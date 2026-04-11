Basket, sconfitta esterna per il Bvc Sanremo

Sconfitta esterna, sabato pomeriggio, per il Bvc Sanremo E.On. sul parquet del Cus Genova.

La compagine matuziana, per motivi vari, si è presentata priva di parecchi titolari e nulla ha potuto contro i padroni di casa, nonostante sia riuscita a rimanere a contatto nel primo periodo. Il Bvc terminerà la sua tribolata stagione sabato pomeriggio, ospitando alle 18 il Cogoleto.

Divisione Regionale 1 – dodicesima/penultima giornata di ritorno

Cus Genova - Bvc Sanremo E.On. 95-51 (20-13, 27-12, 20-12,28-14)

Cus Genova: Ricci 4, Esposito 14, Zito 11, Cassanello 12, Falco 8, Mozzati 3, Ferraro 9, Vespa 9,Sommariva 8, Padroni 2, De Censi 5, Petruzzelli 10. Coach: G. Taverna.

Sanremo E.On: Dinstuhler 3, Campanale 4, Bettonagli 5, Franceschini, Cascià, Gagna 18, Tacconi Davide 19, Tacconi Daniele 2. Coach: Alessandro Deda.