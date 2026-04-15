ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Regione

Regione | 15 aprile 2026, 17:56

Sala Carletti di Alassio, in scena "Il cane di Buchenwald": il monologo di Enzo Mazzullo

L’opera di Claudio Tomati, diretta da Jacopo Marchisio, esplora l'orrore del campo di concentramento

Enzo Mazzullo

Enzo Mazzullo

Andrà in scena presso la Sala Carletti di Alassio, " IL CANE DI BUCHENWALD" di Claudio Tomati per la regia di Jacopo Marchisio, in scena, l'attore matuziano Enzo Mazzullo ( di Sanremo).

Trama : Campo di concentramento di Buchenwald, Germania, 1944. il personaggio si trova al cospetto di alcuni ufficiali della Wehmacht, reclutato da un capo' per fare divertire detti ufficiali in quanto italiano. Da quel momento inizia la sua giustificazione al fatto che lui non è in grado, raccontando però come si trova lì, a Buchenwald. 

Monologo, durata circa un'ora, previste repliche nell'ambito scolastico in quanto tema storico di testimonianza. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium