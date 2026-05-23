Andrea Facci tra Sanremo e Imperia: la Federazione Ginnastica d’Italia ascolta il territorio e rilancia lo sport

Si è svolta giovedì la visita istituzionale del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, a Sanremo e Imperia. Un appuntamento significativo, coordinato dal consigliere del Comitato Regionale FGI Claudio Frascarelli, presidente della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione con il direttivo della Asd Il Cerchio D’Oro di Imperia, che ha rappresentato un importante momento di confronto con amministrazioni comunali e associazioni sportive del territorio.

Nel corso della giornata, il presidente Facci è stato accompagnato dal consigliere federale Giuseppe Raiola, dal presidente del Comitato Regionale Maurizio Cipriani e dal delegato provinciale Alberto Rovere. La delegazione ha incontrato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager insieme all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e, nel pomeriggio, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, alla presenza di dirigenti sportivi, tecnici e rappresentanti delle realtà locali. L’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio concreto di ascolto, vicinanza e presenza della Federazione Nazionale nei confronti delle società sportive che quotidianamente operano sul territorio per la promozione della ginnastica. Agli incontri hanno preso parte anche i dirigenti della Riviera Maurizio Bellone, Daniela Breggion e il direttore sportivo Alice Frascarelli, oltre a Mira BaKanaci e Chiara Hasa per Il Cerchio D’Oro.

Durante il confronto sono stati affrontati temi centrali per il futuro del movimento ginnico provinciale: sviluppo dell’attività giovanile, formazione tecnica, impiantistica sportiva e collaborazione tra istituzioni e associazionismo sportivo. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli enti locali nella concessione e manutenzione degli impianti e nel sostegno all’organizzazione di eventi e competizioni del calendario federale. “Essere presenti sul territorio significa comprendere da vicino le necessità e ascoltare le persone che ogni giorno dedicano tempo e passione allo sport, costruendo insieme percorsi di crescita condivisi”, è stato il messaggio ribadito dal presidente Facci nel corso degli incontri.

La visita si inserisce nel programma di attenzione alle realtà associative locali che il presidente federale sta portando avanti sin dall’inizio del suo mandato, confermando la volontà della FGI di mantenere un dialogo costante con i territori e di promuovere una visione dello sport sempre più inclusiva, partecipata e vicina alle esigenze della comunità.