Sport, inclusione e ambiente: a Ospedaletti il traguardo finale del progetto europeo “Let’s Run Together”

Ospedaletti si prepara ad accogliere il traguardo finale di “Let’s Run Together”, il progetto europeo Erasmus+ KA2 dedicato all’inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport. Venerdì 22 maggio 2026 la cittadina del Ponente ospiterà infatti una corsa non competitiva lungo la pista ciclabile, evento conclusivo di un percorso biennale che ha coinvolto studenti italiani e turchi in un’esperienza educativa fondata sui valori della maratona, della salute e della cooperazione internazionale.

Coordinato dal Comitato Organizzatore Sanremo Marathon insieme a Cosmos Youth Izmir e co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, il progetto ha visto protagonisti nel 2025 gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pastonchi” di San Lorenzo al Mare e, nel 2026, quelli dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente – plesso “E. De Amicis” di Ospedaletti, oltre agli studenti turchi della scuola İzmir Bilimsev Koleji. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di utilizzare la maratona come strumento educativo e di inclusione sociale, offrendo agli studenti delle scuole medie un programma articolato su tre pilastri fondamentali: preparazione atletica, educazione alimentare e mental coaching. Attraverso allenamenti in presenza e moduli online, i ragazzi sono stati accompagnati in un percorso culminato con la partecipazione alla corsa “Run for the Whales”.

Nel corso delle attività, gli studenti hanno potuto sviluppare competenze trasversali e valori fondamentali come disciplina, autostima, rispetto delle regole, capacità di lavorare in gruppo e di raggiungere obiettivi comuni. Un’esperienza che ha favorito anche nuove amicizie e uno scambio culturale internazionale tra Italia e Turchia. Determinante il contributo dell’A.S.D. Pro San Pietro, i cui coach hanno curato il programma di allenamento e accompagnato i ragazzi nella preparazione atletica. Alla parte sportiva si sono aggiunti gli interventi del dottor Trapani sulla salute del giovane sportivo e del dottor Beschi sull’alimentazione, mentre le biologhe dell’associazione Delfini del Ponente hanno approfondito i temi della tutela ambientale e dell’ecosistema marino, in linea con i valori della “Run for the Whales”.

L’evento finale del 22 maggio coinvolgerà le classi quarta e quinta della scuola primaria e le classi della secondaria di primo grado, accompagnate da insegnanti, tecnici e professionisti che hanno partecipato al progetto. Una scelta che punta a rafforzare il valore educativo dello sport anche tra i più piccoli, creando continuità tra i diversi percorsi scolastici. La giornata rappresenterà inoltre un momento di confronto con dirigenti scolastici, docenti, enti del terzo settore e amministrazioni locali interessati a replicare il modello educativo sviluppato dal progetto nelle future edizioni della maratona internazionale di Sanremo.

“Da anni ormai siamo impegnati nell’organizzare manifestazioni, rivolte anche ai più giovani, per diffondere i valori dello sport e del benessere psico-fisico e della tutela dell'ambiente”, ha dichiarato il presidente Igor Varnero. Gli organizzatori hanno infine espresso un ringraziamento al Comune di Ospedaletti per la collaborazione nella realizzazione dell’evento conclusivo.