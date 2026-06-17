Enduro Major, il sanremese Dall’Ava lotta fino all’ultimo ma Porfiri resiste: il titolo si deciderà a settembre nelle Marche

Grande spettacolo nel quarto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Major di Enduro, andato in scena domenica a Montecopiolo, nel cuore del Montefeltro. Sotto i riflettori la combattutissima sfida della Skilled 48, dove il sanremese Davide Dall’Ava del Team TNT DRT Powersports KTM era chiamato a recuperare punti sul leader della classifica, il marchigiano Massimiliano Porfiri del Team Belfort Rider Sherco, arrivato alla vigilia con tre lunghezze di vantaggio.

Per Dall’Ava la missione era chiara: vincere per agganciare il rivale in vetta e rimandare ogni verdetto all’ultima prova stagionale, in programma a settembre proprio nelle Marche, terra di Porfiri. La gara romagnola proponeva una prova speciale fettucciata su terreno particolarmente secco e duro e una lunga e impegnativa prova in linea. Fin dalle prime battute è andato in scena un autentico duello a distanza: Porfiri ha fatto valere la propria velocità nella fettucciata, mentre Dall’Ava ha risposto puntualmente nella prova in linea. Per tutta la giornata la classifica è rimasta in bilico. Il pilota marchigiano si è aggiudicato tutte le prove fettucciate, mentre il portacolori del Moto Club Alassio ha dominato tutte le prove in linea. Un continuo alternarsi di attacchi e contrattacchi che ha tenuto aperta la sfida fino all’ultimo rilevamento cronometrico.

Alla fine, però, a sorridere è stato Porfiri, capace di imporsi per appena tre secondi sul rivale ligure, mantenendo così il comando della graduatoria e compiendo un passo importante verso il titolo. “Peccato! Ho provato sempre ad attaccare, soprattutto nella prova in linea che mi piaceva molto, ma purtroppo non presentava grandi difficoltà, quelle che di solito mi piacciono, e quindi non riuscivo a guadagnare abbastanza su Massimiliano”, ha commentato Dall’Ava al termine della gara. Il sanremese guarda comunque con fiducia all’ultimo appuntamento della stagione: “Comunque è stata una bella battaglia, ci divertiremo anche all’ultima prova a settembre”.

Le speranze di conquistare il campionato per Dall’Ava si sono inevitabilmente ridotte, ma il confronto con Porfiri resta apertissimo e promette un finale ad alta tensione. L’appuntamento è fissato per il 13 settembre, in provincia di Macerata, dove andrà in scena l’ultimo round del Campionato Italiano Major di Enduro e dove verrà assegnato il titolo della Skilled 48.