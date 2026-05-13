Sci alpino, la bordigotta Camilla Laganà conquista il titolo di campionessa regionale ligure: verrà premiata a Genova

Camilla Laganà, che vive a Bordighera, e la savonese Sveva Petrella dello Sporting Alpi Marittime sono, infatti, riuscite a conquistare il titolo di campionesse regionali liguri nella categoria Pulcini di sci alpino. Un risultato che ha portato grande entusiasmo e orgoglio alla società sportiva e a tutto il movimento ligure.

Un traguardo importante nato grazie al lavoro costante delle atlete, delle famiglie e soprattutto degli allenatori Luca Pavone e Lara Piccardo, che con passione e competenza accompagnano i ragazzi nella crescita sportiva e personale. Lo Sporting Alpi Marittime è una realtà che promuove lo sci alpino come sport educativo e accessibile, capace di trasmettere valori come impegno, disciplina, spirito di squadra e amore per la montagna. I successi di Camilla e Sveva dimostrano come anche la Liguria possa essere protagonista sulla neve, grazie al lavoro delle società sportive e di tecnici che credono nei giovani talenti.