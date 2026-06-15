Giunti lamellari: guida alla scelta con soluzioni Mayr®

Cos’è un giunto lamellare e quando conviene usarlo

I giunti lamellari sono organi di trasmissione torsionalmente rigidi che trasferiscono la coppia in modo preciso grazie a pacchi di lamelle in acciaio. La loro particolare geometria consente di assorbire piccoli disallineamenti angolari, assiali e radiali, riducendo le sollecitazioni sugli alberi e aumentando l’affidabilità del sistema. A differenza dei giunti elastici, non richiedono elementi di usura e mantengono prestazioni costanti nel tempo, risultando ideali nelle architetture dove la precisione del moto è un requisito imprescindibile. Mayr® Antriebstechnik ha sviluppato soluzioni capaci di adattarsi a molteplici geometrie, con mozzi e manicotti configurabili in funzione dell’applicazione.

In macchine utensili, assi di servocomando e banchi prova, la risposta priva di gioco dei giunti a pacco lamellare garantisce sincronismo e ripetibilità anche ad alte velocità e con carichi alternati. La flessibilità del pacco lamellare consente di compensare i disallineamenti inevitabili in esercizio, proteggendo cuscinetti e supporti, mentre la struttura metallica assicura stabilità termica e durata. Quando si richiede una trasmissione del moto accurata, pulita e senza gioco, con minimi interventi di manutenzione, questa tecnologia si conferma una scelta razionale e sostenibile lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto.

Varianti Mayr® e criteri di selezione tecnica

La famiglia ROBA DS di Mayr® copre esigenze molto diverse: la versione in alluminio per servotrasmissioni privilegia massa ridotta e basso momento d’inerzia; la versione in acciaio offre alta densità di potenza e piena coppia nominale anche con carichi alternati; il modello per carichi gravosi semplifica l’installazione e consente un comodo montaggio radiale. Tutte le varianti sono esenti da usura e manutenzione, con opzioni di collegamento come mozzi a serraggio radiale, fori conici e manicotti di lunghezza variabile. La scelta corretta inizia dalla coppia richiesta e dalla geometria disponibile, per chiudere con le condizioni ambientali.

In fase di dimensionamento è utile considerare l’intervallo di coppia, che nelle soluzioni Mayr®spazia da 190 a 110000 Nm, le esigenze di resistenza alla corrosione o la necessità di una versione ATEX secondo la Direttiva 2014/34/UE, oltre alla rigidezza torsionale desiderata. Per consolidare le basi tecniche e il lessico applicativo, il glossario Mayr® dedicato ai giunti lamellari chiarisce definizioni, vantaggi e campi d’impiego. Il coinvolgimento del team tecnico Mayr® aiuta a prevenire sovradimensionamenti, a ottimizzare l’allineamento e a selezionare accessori utili per installazioni snelle e ripetibili.

Applicazioni reali, dimensionamento e controllo del processo

Dalle linee di automazione ai gruppi motore-pompa, fino agli assi di posizionamento ad alte prestazioni, i giunti lamellari permettono di coniugare precisione, durata e facilità di montaggio. La corretta definizione della lunghezza del manicotto consente di scavalcare ingombri e supporti, mentre il controllo delle tolleranze di allineamento minimizza sollecitazioni parassite. Nelle applicazioni dove servono dati di processo, l’integrazione del ROBA drive-checker aggiunge misurazione di coppia, velocità e temperatura, abilitando un monitoraggio continuo che riduce i fermi e migliora la qualità del prodotto finito.

Un buon dimensionamento mitiga vibrazioni e picchi dinamici, tutela cuscinetti e riduttori e incide positivamente sull’efficienza energetica. In architetture più complesse, l’abbinamento con giunti di sicurezza limitatori di coppia e con freni di sicurezza aiuta a costruire trasmissioni intrinsecamente protette e orientate alla disponibilità. Affidarsi a Mayr® Antriebstechnik significa ottenere una configurazione su misura, coerente con gli obiettivi di produttività e con i vincoli normativi, trasformando la scelta dei giunti lamellari in un investimento tecnico che si ripaga in affidabilità, continuità operativa e costi di esercizio sotto controllo.















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