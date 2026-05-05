Credit Com Liguria: al via le assemblee per l’approvazione del bilancio 2025

La Credit Com Liguria S.C.A.R.L. in liquidazione ha ufficialmente aperto l'iter per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il Liquidatore ha fissato il calendario delle sedute che coinvolgeranno le diverse sedi territoriali della regione.
Le assemblee territoriali si svolgeranno martedì 26 maggio 2026 (prima convocazione) e mercoledì 27 maggio 2026 (seconda convocazione). Gli incontri avverranno in presenza secondo il seguente programma orario:
- La Spezia: ore 10:00 – Via del Prione 45
- Genova: ore 12:00 – Via Balbi 38B
- Savona: ore 16:00 – Via Montenotte 2/2
- Imperia: ore 18:00 – Via Bonfante 29
L'ordine del giorno prevede l'approvazione del Bilancio 2025 e l'esame di varie ed eventuali.
A seguire, per deliberare sui medesimi punti all’ordine del giorno, è stata convocata l’Assemblea Generale Ordinaria. La seduta si terrà in modalità telematica nei seguenti giorni:
- Lunedì 8 giugno 2026 (ore 15:00, prima convocazione)
- Martedì 9 giugno 2026 (ore 15:00, seconda convocazione)
Il centro di coordinamento della seduta online sarà la sede di Savona (Via Montenotte 2/2). I delegati nominati durante le assemblee territoriali riceveranno preventivamente il link necessario per il collegamento digitale.