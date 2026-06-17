Sanremo, apre “Fit or Cheat”: la nuova gastronomia che unisce benessere e gusto (Foto)

Una nuova realtà dedicata al cibo di qualità ha aperto le sue porte a Sanremo. Si tratta di “Fit or Cheat”, la gastronomia situata in via Galilei 234, in piazza del Borgo, che punta a offrire un’alternativa innovativa nel panorama della ristorazione locale.

Aperto da pochi giorni, il locale ha già delineato con chiarezza la propria proposta: unire due mondi apparentemente opposti, quello dell’alimentazione sana e controllata e quello dello “sgarro”, senza mai rinunciare alla qualità delle materie prime.

L’idea alla base del progetto è semplice ma ambiziosa: dare ai clienti la possibilità di scegliere liberamente tra piatti pensati per mantenere il peso forma o supportare l’attività fisica e proposte più golose, dedicate a chi vuole concedersi un momento di piacere.

L’offerta gastronomica è ampia e variegata. Durante la giornata si possono trovare primi e secondi piatti, poké, insalate miste e panini, mentre la sera il menù si arricchisce con pizze e pinse. Non manca nemmeno il servizio colazione, con prodotti provenienti dalla pasticceria Antica Veneziana di San Martino.

Particolarmente ricca è la selezione di alimenti dietetici e proteici: dai waffle ai pancakes, passando per frullati proteici e yogurt dietetici, fino ad arrivare ai dolci della tradizione, per soddisfare ogni tipo di esigenza e gusto.

Uno degli aspetti più innovativi dell’attività è l’attenzione verso chi segue regimi alimentari specifici o piani nutrizionali rigidi. I clienti, infatti, possono consegnare al personale la propria scheda alimentare, così da ricevere piatti personalizzati e fedeli alle indicazioni previste, evitando quelli che vengono definiti “sgarri non voluti”.

A partire dalla prossima settimana sarà inoltre attivo il servizio di ordinazione tramite app, accessibile con QR code, per rendere ancora più semplice e veloce l’acquisto.

“Fit or Cheat” è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 21.30. A disposizione della clientela anche un parcheggio riservato di 15 minuti, pensato per agevolare il ritiro e l’ordinazione. Sebbene non sia previsto il servizio al tavolo, con comunque prevista la possibilità di consumazione sul posto.

Una proposta nuova per Sanremo, che punta a coniugare praticità, salute e gusto, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla propria alimentazione ma senza rinunciare al piacere della buona tavola.

Contatti

Indirizzo via Galileo Galilei 234 Sanremo

Tel. 351 9532 2588

Instagram fitorcheat.sanremo