Agristart 2026 al via a Genova: formazione e supporto per i giovani che vogliono fare impresa in agricoltura

Ha preso il via oggi a Genova Agristart 2026, il percorso gratuito pensato per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e sostenere la nascita di nuove imprese giovanili. L’iniziativa punta a accompagnare idee innovative verso progetti concreti e sostenibili, rafforzando il tessuto agricolo del territorio ligure. A sottolinearne il valore è l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana: “Agristart rappresenta un investimento concreto sul futuro dell’agricoltura ligure. Vogliamo accompagnare i giovani in un percorso serio e qualificato che consenta loro di trasformare idee innovative in imprese vere, capaci di valorizzare il territorio e generare occupazione”.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che guarda ai giovani come protagonisti del settore primario, anche grazie ai prossimi bandi regionali dedicati ai nuovi agricoltori, che offriranno importanti opportunità di finanziamento e sviluppo. Il programma si articola in due strumenti principali: AgriAcademy, un percorso formativo strutturato con webinar, workshop e mentorship, e AgroCup, una competizione dedicata ai migliori business plan in ambito agricolo sostenibile.

“Un’iniziativa che guarda in modo diretto alle nuove generazioni, offrendo competenze pratiche e strumenti operativi fondamentali, dalla costruzione del business plan fino alle strategie di marketing e accesso ai finanziamenti europei”, prosegue Piana. “Stiamo lavorando per creare un ecosistema favorevole all’imprenditoria agricola giovanile, mettendo insieme formazione, accompagnamento e risorse economiche”.

Il percorso, completamente gratuito, proseguirà fino a giugno con un calendario di incontri tematici che guideranno i partecipanti dalla fase di ideazione fino alla presentazione finale dei progetti. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con la possibilità di seguire gli appuntamenti anche online, rendendo l’iniziativa accessibile a un pubblico ampio e diversificato.