Case più calde e bollette più leggere con i serramenti in PVC

In un mercato dell'edilizia sempre più orientato alla sostenibilità, il PVC si conferma il materiale d'eccellenza per chi cerca il perfetto equilibrio tra estetica e abbattimento dei consumi. Per mostrare da vicino queste potenzialità, la Vetreria Savet di Imperia trasforma il proprio showroom in un laboratorio di innovazione per due giorni.

L'evento, organizzato in partnership con Finstral (leader europeo nel settore), si terrà il 17 e 18 aprile in via Argine Sinistro 116. Al centro dell'esposizione, le finestre e portefinestre in PVC su misura: soluzioni capaci di garantire un isolamento termo-acustico di altissimo livello, fondamentale in un periodo di forti oscillazioni dei costi di luce e gas.

Focus tecnologico e consulenza

Perché scegliere proprio il PVC? La risposta sarà al centro delle consulenze personalizzate offerte durante la kermesse. I visitatori potranno scoprire come le moderne mescole di Finstral assicurino durata nel tempo, assenza di manutenzione e prestazioni energetiche superiori ai materiali tradizionali.

Lo showroom di oltre 100 mq sarà aperto venerdì 17 aprile (15:00-19:00) e sabato 18 aprile (10:00-15:00).

L'aperitivo tecnico con gli esperti

Il momento di massimo approfondimento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 17:00. In questa occasione, architetti, ingegneri e tecnici specializzati si confronteranno sulle performance dei profili in PVC e sulle migliori tecniche di posa. Un incontro professionale che si concluderà con un aperitivo conviviale, dove i cittadini potranno dialogare direttamente con chi progetta il comfort delle case di domani.

Vetreria Savet, partner diretto Finstral dal 2010, si conferma così un punto di riferimento per il territorio imperiese, offrendo non solo prodotti, ma una vera guida tecnica verso l'efficienza abitativa.







INFO E CONTATTI

La Vetreria Savet è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato (8:00 - 18:30).

Sede: Via Argine Sinistro 116, Imperia

Telefono: 0183 769081

Sito: www.vetreriasavet.it

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