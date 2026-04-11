ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Sport

Sport | 11 aprile 2026, 21:29

Basket, sconfitta esterna per il Bvc Sanremo

Perde sul parquet del Cus Genova

Basket, sconfitta esterna per il Bvc Sanremo

Sconfitta esterna, sabato pomeriggio, per il Bvc Sanremo E.On. sul parquet del Cus Genova.

La compagine matuziana, per motivi vari, si è presentata priva di parecchi titolari e nulla ha potuto contro i padroni di casa, nonostante sia riuscita a rimanere a contatto nel primo periodo. Il Bvc terminerà la sua tribolata stagione sabato pomeriggio, ospitando alle 18 il Cogoleto.

Divisione Regionale 1 – dodicesima/penultima giornata di ritorno

Cus Genova - Bvc Sanremo E.On. 95-51 (20-13, 27-12, 20-12,28-14)

Cus Genova: Ricci 4, Esposito 14, Zito 11, Cassanello 12, Falco 8, Mozzati 3, Ferraro 9, Vespa 9,Sommariva 8, Padroni 2, De Censi 5, Petruzzelli 10. Coach: G. Taverna.

Sanremo E.On: Dinstuhler 3, Campanale 4, Bettonagli 5, Franceschini, Cascià, Gagna 18, Tacconi Davide 19, Tacconi Daniele 2. Coach: Alessandro Deda.

Redazione sportiva

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium