Come organizzare un matrimonio in Liguria

Organizzare un matrimonio in Liguria significa lavorare con location straordinarie, ma anche saper gestire alcune specificità logistiche che rendono la pianificazione diversa rispetto ad altre regioni italiane.

Scegliere la location giusta

La Liguria offre scenari molto diversi tra loro. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti a est, Portofino e Santa Margherita Ligure al centro, Sanremo e Bordighera a ovest: ogni zona ha il suo carattere. Le ville storiche con terrazza sul mare sono la scelta più richiesta - e anche quella che richiede più anticipo nella prenotazione, spesso superiore ai 18 mesi per le date di alta stagione.

Il periodo migliore

Maggio, giugno e settembre sono i mesi ideali per un matrimonio in Liguria. Il clima è mite, la luce naturale nelle ore del tramonto è straordinaria e l’affollamento turistico è ancora gestibile. Luglio e agosto garantiscono bel tempo ma portano con sé il caos estivo, che può complicare la logistica degli spostamenti e l’accoglienza degli ospiti.

Cibo e fornitori locali

La cucina ligure è uno dei punti di forza di questo territorio. Pesto, focaccia, acciughe, vini come il Vermentino e il Rossese: costruire un menù che valorizzi i prodotti locali è una scelta che gli ospiti apprezzano sempre. Lavorare con fornitori del territorio - catering, fioristi, fotografi - è anche un modo per ridurre i costi di trasferta e garantire una maggiore conoscenza dei luoghi.

La musica: un elemento da non sottovalutare

In una location affacciata sul mare, l’acustica e il tipo di musica fanno una differenza enorme. Scegliere i giusti musicisti per matrimonio significa trovare professionisti in grado di adattarsi agli spazi aperti, spesso ventosi, e di modulare il repertorio in base ai diversi momenti della giornata - dalla cerimonia all’aperitivo, fino al ricevimento serale. Un duo o un trio acustico funziona benissimo per gli ambienti all’aperto, mentre per la serata molte coppie optano per un DJ professionale o un sassofonista per matrimoni.

Pianificare con anticipo

La Liguria è una regione piccola, con un’offerta di venue esclusive limitata e una domanda altissima. Prenotare location, fornitori e musicisti con largo anticipo - almeno un anno per le date primaverili ed estive - non è un consiglio, è una necessità. Un wedding planner locale può essere un alleato prezioso, soprattutto per chi arriva da fuori regione e non conosce le specificità del territorio.











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