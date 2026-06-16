Trionfo della Canottieri Sanremo al primo Palio dei Comuni del Golfo di Savona

"I più sentiti complimenti alla Canottieri Sanremo per il trionfo nel primo Palio dei Comuni del Golfo di Savona. I nostri atleti non solo hanno portato a casa un risultato sportivo importante ma hanno anche tenuto alto il nome di Sanremo in una manifestazione che unisce sport e promozione del territorio. Questa vittoria è la dimostrazione dell'eccellenza della nostra tradizione e della dedizione dei nostri sportivi, che ringrazio ancora per averci regalato questa grande emozione”.

Così interviene l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni a proposito della vittoria della Canottieri Sanremo nella prima edizione del Palio dei Comuni del Golfo di Savona nella categoria Dragon Boat.

L'equipaggio matuziano ha vinto la competizione, fermando il cronometro sull'eccellente tempo complessivo di 1'49" nella somma dei due percorsi da 200 metri.

Una vittoria arrivata al termine di una sfida che ha visto confrontarsi le imbarcazioni di numerosi comuni della costa ligure: Varazze, Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina, Vado Ligure, Noli, Alassio, San Bartolomeo al Mare, Sanremo e un equipaggio misto di Genova Finale.

L’equipaggio era formato da: Luca Rossi, Tommaso Sanchez, Enea Grancini, Nicolò Trosso, Nicolò Maccario, Mario De Salvo, Mattia Salvi, Sandra Gianforte, Alessandro Pannuti, Francesco Sparneri; tamburino: Riccardo Giordano; timoniere: Enrico Amabile