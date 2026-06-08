A Sanremo torna il Trofeo Esse G Computer di beach volley: 24 coppie in gara ai Bagni Italia-Lido Morgana

Sanremo torna protagonista del grande beach volley nazionale con una nuova tappa del Campionato Italiano Serie Beach 1 – Trofeo Esse G Computer, in programma sabato e domenica ai Bagni Italia – Lido Morgana. Sulla sabbia sanremese si sfideranno le migliori coppie del circuito provenienti da tutto il Nord Italia, pronte a contendersi punti preziosi e il successo in una delle tappe più apprezzate del calendario federale.

Per il 23° anno consecutivo, la Polisportiva 1990 Corpo e Movimento Riviera Volley Sanremo, in collaborazione con il Comune di Sanremo, attraverso gli assessorati allo Sport e al Turismo, organizza il festival dedicato all’unico sport olimpico che si disputa interamente sulla sabbia. Nel corso degli anni, la manifestazione è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il beach volley italiano, richiamando atleti di alto livello e appassionati da diverse regioni. La competizione si svolgerà nell’arco di due giornate su un tabellone composto da 24 coppie, che si affronteranno sui tre campi gara allestiti ai Bagni Italia – Lido Morgana.

L’evento rappresenta un importante appuntamento sportivo e turistico per la città dei fiori, capace di coniugare spettacolo, agonismo e promozione del territorio in una delle location più suggestive del litorale sanremese. La supervisione tecnica del torneo sarà affidata ad Angelo Esposito di Genova, mentre il settore arbitrale sarà curato dalla FIPAV Liguria e dalla FIPAV Piemonte, a garanzia della qualità organizzativa e del corretto svolgimento delle gare.

“La tappa di Sanremo continua a rappresentare un appuntamento di grande prestigio nel panorama del beach volley nazionale, confermando la tradizione e l’impegno organizzativo che da oltre vent’anni caratterizzano questa manifestazione”.