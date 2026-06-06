Pioggia di medaglie per l'Asd Insieme Sanremo ai campionati nazionali di Cesenatico (Foto)

Pioggia di medaglie per l'Asd Insieme Sanremo ai campionati nazionali di Cesenatico. Matilde Pescador è campionessa Italiana al corpo libero, inoltre, spiccano i podi di Myriam Bestagno, Enkela Dalani e Dana Marino insieme agli ottimi piazzamenti di tutto il collettivo.

Un lungo weekend da incorniciare, fatto di grandi emozioni, sacrifici ripagati e successi straordinari. Dal fine settimana di fine maggio fino al 2 giugno, Cesenatico è stata la capitale della ginnastica artistica ospitando i Campionati Nazionali per tutte le categorie. Tra le assolute protagoniste dell'evento spicca la ASD Insieme Sanremo, scesa in campo con la sua agguerritissima squadra agonistica, capace di collezionare podi prestigiosi e piazzamenti di altissimo livello.

Il sipario si è alzato con le gare di Eccellenza 1 con le ginnaste più giovani: le piccole Sofia Kolesnykova (classe 2017) e Valeria Vota (classe 2016) hanno rotto il ghiaccio dimostrando grande carattere in un contesto competitivo così importante, registrando come migliori piazzamenti la trave (14°posto) la prima e le parallele asimmetriche la seconda.

A seguire è stato il momento di Myriam Bestagno (classe 2014) che, con una prova magistrale, ha conquistato un fantastico terzo posto -a soli 5 centesimi dalla seconda- nella specialità trave, regalando la prima medaglia della spedizione all'associazione. Ha inoltre ottenuto il bonus artisticità, per il secondo anno consecutivo, al corpo libero.

Il giorno seguente si è proseguito con le performance di Teresa Vota (classe 2013) e Sofia Barillari (classe 2012) che hanno ottenuto il miglior piazzamento alla trave: 17° posto per la prima e 9° posto, ma con il 6°miglior punteggio, per la seconda.

La musica non è cambiata nelle gare di Eccellenza 2, dove la Gym Insieme ha letteralmente brillato: Dana Marino (classe 2017) si è laureata vice-campionessa alla trave conquistando una splendida medaglia d'argento -a soli 5 centesimi dal primo posto- ed ha ottenuto anche il bonus artisticità al corpo libero, e la compagna di squadra Enkela Dalani (classe 2007) si è messa al collo una meritatissima medaglia di bronzo, sempre alla trave. Nella stessa categoria, da sottolineare anche l'ottimo piazzamento di Giorgia Giovannini (classe 2009) 5^ alla trave.

Il 2 giugno, nella giornata conclusiva, è stato il turno di Chiara Tomasulo (Eccellenza 2, classe 2014) che ha difeso con orgoglio i colori societari ottenendo il miglior piazzamento alla trave con la sua precisa prestazione.

Il finale d'andamento è stato da brividi nella categoria Eccellenza 3, la più difficile e selettiva del campionato. Qui Rebecca Amoretti (classe 2008) e Matilde Pescador (classe 2010) si sono distinte nella classifica assoluta con piazzamenti di altissimo profilo. In particolare Matilde Pescador ha letteralmente incantato i giudici: con una routine perfetta, ha conquistato il primo posto assoluto, medaglia d’oro e il titolo di Campionessa di Specialità al corpo libero, coronando una trasferta indimenticabile. Al 4° posto, sempre al corpo libero, Rebecca Amoretti. Entrambe hanno ottenuto al corpo libero il bonus artisticità e nella stessa specialità ed alla trave sono state tra le ginnaste con i punteggi di partenza più alti della competizione, a seguito di esercizi con elementi di altissima difficoltà tecnica.

Al rientro dall'Emila-Romagna, l'entusiasmo in casa Gym Insieme è alle stelle. Le istruttrici Sonia Di Marcoberardino, Angelica Stella, Marzia Riccardi e Matilde Filippi non nascondono l'emozione: "Siamo entusiaste di questi risultati. I podi e le medaglie sono importanti e fanno sicuramente piacere, ma la nostra soddisfazione più grande viene dai risultati raggiunti da tutte le nostre giovani ginnaste. Ognuna di loro ha disputato un’ottima gara, dando una dimostrazione tangibile di crescita negli elementi tecnici e dimostrando il grande impegno profuso durante i mesi di preparazione".

Un successo di squadra che, come sottolinea la dirigenza, non sarebbe possibile senza una sinergia totale con l'ambiente circostante: "Il nostro ringraziamento più grande va ai genitori dei nostri atleti, sempre disponibili e presenti con il loro immancabile e prezioso supporto".