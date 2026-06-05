Molo 8.44, giugno si apre tra il grande show degli Anni '90 e una mostra dedicata al mare

Due appuntamenti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla volontà di offrire occasioni di incontro e intrattenimento per il territorio. È questo il programma che il Centro Commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure propone a metà giugno, con un grande evento musicale e una mostra artistica aperta al pubblico.

Domenica 14 giugno, alle ore 21 circa, arriverà infatti a Vado Ligure "Voglio Tornare Negli Anni '90®️", uno degli spettacoli itineranti più seguiti d'Italia dedicati alla musica e all'immaginario del decennio che ha segnato un'intera generazione.

Lo show, a ingresso gratuito, porterà sul palco musica, animazione, effetti speciali, mascotte e numerose sorprese pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Un format che negli ultimi anni ha registrato il tutto esaurito in molte piazze italiane e che farà tappa anche al Molo 8.44.

Il giorno successivo, lunedì 15 giugno alle ore 16, sarà invece inaugurata "Mare", la mostra artistica curata da Luciana Scarone che rimarrà visitabile fino al 28 giugno negli spazi del centro commerciale.

L'esposizione, a ingresso libero, proporrà un percorso dedicato al tema del mare e sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. Durante il periodo di apertura sono inoltre previsti appuntamenti e iniziative collaterali dedicati al tema della mostra.

Con queste iniziative il Molo 8.44 conferma la volontà di affiancare all'offerta commerciale una programmazione di eventi capace di coinvolgere pubblici diversi, dalla musica all'arte.