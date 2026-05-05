Caleba, strutture in legno progettate per accompagnare esigenze diverse con qualità e metodo

Affidarsi a una struttura in legno oggi significa valutare molto più di un semplice prodotto. Entrano in gioco solidità, comfort, destinazione d’uso, sostenibilità e la possibilità di sviluppare una soluzione realmente coerente con lo spazio disponibile e con le aspettative di chi la vivrà. Su questa visione si fonda l’esperienza di Caleba, realtà vicentina specializzata nella fornitura di strutture in legno di alta qualità in tutta Italia.

L’azienda ha costruito un modello operativo che combina configurazione e acquisto online, supporto consulenziale e verifica diretta dei materiali attraverso i due showroom di Thiene (VI) e Teramo. Questa impostazione permette di affrontare ogni progetto con maggiore consapevolezza, partendo da una base chiara e verificabile fin dalle prime fasi.

La proposta si distingue per una gamma capace di adattarsi a contesti molto diversi. Le case in legno, realizzate con parete singola in legno massiccio generalmente compresa tra i 44 e i 68 millimetri, rappresentano una soluzione versatile per chi desidera dependance, studi privati, ambienti hobby, spogliatoi sportivi o spazi relax dal forte impatto estetico.

Per chi necessita di un comfort più elevato durante tutto l’anno, le case coibentate offrono una struttura a doppia parete con isolamento naturale, disponibile in fibra di legno o lana di roccia. La capacità di migliorare la protezione dal caldo e dal freddo rende queste soluzioni particolarmente indicate per seconde case in località montane o per spazi dedicati all’accoglienza.

La fascia più avanzata della gamma è rappresentata dalle case prefabbricate in legno , veri edifici concepiti per l’utilizzo quotidiano. La conformità alle normative di base per uso abitativo e la possibilità di installazione nel 97% del territorio italiano senza modifiche strutturali ne fanno una risposta concreta per chi ricerca una vera abitazione principale.

Il catalogo include inoltre casette in legno da giardino , pensate non solo per custodire attrezzi, biciclette e accessori sportivi, ma anche per dare vita a spazi hobby, ambienti multifunzionali o aree supplementari dedicate alla famiglia. La stessa logica progettuale si estende anche alle necessità professionali, con uffici in legno, bungalow operativi e strutture accessorie.

Alla base di ogni realizzazione rimane la volontà di sviluppare soluzioni realmente aderenti alle richieste del cliente. Ogni configurazione viene infatti costruita in modo flessibile, lasciando spazio a personalizzazioni su distribuzione, finiture e accessori. La possibilità di valutare dal vivo materiali e precisione degli incastri rafforza ulteriormente la trasparenza del processo, mentre lo studio tecnico interno presidia la fattibilità e segue l’intero percorso, dalla progettazione all’installazione.

Anche il tema ambientale trova una declinazione concreta nelle scelte del brand. Caleba è stata tra le prime aziende del comparto a introdurre la coibentazione 100% ecologica in fibra di legno, affiancata da impregnanti naturali a base d’acqua e olio e dall’impiego esclusivo di legno certificato FSC, proveniente da foreste gestite responsabilmente.

Per le abitazioni prefabbricate, il metodo proprietario CALSYS organizza il progetto attraverso cinque pilastri:

Consulenza , per definire le esigenze reali.

, per definire le esigenze reali. Progettazione , per sviluppare la soluzione fin dall’idea iniziale.

, per sviluppare la soluzione fin dall’idea iniziale. Ecologia , con materiali sostenibili.

, con materiali sostenibili. Assistenza , durante la realizzazione.

, durante la realizzazione. Serenità, grazie a un processo monitorato.

A questo impianto si aggiunge il sistema delle 5 garanzie Caleba, esteso a tutta la gamma:

Fattibilità progettuale verificata.

verificata. Flessibilità nelle modifiche fino alla produzione.

fino alla produzione. Tempi di consegna garantiti .

. Preventivo chiaro e invariabile.

e invariabile. Rimborso assicurato prima dell’avvio dei lavori.

L’unione di qualità costruttiva, ampiezza dell’offerta, attenzione tecnica e chiarezza operativa consente a Caleba di posizionarsi come interlocutore affidabile per chi desidera strutture in legno progettate per durare, adattarsi a necessità diverse e mantenere nel tempo valore, comfort e solidità.