bagni Italia – Morgana, fino al 14 giugno

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva + alle 16.30, workshop gratuito, tenuto dai docenti dell’Accademia dal titolo 'Dalla materia alla calcografia: componendo un book-art' con Elena Venier Fronter (per partecipare ai workshop necessario prenotare telefonando al numero 0184 668877). Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero



16.00. Incontro dal titolo ‘Sarà vera memoria quando la verità verrà alla luce’ con presentazione di tre opere: ‘Lisa. La giustizia svanita in un sogno’ e ‘Le tre vite di Lisa’ di Maurizio Federico e Margherita Eichberg + ‘Effetto avverso’ di Marianna Canè + ‘I Nessuno che fecero la storia’ di Lucia Canepa + approfondimento scientifico e legale a cura del Dott. Mauro Mantovani, bio-immunologo + testimonianza di Marco Florio. Modera l’Avv. Valeria Panetta, esponente dell’Associazione Arbitrium. Sala della Federazione Operaia, ingresso libero fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione al 347 2654620 (locandina)



16.30. GEA - Giornate Europee dell’Archeologia 2026: visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota, iniziativa concordata tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione di Sanremo



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



18.00. ‘In Concerto’: evento musicale con protagonisti il Coro Nova Tempora dall'Italia e il Klæbu Damekor guidate rispettivamente da Gabriella Costa e Siv Alice Gunnes-Meadal. Al pianoforte Daria Malakhov. Chiesa Luterana di corso Garibaldi



19.00. Mercede in Festa: due Serate di festa all'aperto, in stile sagra, con musica, ballo e gastronomia. Oltre 50 volontari accoglieranno i partecipanti e serviranno al tavolo ravioli, rostelle, salsiccia, patatine fritte, fugassin e dessert. Disponibile servizio gratuito di animazione per bambini. Chiesa della Mercede, in zona San Martino, ingresso libero (più info)



20.00. Cena sociale del Toro Club Sanremo con ospiti illustri gli ex giocatori granata Antonio Comi e il campione d'Italia del 75/76 Renato Zaccarelli. Bagni Ippocampo, informazioni e/o prenotazioni 339 6161323 (Fabio)



21.00. ‘Liguria Poetry Slam – Finali Regionali 2026’ (1° Round): tappa delle Finali Regionali LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). A sfidarsi sul palco sette poeti e poetesse provenienti da diverse città italiane: Ancilla Bianchi, Andrea Bonomi, Domenico Cardinale, Antonio Di Lorenzo, Lorenzo Montanari, Valeria Nucera e Letizia Zito. Evento organizzato dal collettivo culturale Sanremo Slam. Piazza Santa Brigida, ingresso libero e gratuito



IMPERIA



9.00. 'Il torrente Prino: le acque, i ponti i mulini': percorso naturalistico - con partenza da Imperia Borgo Prino - lungo la pista ciclopedonale che costeggia il torrente. Alla scoperta della bassa Valle Prino, un viaggio a piedi tra natura, antiche vie commerciali e testimonianze storiche locali. Iniziativa guidata dai tecnici di UISP Imperia APS - sport per tutti, evento gratuito, info 347 9433259 (i dettagli nella locandina)



10.00. Festa di Sant'Antonio a Borgo Marina: tre giorni di tradizione, divertimento e animazione con espositori, prodotti artigianali, oggettistica, creazioni artistiche e numerose curiosità che accompagneranno il pubblico durante le passeggiate sul lungomare + gonfiabili h 17/23 + Truccabimbi e Pompieropoli h 15.30/19 + Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco venerdì e sabato h 15.30/19.00. Borgo Marina, fino al 14 giugno



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Incontro/Conferenza dal titolo ‘La salute del Cervello’ a cura di Carlo Serrati. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11



16.30. Incontro di studio incentrato sulla storia del monastero e sugli affreschi medievali recentemente scoperti e restaurati nell’ex refettorio ora biblioteca del convento. Introduzione a cura della Presidente della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri dr.ssa Gabriella Stabile Re. Relatori: l’arch. Cristina Tealdi sulla storia del monastero; il dr. Alfonso Sista sugli affreschi medievali della zona di Imperia da lui pubblicati in un più ampio volume dal titolo ‘Fragmenta Picta’. Sala della Biblioteca del Monastero in Strada Santa Chiara 3, evento aperto alla cittadinanza



18.00. Inaugurazione mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. la sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri



21.00. Prima serata della rassegna ‘Incontri in piazzetta Roma’ dedicata alla storia del borgo a cura di Gabriella Badano. Piazzetta Roma della frazione Poggi



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Niente da Fare’ (Osborne / Beckett / Pinter) messo in scena dal Gruppo Ragazzi del Giovedì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Per Giornate Europee dell'Archeologia, possibilità di visita al Museo al prezzo simbolico di 1 euro a persona alla scoperta delle collezioni archeologiche civiche provenienti dai primi scavi effettuati nella grande necropoli occidentale di Albintimilium (h 9/12.30-15/17). Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'

9.00-13.00. Ultimo giorno della mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta

10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

11.30-17.00. Esposizione di dipinti e gilet artistici ‘Mediterranea’ della coppia artistica Bucciarelli&Miglio con tessuti preziosi come i damaschi e le sete di Lorsica e Zoagli (Liguria) o filati provenienti da storiche tradizioni tessili della Puglia e della Sardegna. Palazzo Hanbury, fino al 14 giugno (più info)



12.30. Apertura ufficiale del Twiga Baia Beniamin di Ventimiglia: Opening party con DJ Set di Samantha Flore



15.00-18.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2026, Visite guidate al cantiere di scavo dell’Ex Piazzale Enel curate dagli archeologi della DRMN Sara Chierici, Giulio Montinari e Antonella Traverso, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle metodologie di scavo e dell’importanza scientifica delle ricerche in corso. Area Archeologica di Nervia, partecipazione gratuita, richiesto il pagamento del biglietto d’ingresso al museo o all’area archeologica secondo le tariffe vigenti



VALLECROSIA



16.30-21.00. Raduno degli Alpini: conferenze, concerto della Fanfara Alpina e sfilata lungo le vie cittadine, anche domani (il programma a questo link)



BORDIGHERA



8.30-18.00. ‘Bordigiocando…senza Frontiere’ (2ª edizione: giochi divertenti e per tutti, strategia di gruppo per affrontare i giochi, realizzabile all’aperto e al coperto, attività di gruppo che sviluppa lo spirito di squadra, adatto a tutti e per tutte le età. Piscina e campo polivalente (il programma a questo link)



17.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



TAGGIA ARMA



9.00. Staffetta BLU Organizzata da Angsaimperia: partenza della camminata all’eremo della Maddalena con la partecipazione di ragazzi con autismo e i loro accompagnatori, provenienti da tutta la provincia (locandina con i dettagli)



11.00-19.00. 'L’Arca di Noè in Tour 2026': evento nazionale ispirato alla trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta da Maria Luisa Cocozza con un intero weekend dedicato al benessere animale con attività informative, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione sul tema del benessere animale (h 11/13-16/19). Centro Commerciale Riviera Shopville di Arma, anche domani (i dettagli a questo link)



17.30-23.30. Esibizione Sportiva degli atleti dello Judo Club Sakura. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

DIANO MARINA



15.30 -17.30. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2026, 'Archaeology in the making, il cantiere archeologico come luogo di scoperta': pomeriggio didattico con laboratorio ed esposizione straordinaria di reperti romani non esposti solitamente al pubblico (3 euro a partecipante). Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



21.00. Per ‘Cervo Chamber Music Festival 2026’, concerto di Margot Kolodziej (violino), Emma Roijackers (violino), Minna Svedberg Feldtmann (viola ), Karel Bredenhorst (violoncello), Simon Callaghan (piano) con musiche di Dvorak, Schumann, Mendelssohn. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO



18.00-01.00. ‘LÀ C'È Birra’, festa della birra artigianale: un vero e proprio festival dedicato alla scoperta delle eccellenze brassicole, accompagnato da Musica Live con gli Erbagrama. Terrazza e spazio esterno del Centro Polivalente Giovanni Falcone, in località Bigauda (locandina)



CIPRESSA



14.00. Partenza della Gara ciclistica denominata 'Trofeo Cipressa'



ISOLABONA

20.00. ‘Il mistero di Miss Hellen’: cena gotica dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile. Tra una portata e l'altra, sarete testimoni del mistero di Miss Hellen: riuscirete a risolvere l'enigma o ne rimarrete intrappolati?. Evento a cura della Pro Loco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale ‘I Cantastorie’ (35 euro cena inclusa). Piazza Martiri della Libertà, info e prenotazioni: 348 0172817



MOLINI DI TRIORA



19.30. ‘E lizzette de San Zane’: percorso gastronomico (A e B) per le cantine e le aie del borgo cpn proposta delle seguenti specialità: Rezegnun (torta verde tipica di Andagna con ripieno di verdure e salsiccia) oltre a ripieni, friscioi, cima, porchetta e gastronomia tipica + alle 20, esibizione della band ‘Belin, Che Band!’ + alle 22, esibizione dei Nos (vincitori dell'edizione 2025) + dalle 23.30, premiazione e dj set a cura di Dj Comix. Piazzale Manifestazioni della frazione di Andagna (più info)



PERINALDO



21.15. ‘Deep Sky Night’: osservazione di pianeti e galassie a cura di ‘Perinaldo Powered By Orbita’. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini

PIETRABRUNA



10.00. ‘Siamo la Montagna che si Difende’: seconda passeggiata resistente per dire (ancora) NO al parco eolico ‘Imperia Monti Moro e Guardiabella’. Rientro previsto per le 14.30. Evento a cura del ‘Comitato di InterVento Popolare’. Ritrovo dalla chiesa parrocchiale di Boscomare



PIEVE DI TECO

10.00-14.00. ‘Seminiamo Salute’: iniziativa dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione rivolta a tutta la cittadinanza con un punto informativo dedicato agli screening oncologici gratuiti. Gli operatori saranno inoltre a disposizione per attività pratiche e dimostrative dedicate alle manovre di disostruzione delle vie aeree e alla rianimazione cardiopolmonare (BLS). Disponibile materiale informativo dedicato all'attività fisica, alla corretta alimentazione e alla promozione di sani stili di vita per tutte le età. Casa della Comunità



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale



TERZORIO



19.00. Festa di Inizio Estate: serata di musica, convivialità e sapori della tradizione (Acciughe, Rostelle, Patatine, Cundiün). Musica con Radio Grock E DJ Set DI Riccardo Ghigliazza (Gus). Parte dell’incasso devoluto in beneficenza a favore del paese di Terzorio. Campetto Sportivo, info 333 4314958

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

MONACO



10.00. 7° incontro della Federazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco con la partecipazione delle Alpi Marittime (Francia) con i comuni di Ascros e Marie, le Alpi dell'Alta Provenza (Francia) con il comune di Roumoules, la Côte-d'Or (Francia) con il comune di Fontaine-Française, la Mayenne (Francia) con il comune di Mayenne e la provincia del Piemonte (Italia) con i comuni di Pianezza e Livorno Ferraris. Piazza del Palazzo del Principe, Monaco-Ville, anche domani, ingresso libero e gratuito (più info)

10.00-20.00. 65° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 16 giugno (il programma)



15.00-22.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (7ª edizione): mostra aperta al pubblico con numerosi espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria + silata di moda. Le Méridien Beach Plaza, ingresso gratuito (il programma)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

8.30-19.00. ‘Rétro Moto Classic’: museo a cielo aperto con quasi 80 moto da collezione + sfilata di motociclette nel villaggio. All'interno dello spazio Les Néréides mostra di dipinti e sculture intorno al mondo delle motociclette, abbinata anche a un'esposizione di biciclette d'epoca. Théâtre sur la Mer, ingresso libero, anche domani (il programma a questo link)

NICE



15.00-23.00. We Music Festival: evento di musica elettronica con esibizione di 2 artisti, 16 ore di musica e una scaletta che mescola leggende e nuove promesse. Théâtre de Verdure, anche domani (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 14 GIUGNO

SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Ultimo giorno del 23° Festival Beach Volley ‘Città di Sanremo’ presso Bagni Italia – Morgana



14.30. Consegna ufficiale di tre DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) al Comune di Sanremo da parte dell'Associazione Amici di San Romolo’ che saranno successivamente installati nelle frazioni di Borello, Bevino e San Romolo, per rafforzare la rete di primo soccorso sul territorio e garantire una maggiore tempestività di intervento in caso di emergenze cardiache. Prato di San Romolo



16.00-22.00. ‘Stop al Bloqueo – Sosteniamo Cuba’ con raccolta fondi e medicinali: Apertura raccolta farmaci (h 16) + Proiezione video e relazione sul "massacro silenzioso" compiuto dall'embargo americano (h 17.30) + Apericena con raccolta fondi (h 19) + Concerto del gruppo Puerto Libre (h 20.30). Evento a cura de ‘La Città Invisibile’. Locali in via P. Agosti 21



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



12.30-17.00. Arrivo della Hat Marathon Voghera – Sanremo partita da Voghera il 12 giugno (evento che riunisce motociclisti di ogni nazionalità e livello di esperienza, accomunati dalla voglia di vivere un’avventura autentica su due ruote). Piazzale Carlo Dapporto (più info)



15.30. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’. Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-20.00. ‘SAND 2026 - Sanremo Design 2026’, mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva + alle 16.30, workshop gratuito tenuto dai docenti dell’Accademia dal titolo 'Impronte di colore. Sperimenta la serigrafia!' con Anna Ippolito (per partecipare ai workshop necessario prenotare telefonando al numero 0184 668877). Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, fino al 19 giugno, ingresso libero



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



17.30-19.30. ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’ (5ª edizione), mostra ‘Facciamo Pace’: sedici artiste presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



18.30. Per ‘Le Muse festival al femminile 2025’, ‘Gaza e il Diritto Umanitario’: incontro dal titolo ‘Brucia anche l'Umanità’, il diario di Martina Marchiò, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere. Piazza Cassini 10/11, ingresso libero



21.00. Terza audizione del nuovo format ‘Canta Con Noi Nazionale’ dell’associazione Viva Armea. ‘SalsaMenteria’ in piazza Borea D’Olmo, info 380 70 98 908



IMPERIA



10.00. Festa di Sant'Antonio a Borgo Marina: ultimo di tre giorni di tradizione, divertimento e animazione con espositori, prodotti artigianali, oggettistica, creazioni artistiche e numerose curiosità che accompagneranno il pubblico durante le passeggiate sul lungomare + gonfiabili h 17/23 + esibizione degli Sbandieratori del Sestiere Auriveu (h 18/20). Borgo Marina



10.30-19.00. ‘Una giornata in movimento’ (2ª edizione): il Pump Track di Imperia si trasforma in un punto d’incontro per chi ama lo sport, la musica e le emozioni dal vivo con Skate, spettacolo, ospiti speciali come @agusaquila, buon cibo e tanta energia per una giornata aperta a tutti. Parco di Via Padre Peyrona (locandina)



16.00. Meditazione in musicale ‘Dona nobis pacem’: evento di parole e musiche dei più noti autori classici con i soprani Fiorella Di Luca e Elena Giribaldi, accompagnate al pianoforte dal M° Luisa Repola. In programma brani di musica sacra dei più noti autori classici quali Haendel, Bach, Mozart, Vivaldi, Rossini. Santuario di Nostra Signora a Montegrazie, ingresso libero e gratuito



16.00-19.30. Inaugurazione mostra ‘Tra terra e colore’, appuntamento conclusivo del progetto ‘Creare con l’argilla’, patrocinato da Regione Liguria. Accanto alle opere in ceramica saranno esposti anche gli elaborati conclusivi del corso di pittura all’aperto. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, fino al 19 giugno



21.30. Concerto del 'Franck Taschini Quartet' composto da Frank Taschini (sax), Pierre Bertrand (chitarra), Alberto Micciché (basso) e Félix Joveniaux (batteria) in un repertorio che ruota attorno alle composizioni originali nate dalla penna dei musicisti stessi, arricchito dall'esecuzione di celebri standard e classici del jazz. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra fotografica ‘Me myself and I’, a cura di Beatrice Piantanida con Fabio Vassallo e Davide Barella, che prevede istallazioni artistiche e riflessioni sull’identità dei ragazzi nel contesto in cui vivono. Chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fino al 18 giugno

11.30-17.00. Ultimo giorno dell’esposizione di dipinti e gilet artistici ‘Mediterranea’ della coppia artistica Bucciarelli&Miglio con tessuti preziosi come i damaschi e le sete di Lorsica e Zoagli (Liguria) o filati provenienti da storiche tradizioni tessili della Puglia e della Sardegna. Palazzo Hanbury (più info)



12.30. Apertura ufficiale del Twiga Baia Beniamin di Ventimiglia: Lunch show con Alessandro Ristori & The Portofinos



21.00. ‘Teofonia - Musica, danza e poesia in dialogo’: primo dei 5 eventi interreligiosi che saranno realizzati in varie città italiane all'interno del progetto ‘Le città virtuose' promosso dalla COREIS Italiana. Si esibiscono: il Coro della Parrocchia di Sant'Agostino, il Sukun Ensemble con Farah Le Signor (arpa celtica), Abd al-Rahman Gastou (clarinetto), Abu Bakr Moretta (violino) con brani di musica islamica, Talavidya Academyb con la danzatrice Atmananda. Sala polivalente Sant'Agostino, via Cavour 55 (più info)



VALLECROSIA AL MARE



9.00. ‘Dog Walk: mattinata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari con la partecipazione della comportamentalista Elisa Ostini. Ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30 al nuovo Bau Garden



10.00-13.00. Raduno degli Alpini: conferenze, concerto della Fanfara Alpina e sfilata lungo le vie cittadine (il programma a questo link)



BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



TAGGIA ARMA



9.00-22.00. ‘Made in Taggia e… Dintorni’ (5ª edizione): i giochi della nostra infanzia con divertimento senza tempo per bambini da 0 a 99 anni. Evento gratuito a cura dell'Associazione La Luna e i suoi Raggi. Piazza Cavour e Piazza Santissima Trinità (il programma a questo link)



11.00-19.00. 'L’Arca di Noè in Tour 2026': evento nazionale ispirato alla trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta da Maria Luisa Cocozza con un intero weekend dedicato al benessere animale con attività informative, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione sul tema del benessere animale (h 11/13-16/19). Centro Commerciale Riviera Shopville di Arma (i dettagli a questo link)

21.00. Saggio ‘Mamma Mia!’. Anfiteatro del Castello a Taggia



SAN LORENZO AL MARE



7.30. Partenza della Randonnée ‘Dal Mare alle Alpi Extreme 2026’: prova di grande fascino e resistenza che unisce il mare ligure alle Alpi, attraversando territori spettacolari e strade ricche di storia ciclistica (più info)



DIANO MARINA



7.30-12.30. Nella giornata mondiale del donatore di sangue la Croce Rossa Comitato di Diano Marina, in collaborazione con FIDAS, Patrocinio del Comune di Diano Marina e ADMO, organizza un evento di Raccolta Sangue animata dallo showman Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



18.00. Per ‘Cervo Chamber Music Festival 2026’m concerto di Margot Kolodziej (violino), Emma Roijackers (violino), Minna Svedberg Feldtmann (viola ), Karel Bredenhorst (violoncello), Simon Callaghan (piano) con musiche di Beethoven e Schumann. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00. ‘Armonie per la Solidarietà’: concerto benefico promosso dai Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury, in collaborazione con l’azienda Fratelli Beccaria con esibizione della Giovane Orchestra della Riviera in un emozionante viaggio musicale attraverso le opere immortali di grandi compositori della storia, tra cui Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e John Williams (15 euro). Centro Polivalente ‘G. Falcone’, info e prenotazioni 392.8869993 – 345.8517448



DIANO ARENTINO



16.00. ‘I concerti di Trek&Jazz 2026’: ritrovo alle ore 16.00 campo sportivo e centro sociale Aldo Trucco via 4 novembre. Trekking sino alla chiesa di San Carlo per assistere alle 17 al concerto ‘Drums Unlimited - Percussion ‘n’ Voice’



PERINALDO



17.00. Per ‘Il giro dei Santuari’, ‘breve racconto” sulla storia e le tradizioni della chiesa di Sant’Antonio e dell’antico convento. A seguire la S. Nessa e processione fino alla collegiata

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

MONACO



10.00. 7° incontro della Federazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco con la partecipazione delle Alpi Marittime (Francia) con i comuni di Ascros e Marie, le Alpi dell'Alta Provenza (Francia) con il comune di Roumoules, la Côte-d'Or (Francia) con il comune di Fontaine-Française, la Mayenne (Francia) con il comune di Mayenne e la provincia del Piemonte (Italia) con i comuni di Pianezza e Livorno Ferraris. Piazza del Palazzo del Principe, Monaco-Ville, ingresso libero e gratuito (più info)

10.00-20.30. 65° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 16 giugno (il programma)

18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



15.00-23.00. We Music Festival: evento di musica elettronica con esibizione di 12 artisti, 16 ore di musica e una scaletta che mescola leggende e nuove promesse. Théâtre de Verdure (più info)



18.00. ‘Mistero Buffo – La fame’: spettacolo teatrale in italiano con protagonista Matthias Martelli diretto da Eugenio Allegri su testo di Dario Fo e Franca Rame. Centre Culturel la Providence, rue Saint-Augustin 8 bis (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. ‘Rétro Moto Classic’: museo a cielo aperto con quasi 80 moto da collezione + sfilata di motociclette nel villaggio. All'interno dello spazio Les Néréides mostra di dipinti e sculture intorno al mondo delle motociclette, abbinata anche a un'esposizione di biciclette d'epoca. Théâtre sur la Mer, ingresso libero (il programma a questo link)





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