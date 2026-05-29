Arnaldi ritrova sé stesso: batte Tsitsipas al Roland Garros e torna tra i grandi del tennis mondiale

Matteo Arnaldi manda un segnale forte al circuito e soprattutto a sé stesso. Sul rosso del Roland Garros, il tennista sanremese supera Stefanos Tsitsipas in quattro set e conquista il terzo turno dello Slam parigino, certificando una crescita che nelle ultime settimane si stava già intravedendo. Ma questa volta il valore della vittoria è ancora più importante: battere un ex finalista di Parigi significa confermare che, dopo tanti problemi fisici e mesi complicati, Arnaldi sta davvero tornando ai livelli che gli appartengono.

Il successo contro il greco arriva al termine di una partita giocata con personalità, lucidità tattica e grande qualità nei momenti decisivi. Una prestazione matura, quella dell’azzurro, che riesce anche a cancellare il ricordo dell’unico precedente contro Tsitsipas, quando nel 2024 proprio a Parigi era stato sconfitto agli ottavi. Arnaldi parte senza paura, tenendo testa al greco fin dai primi scambi. Il primo set è equilibrato e spettacolare, con pochi errori e tanti colpi vincenti da entrambe le parti. Nel tie-break però emerge tutta la solidità mentale del ligure: Tsitsipas si innervosisce, commette diversi errori e Arnaldi ne approfitta chiudendo con autorità sul 7-2. Nel secondo parziale arriva la reazione del greco, che alza il livello soprattutto al servizio. Dopo un avvio favorevole all’italiano, Tsitsipas ritrova continuità e strappa il servizio decisivo nell’undicesimo game, portando il match in parità sul 7-5.

La svolta definitiva arriva però nel terzo set. Arnaldi non accusa il colpo, continua a spingere con coraggio e prende il controllo dello scambio. Il break conquistato nel quarto gioco basta per indirizzare il parziale, mentre Tsitsipas alterna ottime soluzioni a passaggi a vuoto che Matteo sfrutta con grande intelligenza. Nel quarto set il sanremese alza ulteriormente il livello. Più aggressivo, più preciso e sempre lucido nelle scelte, Arnaldi trova il break decisivo nel quinto gioco e non si volta più indietro. Tsitsipas prova a restare aggrappato alla partita annullando alcuni match point, ma al quarto tentativo l’azzurro chiude i conti e può finalmente esultare.

Una vittoria che vale tantissimo anche in chiave classifica: grazie a questo risultato Arnaldi tornerà infatti tra i primi 100 del ranking mondiale. Ma soprattutto vale come conferma di un percorso di rinascita iniziato dopo mesi difficili dal punto di vista fisico e mentale. Ora per il matuziano ci sarà il terzo turno contro il belga Raphael Collignon, sorprendente vincitore contro la testa di serie numero 5 Ben Shelton. Un’altra sfida complicata, ma con questo Arnaldi tutto sembra di nuovo possibile.