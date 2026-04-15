Sala Carletti di Alassio, in scena "Il cane di Buchenwald": il monologo di Enzo Mazzullo

Andrà in scena presso la Sala Carletti di Alassio, " IL CANE DI BUCHENWALD" di Claudio Tomati per la regia di Jacopo Marchisio, in scena, l'attore matuziano Enzo Mazzullo ( di Sanremo).
Trama : Campo di concentramento di Buchenwald, Germania, 1944. il personaggio si trova al cospetto di alcuni ufficiali della Wehmacht, reclutato da un capo' per fare divertire detti ufficiali in quanto italiano. Da quel momento inizia la sua giustificazione al fatto che lui non è in grado, raccontando però come si trova lì, a Buchenwald.
Monologo, durata circa un'ora, previste repliche nell'ambito scolastico in quanto tema storico di testimonianza.