Nuoto. Finali regionali primaverili, la Sanremo Like Swim brilla in vasca corta

Si chiude con risultati di grande rilievo il weekend del 6, 7 e 8 marzo per la Sanremo Like, protagonista alle Finali Regionali di Categoria in vasca corta. La società matuziana si è presentata con ben 20 atleti, impegnati tra gare individuali e staffette, conquistando un prestigioso 4° posto nella classifica generale della categoria Ragazzi.

Un traguardo che certifica la crescita del gruppo e il lavoro portato avanti durante tutta la stagione invernale. “Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente Sebastiano Bonaccorso –. Raggiungere il record di partecipanti è motivo di orgoglio e dimostra l’entusiasmo dei nostri ragazzi. Il risultato ottenuto è la naturale conseguenza di un impegno collettivo encomiabile”. Sulla stessa linea anche l’allenatrice Cristina Avallone, che sottolinea i miglioramenti cronometrici: “Ogni atleta ha fatto registrare progressi concreti rispetto alle gare precedenti. Il lavoro quotidiano in vasca si vede e questi risultati ne sono la dimostrazione”.

Tra i protagonisti del fine settimana spicca Michele Bertocchi, autore di una prestazione di alto livello con l’oro nei 100 rana, sfiorando il tempo per i Campionati Italiani, a cui ha aggiunto due argenti nei 200 e 50 rana. Ottimo anche Riccardo Gibelli, capace di conquistare quattro medaglie tra delfino e misti. In evidenza anche Giacomo Lanteri, con un oro nei 400 misti, un argento e due bronzi, e Mattia Bertellini, autore di una tripletta di podi nella rana. Vittorio Anfosso si distingue con due argenti e un bronzo, mentre tra le ragazze buoni piazzamenti per Clara Giretto, Claudia Gibelli e Veronica Scardetta.

Importanti contributi sono arrivati anche dagli altri atleti della squadra, a conferma della solidità e della profondità del gruppo, capace di competere ad alto livello in tutte le specialità.