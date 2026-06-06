Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 6 GIUGNO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. 3×3 Italia Estathé 2026: tappa sanremese di volley organizzata dal BVC Sanremo con in palio un montepremi importante e punti ranking utili per l’accesso alle Finali 3×3 Scudetto 2026, oltre al Ranking Atleti Mondiale (sabato sfida tra le categorie Pro Man e Pro Women). Piazza Colombo

10.00. Mostra fotografica itinerante dal titolo ‘Storie di affido, adozione e speranza’ promossa dall’associazione Progetto Famiglia per celebrare i trent’anni di attività con laboratori per bambini di gioco, arte e musica a cura dell’associazione ‘Centro aiuto alla vita’, cooperativa sociale ‘Jobel’ e associazione Progetto Famiglia Padiglione Pedriali di Villa Ormond , Corso Cavallotti 113, fino al 9 giugno

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Per il progetto transfrontaliero Alcotra RivierAlp ‘Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare’, conferenza delle principali azioni realizzate con il progetto, visione videoclip RivierAlp. Partecipa l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni. Auditorium ‘Mario Catto’, Camping Villaggio dei Fiori, via Tiro al Volo 3



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 7 giugno



16.00. Cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria con assegnazione del Premio alla Carriera al Maestro Michelangelo Pistoletto e due Gran Trofei a Beatrice Luzzi per l’opera ‘Una famiglia a due piazze’ e a Angelo Ferracuti per il romanzo ‘Il figlio di Forrest gump’. Stefano Zangrando riceverà il riconoscimento per la narrativa internazionale per la traduzione dell’opera ‘Zona Cesarini’ di Kurt Lanthaler + annuncio dei vincitori delle sezioni inedite: Poesia e Narrativa. Partecipa il Presidente del Premio prof. Stefano Zecchi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



17.00. Presentazione del libro ‘La Destra di Governo’ da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni. Partecipa l’autore Fabrizio Tatarella ed intervengono, oltre il Senatore Gianni Berrino, l’Avv. Fabrizio Cravero, l’Ass. Regionale Luca Lombardi, l’Ass. di Ventimiglia Tiziana Faedda e Paolo Strescino, Dirigente regionale Fdi. Sala Ariston Roof 3, entrata libera



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



17.30-19.30. Mostra ‘Facciamo Pace’. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, concerto ‘I Quartetti dei contrasti’ del Quartetto di Sanremo formato da Umberto Bianchi, Volodymyr Baran (violini), Fabrizio Ragazzi (viola), Gabriel Lemarié (violoncello). Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



IMPERIA



9.00-11.00. Formedil Imperia presenta l’vento finale del progetto multisport ‘Imperia in Campo’, un percorso dedicato agli studenti e costruito intorno ai valori dello sport, dell’inclusione, della partecipazione e della crescita personale. Previsti l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali, il racconto delle attività realizzate, le testimonianze dei ragazzi e la consegna degli attestati di partecipazione. The B Bar sul Lungomare Amerigo Vespucci



9.30-12.00. ‘Biopasseggiata dalle sponde del torrente Prino al blu del mare’ con percorso di circa 3,5 km da Imperia a San Lorenzo al Mare. Previste tappe dedicate alla scoperta di torrenti, foce e mare per osservare da vicino hotspot di biodiversità, i paesaggi del Ponente Ligure e il delicato equilibrio degli ecosistemi costieri. Evento gratuito a cura del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune. Ritrovo al Parcheggio Prino, Via Lamboglia



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Incontro/Conferenza dal titolo ‘Parco Nazionale del Mercantour: un museo della Preistoria a cielo aperto’ con relatore Michel Rostagni. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11, ingresso libero



14.30. ‘Flotilla. In viaggio per Gaza’: l’esperienza diretta a bordo della nave raccontata da Arturo Scotto e Paolo Romano, con la partecipazione dell’europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei. Modera la giornalista Sara Balestra (La Voce di Imperia). Incontro pubblico di riflessione e dibattito sul dramma umanitario in Palestina promosso dai Giovani Democratici e dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Imperia. Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, in Piazza Rossini 14



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 7 giugno



20.00. Concerto degli Eagles Experience, band formata dal frontman Giovanni Garibaldi (voce e chitarra acustica), Ivano Vigo (voce e chitarra elettrica), Alessandro Delfino (chitarra elettrica), Paolo Bertolissi (voce e tastiere), Riccardo Giudice (voce, basso), Maurizio Boiocchi (batteria). Piazza del Duomo di Costa D'Oneglia, evento gratuito (servizio bar)



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Pinocchi - Le Disavventure’ messo in scena dal Gruppo Ragazzi Junior del Mercoledì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)



21.00. ‘Quasi Sposi’: spettacolo conclusivo del corso di recitazione ‘Dalla vita alla scena’ condotto dagli attori Cristina Sarti ed Eugenio Gradabosco. Teatro del Mutuo Soccorso di Oneglia, info e prenotazioni al 366 2268159



21.00. ‘Il genio Giramondi - crescere è un viaggio meraviglioso...’: spettacolo teatrale dei ragazzi del Gruppo famiglia. Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi 14, anche domani, ingresso libero, info whatsApp 375 83112 12

VENTIMIGLIA

9.00-13.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)

10.00. ‘Appuntamento in Giardino 2026’: visita guidata con tariffa ridotta di euro 8.50 con una parte dedicata ai contrasti cromatici e alla struttura del paesaggio osservando i cicli vitali delle piante, dal bocciolo all’appassimento , per un’esperienza visiva profonda. Ritrovo alle 10.00 all’ingresso dei Giardini, anche domani (più info)

11.30-17.00. Esposizione di dipinti e gilet artistici ‘Mediterranea’ della coppia artistica Bucciarelli&Miglio con tessuti preziosi come i damaschi e le sete di Lorsica e Zoagli (Liguria) o filati provenienti da storiche tradizioni tessili della Puglia e della Sardegna. Palazzo Hanbury, fino al 14 giugno (più info)



9.00-17.00. ‘Pole Position’: mostra dedicata al mondo della Formula 1, con opere realizzate a penna e timbri dall’artista di fama internazionale Paolo Amico (h 9/12.30-15/17). Forte dell’Annunziata, fino al 7 giugno



21.00. ‘Ottoni e Attori’: concerto di Beneficenza eseguito dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretti dal M° Luigi Cocco con la partecipazione degli attori Lorena Bonifetto e Marino Longo. Centro Culturale San Francesco, Via Garibaldi, ingresso a offerta libera con intero ricavato a favore dell'associazione ISAH

VALLECROSIA



18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2026’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica con degustazioni e mostra mercato + musica dal vivo + area dedicata ai più piccoli. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito (il programma a questo link)



BORDIGHERA



9.00. Nell’ambito dell'iniziativa nazionale ‘Appuntamento in Giardino’, giornata dedicata alla cura e alla tutela del patrimonio arboreo dal titolo ‘Arboricoltura urbana ed Alberi Monumentali’ con relatori il dott. agronomo Matteo Littardi e l’arboricoltore Andrea Fontani certificato European Tree Technicia + interventi teorici e una speciale sessione pomeridiana dedicata alla cura degli alberi monumentali inseriti nel contesto urbano. Museo Biblioteca Clarence Bicknell, info +39 331 3449065

21.00. ‘Opera Pop Live’: spettacolo ideato e interpretato da Luigi Orfeo dedicato alle grandi storie dell’opera lirica in un percorso tra La Bohème e altre celebri opere del repertorio lirico. Giardini Winter (15 euro - soci 10 euro), consigliata la prenotazione 333 615 5989 (Paola)



OSPEDALETTI



17.00-20.30. Inaugurazione della quinta edizione del Concorso Floreale sul tema ‘Il Ballo’ alla presenza della pittrice Danielle Lorenzi Scotto. Evento organizzato dalle 'Ragazze del Descu Spiaretè'. La Piccola in via Cavalieri di Malta

DIANO MARINA



20.00. Infiorata del Corpus Domini che si potrà ammirare dalle ore 20 fino alle prime luci dell'alba (disegni e posa petali)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30 & 17.30. ‘Mundialito’ del Beach Soccer (1a e 2a semifinale): sfida tra le rappresentative di Italia, Brasile, Francia e Albania con gli ex campioni storici del pallone (Marchetti, Di Livio, Caputo, Bianchi, Lazzari, i brasiliani Angelo, Jeda, Reginaldo e Matuzalem, ecc.). Piazza del Mare al porto turistico, anche domani (più info)

CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)



17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’ curato da Francesca Rotta Gentile, Mariapia Veladiano presenta il libro Dio della polvere’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO



21.00. Spettacolo di teatro danza ‘Dumbo sono io’ a cura dell’ASD ‘Revolution Dance Studio’. Arena Bigauda, info e prevendite 333 5375566



COSIO D’ARROSCIA

15.00. 55° Anniversario della Pro Loco di Cosio d’Arroscia con consegna di un omaggio alle autorità e ai presidenti che hanno guidato l’associazione nel tempo con intrattenimento musicale + rinfresco finale per festeggiare questo importante anniversario. Sede della Pro Loco, Via Sant’Antonio 1



COSTARAINERA



15.00-17.00. Storie tra le mani: laboratorio per bambini a cura di Quelli del Geco. Biblioteca, centro storico



DOLCEDO

21.00. Concerto d’Arpa con esibizione delle arpiste Johanna Schellenberger e Emily Hoile. Chiesa di San Pietro, ingresso libero (donazioni benvenute)

MOLINI DI TRIORA



8.00-24.00. FestiValle 2026: manifestazione dedicata allo sport outdoor, alla natura, alla cultura e alla valorizzazione dell’Alta Valle Argentina: mountain bike ed e-bike, arrampicata, trail running, yoga, escursionismo, canyoning, slackline, pesca a mosca, workshop e attività per adulti e bambini, concerti e musica live la sera (il programma a questo link), fino al 7 giugno

PERINALDO



9.00. ‘Medicina Digitale: prevenzione ed orientamento diagnostico’: visite ed esami diagnostici gratuiti per la popolazione con Focus sulla prevenzione mirata in particolare a ictus, malattie cardiovascolari e diabete. Ambulatorio Medico, evento promosso in collaborazione tra Asl 1 e Rotary



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Il Mandolino della Regina Margherita’: concerto di un trio musicale in collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica. Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.00. Inaugurazione mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte



FRANCIA

ANTIBES



11.30-22.00. ‘Déantibulations’: festival delle arti di strada con circo, danza, teatro e musica. Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 7 giugno (il programma a questo link)



MONACO



12.30 & 16.00. 83° Gran Premio di Formula 1 di Monaco™ 2026: prove libere 3 (h 12.30/13.30) + Qualifiche alle h 16. Circuito di Monaco (più info)

NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 7 GIUGNO

SANREMO

10.00. 3×3 Italia Estathé 2026: tappa sanremese di volley organizzata dal BVC Sanremo con in palio un montepremi importante e punti ranking utili per l’accesso alle Finali 3×3 Scudetto 2026, oltre al Ranking Atleti Mondiale (domenica sfida tra le categorie giovanili: U18, U16, U14.). Piazza Colombo



10.00. Mostra fotografica itinerante dal titolo ‘Storie di affido, adozione e speranza’ promossa dall’associazione Progetto Famiglia per celebrare i trent’anni di attività con laboratori per bambini di gioco, arte e musica a cura dell’associazione ‘Centro aiuto alla vita’, cooperativa sociale ‘Jobel’ e associazione Progetto Famiglia Padiglione Pedriali di Villa Ormond , Corso Cavallotti 113, fino al 9 giugno



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



14.45. Arrivo della 55ma Milano-Sanremo amatoriale in Corso Salvo d’Acquisto, con Pasta Party e docce a Villa Ormond (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 7 giugno



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



17.30-19.30. ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’ (5ª edizione), mostra ‘Facciamo Pace’: sedici artiste presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano. Galleria Civica della Pigna, via Palma 16, fino al 21 giugno



17.45. Concerto gratuito di beneficenza in omaggio a Fabrizio de Andrè a cura della band dei Franziskani & Friends con i brani più rappresentativi della sua opera testuale e musicale + proiezioni video di interviste e commenti del poeta, brevi approfondimenti sui significati e sulla poetica delle singole canzoni. Teatro del Casinò, ingresso ad offerta libera a favore della Lega del Filo d’Oro



18.30. Per ‘LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile’, dibattito ‘Fuori la guerra dalla storia: l’eredità di Lidia Menapace’ con Monica Lanfranco, Maria Sepe, Daniela Cassini. Spazio cultura in Piazza Cassini 10/11



21.00. Seconda audizione del nuovo format ‘Canta Con Noi Nazionale’ dell’associazione Viva Armea. ‘SalsaMenteria’ in piazza Borea D’Olmo, info 380 70 98 908

IMPERIA



10.00. Per la Festività Corpus Domini, Infiorata di Via Carducci a cura della Compagnia di Via Carducci a Porto Maurizio. Messa nel Duomo alle 10.30



15.00-19.00. Ultimo giorno della mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani



17.00-19.30. ‘Dal gioco ai giochi’: grande festa aperta a tutti dedicata ai valori dello sport, al benessere e alla socialità con esibizioni Beach fi Volley, Basket, Rugby, Tennis Tavolo, Judo. Savate-Kick Boxing, Ginnastica, Atletica + circuito sportivo multidisciplinare ispirato al modello ‘Centro CONI’, basato sul gioco e sull'aggregazione. Impianto polisportivo B-Bar, Lungomare Vespucci



17.00. ‘Il genio Giramondi - crescere è un viaggio meraviglioso...’: spettacolo teatrale dei ragazzi del Gruppo famiglia. Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi 14, anche domani, ingresso libero, info whatsApp 375 83112 12

18.00. ‘Triquadro’: spettacolo sul tema dell'infanzia e ispirato ai quadri del maestro Italo Cammarata con incasso devoluto al Progetto Amal, sostenuto dal Teatro dell'Attrito, Il Campo delle Fragole, Il Cuore di Martina e la Casa del Popolo. Teatro dell'Attrito, offerta libera e prenotazione al numero 329 4955513



21.00. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo ‘Puppen’ (giocando con Büchner Valentin e Brecht) messo in scena dal Gruppo Ragazzi Junior del Giovedì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)



VENTIMIGLIA



8.30 & 9.45. ‘Passi....che Donano’: camminata fitness organizzata dal Lions Club Ventimiglia con intero ricavato (a offerta libera) a favore della SPES di Ventimiglia (2 partenze). Cala del Forte, dato il numero limitato di cuffie, è necessario iscriversi entro il 4 giugno 2026, info 388 477 6373



9.00-17.00. ‘Pole Position’: ultimo giorno della mostra dedicata al mondo della Formula 1, con opere realizzate a penna e timbri dall’artista di fama internazionale Paolo Amico (h 9/12.30-15/17). Forte dell’Annunziata



10.00. ‘Appuntamento in Giardino 2026’: visita guidata con tariffa ridotta di euro 8.50 con una parte dedicata ai contrasti cromatici e alla struttura del paesaggio osservando i cicli vitali delle piante, dal bocciolo all’appassimento , per un’esperienza visiva profonda. Ritrovo alle 10.00 all’ingresso dei Giardini (più info)



11.30-17.00. Esposizione di dipinti e gilet artistici ‘Mediterranea’ della coppia artistica Bucciarelli&Miglio con tessuti preziosi come i damaschi e le sete di Lorsica e Zoagli (Liguria) o filati provenienti da storiche tradizioni tessili della Puglia e della Sardegna. Palazzo Hanbury, fino al 14 giugno (più info)



VALLECROSIA



19.00-20.30. 21ª Edizione di ‘Judo in Piazza’: saggio di fine anno degli allievi del Judo Club Vallecrosia. Piazza Erio Tripodi. vicino ai giardini pubblici di Vallecrosia al Mare

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



17.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



10.00-18.00. Quinta edizione del Concorso Floreale sul tema ‘Il Ballo’ organizzato dalle 'Ragazze del Descu Spiaretè'. La Piccola in via Cavalieri di Malta



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'antiquariato e collezionismo nel centro cittadino in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

10.00. Infiorata del Corpus Domini (opera eseguita dal ‘Gruppo Amici dell’Infiorata’): S. Messa nella Chiesa Parrocchiale + dalle 11, Processione e Benedizione Eucaristica nelle vie del centro cittadino, a cui prendono parte le Autorità politiche e militari, Associazioni laiche e religiose, Confraternite, i bambini che hanno da poco ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima, con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



18.00. Infiorata del Corpus Domini: tradizionale evento religioso/folkloristico in occasione della festività del ‘Corpus Domini’, organizzato e realizzato dal Gruppo ‘Amici di Calderina e Muratori’, nella frazione di Diano Calderina. Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Apostolo e a seguire la processione nelle vie del borgo con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30 & 17.30. ‘Mundialito’ del Beach Soccer(finale 3° e 4° posto + finalissima 1° e 2° posto): sfida tra le rappresentative di Italia, Brasile, Francia e Albania con gli ex campioni storici del pallone (Marchetti, Di Livio, Caputo, Bianchi, Lazzari, i brasiliani Angelo, Jeda, Reginaldo e Matuzalem, ecc.). A seguire premiazioni. Piazza del Mare al porto turistico (più info)



CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



CIPRESSA



12.00. Caretti inta Bunda – Discesa Goliardica con tanto divertimento per grandi e piccoli: Apertura stand gastronomico (h 12) + 1ª Discesa (h 14.30) + 2ª Discesa (h 16) + giochi tradizionali: Corsa con i sacchi, Tiro alla fune, Rubabandiera (iscrizione 30 euro). Iscrizione obbligatoria entro il 1° giugno 2026 prolococipressacolori@gmail.com - WhatsApp: 334 3881680

COSTARAINERA



10.00. Infiorata del Corpus Domini a cura di Quelli del Geco. Vie del centro storico



MOLINI DI TRIORA



8.00-24.00. FestiValle 2026: ultimo giorno della manifestazione dedicata allo sport outdoor, alla natura, alla cultura e alla valorizzazione dell’Alta Valle Argentina: mountain bike ed e-bike, arrampicata, trail running, yoga, escursionismo, canyoning, slackline, pesca a mosca, workshop e attività per adulti e bambini, concerti e musica live la sera (il programma a questo link)



PERINALDO



17.00. ‘G.D. Cassini e il ‘giallo’ della velocità della luce’: conferenza con relatore Alberto Passerone. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

21.15. ‘Deep Sky Night’: osservazione di pianeti e galassie a cura di ‘Perinaldo Powered By Orbita’. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini

PIGNA



8.30. Escursione da Colla Melosa al Monte Pietravecchia di 5 ore circa + le soste (13 km circa) accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle h 9 nel Piazzale di Colle Melosa o alle h 8 davanti alla pasticceria di Pigna (più info)



PORNASSIO



10.00. ‘Nava a 4 zampe’: ritrovo e registrazione dei partecipanti al parcheggio del Forte Centrale di Colle di Nava + alle 10.30, passeggiata insieme agli educatori e addestratori di ASD Cultural Dog + Bau-Aperitivo per tutti + stands di prodotti artigianali per gli amici animali + intervengono la Croce Gialla Genova - Ambulanze Veterinarie e BALZOO. I cani vanno tenuti al guinzaglio. Per legge non sono ammessi guinzagli allungabili, ma solo fissi e di lunghezza non superiore a 1,5 metri. Iscrizione prevede un'offerta minima di 5 euro. Per info contattare Nova Kronos al numero 331 8369495



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



12.00. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Bici in Comune, ‘Sagra dei Sügeli’ (pasta fresca tipica ed esclusiva della cucina bianca delle Alpi Liguri) accompagnati solitamente da ‘Trippe alla ligure’, Rostelle e salsiccia alla griglia, Cundiun (la tipica insalata ligure) e patatine fritte, Frittelle e dolci locali. Località Verdeggia



VALLEBONA



16.00-20.00. Mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

ANTIBES



15.30-21.00. ‘Déantibulations’: ultimo giorno del festival delle arti di strada con circo, danza, teatro e musica. Esplanade Pré des Pêcheurs (il programma a questo link)



MONACO



15.00. Partenza del 83° Gran Premio di Formula 1 di Monaco™ 2026. Circuito di Monaco (più info)



NICE



14.00 & 18.30. ‘Star Academy 2026’ (due rappresentazioni): nuovissimo showman coreografie elettrizzanti, le migliori cover e un'atmosfera esplosiva. Palazzo Nikaia (info e acquisto biglietti QUI e QUI)





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