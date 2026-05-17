Calcio | Prima Categoria. La Virtus Sanremese fa sua la Coppa Liguria! Una prodezza di Crudo stende il Lavagna 2.0

VIRTUS SANREMESE - LAVAGNA 2.0, 1-0 (Crudo 54')
47' FINISCE QUA, VIRTUS CAMPIONE DELLA COPPA LIGURIA
46' Fontana per Ventre nella Virtus
45' due di recupero, pochi forse ma le interruzioni sono state poche in effetti
44' Sejdiraj per Zappelli nel Lavagna
40' ancora Mosto non trova la porta di testa sul traversone di Zappelli. Esce Modica nei bianconeri, in campo Spalletta
37' Paoletti calcia a lato! Si rimane 1-0
36' tocco di mano in area matuziana dopo la protezione di Paoletti, la palla sbatte sul braccio di un difensore
33' prova Alvarez ma non inquadra lo specchio. Pochi secondi dopo Modica manda sul fondo dalla sinistra, lamenta una deviazione il Lavagna
28' in due tempi Assalino sul tiro di Martelli
24' ammonito Alvarez per proteste dopo un fallo a favore fischiato
23' doppia punta per il Lavagna ora, ci provano a recuperarla i bianconeri cambiando anche assetto
21' Mosto manda alto di testa sulla punizione di Sambuceti
16' prima mossa per Tuccio: dentro Paoletti, abbandona il campo Sala
12' prova a imitarlo Zappelli, in due tempi Brizio sulla conclusione da fuori
9' PESCA IL JOLLY CRUDO! GOLASSO DELL'ESTERNO CHE CALCIA DA FUORI E INFILA LA SFERA ALL'INCROCIO. VIRTUS AVANTI
5' prova al volo con il collo del piede Mosto dopo un contatto che Brizzi ha giudicato regolare
17:00 si riparte
SECONDO TEMPO
45' non c'è recupero, 0-0 il primo tempo. Due squadre forti che si stanno un po' annullando, ma le occasioni ci sono state da entrambe le parti
37' Martelli spostato sull'esterno destro, Campagnani più avanzato
36' prova Taddei ad anticipare tutti su corner: palla sul fondo
35' infortunio per Virga, entra Campagnani nella Virtus. Problema serio per l'esterno, accasciato ora vicino all'ingresso in campo
28' provvidenziale Zappelli a recuperare su Alvarez, intervento decisivo sul piattone dell'attaccante, la Virtus era tra l'altro ripartita bene ed aveva innescato il proprio attaccante
25' botta di Cesaretti da fuori, palla bassa ma si distende bene Brizio
24' poco da segnalare negli ultimi minuti, gara bloccata in mezzo al campo. Non ancora entrato in partita Mosto, l'altro bomber della sfida
9' spreca anche Alvarez, il bomber del girone A non trova la porta dopo una combinazione
8' risponde il Lavagna con Binaj, si rifugia in corner Brizio
2' se lo mangia subito Martelli, palla alta dalla destra in area
16:03 partiti
PRIMO TEMPO
Formazioni
VIRTUS SANREMESE: M. Brizio, Virga, Crudo, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Burdisso, Alvarez, Ventre, Schillaci
A disposizione: Barbera, Covatta, De Mare, Alasia, Fontana, Campagnani, Quadri, G. Brizio
Allenatore: Prunecchi
LAVAGNA 2.0: Assalino, Cogozzo, Zappelli, Demartini, Modica, Profumo, Sala, Sambuceti, Mosto, Cesaretti, Binaj
A disposizione: Molinelli, Raggio, Traversaro, Sejdiraj, Tortorella, Bianchi, Spalletta, Toschi, Paoletti
Allenatore: Tuccio
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistenti: Giulio Sorace (Genova) - Florjana Doci (Savona)