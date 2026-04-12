Sanremo Baseball, trasferta impegnativa per i ragazzi dell'under 12

Trasferta impegnativa questo sabato per i ragazzi dell'under 12 del Sanremo Baseball a Boves contro gli Skatch.

"I ragazzi hanno avuto un momento iniziale di difficoltà contro il bravo lanciatore avversario. Dopo il terzo inning, con il cambio del lanciatore, hanno iniziato una progressiva risalita e da un iniziale 9 a 2 si è arrivati ad un finale di 11 a 6" - fa sapere il Sanremo Baseball - "Buona prestazione in difesa di Russello e Militello con alcune eliminazioni al volo. Sul monte di lancio Dho e Manzone, ed in battuta Bruno e lo stesso Manzone hanno condotto la rimonta".

"Nonostante i risultati di punteggio non gratificanti è stata una buona esperienza di crescita per gli Squaletti nonostante le sconfitte" - dice il direttivo - "Il prossimo appuntamento sarà sul diamante di Pian di Poma il 18 aprile".