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Sport | 17 maggio 2026, 15:45

Calcio | Prima Categoria. La Virtus Sanremese fa sua la Coppa Liguria! Una prodezza di Crudo stende il Lavagna 2.0

un gran gol dell'esterno porta la seconda coppa stagionale ai matuziani, gli ospiti sbagliano un rigore nel finale

VIRTUS SANREMESE - LAVAGNA 2.0, 1-0 (Crudo 54')

47' FINISCE QUA, VIRTUS CAMPIONE DELLA COPPA LIGURIA

46' Fontana per Ventre nella Virtus

45' due di recupero, pochi forse ma le interruzioni sono state poche in effetti

44' Sejdiraj per Zappelli nel Lavagna

40' ancora Mosto non trova la porta di testa sul traversone di Zappelli. Esce Modica nei bianconeri, in campo Spalletta

37' Paoletti calcia a lato! Si rimane 1-0

36' tocco di mano in area matuziana dopo la protezione di Paoletti, la palla sbatte sul braccio di un difensore

33' prova Alvarez ma non inquadra lo specchio. Pochi secondi dopo Modica manda sul fondo dalla sinistra, lamenta una deviazione il Lavagna

28' in due tempi Assalino sul tiro di Martelli

24' ammonito Alvarez per proteste dopo un fallo a favore fischiato

23' doppia punta per il Lavagna ora, ci provano a recuperarla i bianconeri cambiando anche assetto

21' Mosto manda alto di testa sulla punizione di Sambuceti

16' prima mossa per Tuccio: dentro Paoletti, abbandona il campo Sala

12' prova a imitarlo Zappelli, in due tempi Brizio sulla conclusione da fuori

9' PESCA IL JOLLY CRUDO! GOLASSO DELL'ESTERNO CHE CALCIA DA FUORI E INFILA LA SFERA ALL'INCROCIO. VIRTUS AVANTI

5' prova al volo con il collo del piede Mosto dopo un contatto che Brizzi ha giudicato regolare

17:00 si riparte

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, 0-0 il primo tempo. Due squadre forti che si stanno un po' annullando, ma le occasioni ci sono state da entrambe le parti

37' Martelli spostato sull'esterno destro, Campagnani più avanzato

36' prova Taddei ad anticipare tutti su corner: palla sul fondo

35' infortunio per Virga, entra Campagnani nella Virtus. Problema serio per l'esterno, accasciato ora vicino all'ingresso in campo

28' provvidenziale Zappelli a recuperare su Alvarez, intervento decisivo sul piattone dell'attaccante, la Virtus era tra l'altro ripartita bene ed aveva innescato il proprio attaccante

25' botta di Cesaretti da fuori, palla bassa ma si distende bene Brizio

24' poco da segnalare negli ultimi minuti, gara bloccata in mezzo al campo. Non ancora entrato in partita Mosto, l'altro bomber della sfida

9' spreca anche Alvarez, il bomber del girone A non trova la porta dopo una combinazione

8' risponde il Lavagna con Binaj, si rifugia in corner Brizio

2' se lo mangia subito Martelli, palla alta dalla destra in area

16:03 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

VIRTUS SANREMESE: M. Brizio, Virga, Crudo, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Burdisso, Alvarez, Ventre, Schillaci

A disposizione: Barbera, Covatta, De Mare, Alasia, Fontana, Campagnani, Quadri, G. Brizio

Allenatore: Prunecchi

LAVAGNA 2.0: Assalino, Cogozzo, Zappelli, Demartini, Modica, Profumo, Sala, Sambuceti, Mosto, Cesaretti, Binaj

A disposizione: Molinelli, Raggio, Traversaro, Sejdiraj, Tortorella, Bianchi, Spalletta, Toschi, Paoletti

Allenatore: Tuccio

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)

Assistenti: Giulio Sorace (Genova) - Florjana Doci (Savona)

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