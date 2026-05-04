Sanremo, sopralluogo a Villa Peppina con il Consiglio dei Ragazzi: presentato il progetto di riqualificazione dell’area esterna

Si è svolto questa mattina a Sanremo un sopralluogo nello spazio esterno di Villa Peppina, alla presenza del vicesindaco Fulvio Fellegara, dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, degli uffici comunali e di una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

L’iniziativa segue il recente incontro durante il quale era stata presentata all’Amministrazione Comunale un’idea di progetto per la riqualificazione dell’area esterna di Villa Peppina. I ragazzi, dopo l’insediamento, si erano infatti messi subito al lavoro per individuare un progetto da sottoporre.

La loro idea prevede una riqualificazione del parco, comprensiva di campi sportivi di basket e bocce, per una migliore fruizione in termini di decoro e sicurezza. La proposta riguarda anche la ristrutturazione di due grandi gazebo in legno, di cui uno destinato a punto di ristoro. Il progetto era stato portato ad esempio anche nel corso dell’ultima riunione con i rappresentanti degli altri consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze della provincia.

«Ringraziamo i ragazzi e le ragazze per l’impegno dimostrato in questi mesi e i risultati del lavoro svolto – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara –, iniziato lo scorso mese di settembre e che ha previsto diverse riunioni fino alla presentazione avvenuta a febbraio. Questa mattina, insieme a loro, abbiamo preso visione diretta degli spazi sui quali poter intervenire per migliorare l’utilizzo di un’area dedicata ai più giovani».

«Sono state illustrate le diverse idee relative alle aree verdi e agli spazi sportivi da realizzare nei luoghi pubblici della città – aggiunge l’assessore Massimo Donzella - Questo sopralluogo ha quindi permesso di analizzare sul posto le idee proposte. Ora verrà predisposto lo studio di fattibilità, avvalendosi del progetto presentato dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, in modo che l’Amministrazione lo possa poi inserire nella programmazione degli interventi da attuare nel prossimo futuro».