Sanremo investe 122mila euro per Sanremoinfiore 2026: artisti, SIAE e diritti Rai per uno show globale

Il Comune di Sanremo ha approvato la determinazione dirigenziale n. 1487 del 23 marzo 2026, delineando in modo dettagliato il programma artistico e organizzativo del Corso Fiorito “Sanremoinfiore 2026”, uno degli eventi più attesi e rappresentativi della città. Il provvedimento stabilisce l’affidamento dei servizi, gli adempimenti SIAE e l’assunzione degli impegni di spesa per un totale complessivo di 122.855,30 euro. L'appuntamento è per il prossimo weekend, sabato con l'esibizione di bande musicali e gruppi folkloristici e, domenica con la tradizionale sfilata dei carri fioriti. Il tema scelto è “Che ALLEGRIA! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, con un chiaro richiamo al mondo televisivo italiano.

L’intero evento dispone di un budget complessivo di 500.000 euro, già definito con delibera di Giunta del dicembre 2025. Di questi, oltre 122 mila euro sono destinati specificamente al comparto artistico e agli oneri connessi.

Il cuore artistico: gruppi internazionali e tradizione

Il programma artistico si distingue per la presenza di compagnie di livello internazionale, selezionate tramite manifestazione di interesse. Tra i principali affidamenti:

International Show Parade : sei gruppi internazionali (Spagna e Francia) per oltre 81.600 euro

: sei gruppi internazionali (Spagna e Francia) per oltre Banda “Canta & Sciuscia” (Sanremo) : 3.300 euro

: 3.300 euro Mus’Art Associazione Culturale : Street Band “Les Ghirlesques” per 7.150 euro

: Street Band “Les Ghirlesques” per 7.150 euro Sbandieratori di Arezzo : 5.800 euro

: 5.800 euro Banda Città di Mentana: 2.700 euro

A questi si aggiungono partecipazioni a titolo gratuito, tra cui:

la storica band folk Florelia di Ospedaletti

di Ospedaletti il Corpo Bandistico Pontolliese, tra le bande più antiche d’Italia

Speaker, giuria e ospiti

L’evento sarà accompagnato da uno speaker professionista (costo 841,80 euro) per garantire coinvolgimento e gestione della comunicazione lungo il percorso. Di particolare rilievo la giuria, presieduta dall’attrice Vanessa Gravina, con un compenso complessivo di 4.453 euro. La commissione sarà composta da sei membri e avrà il compito di valutare i carri fioriti realizzati dai Comuni partecipanti. Elemento distintivo dell’edizione 2026 è l’utilizzo di celebri marchi televisivi Rai (tra cui Rischiatutto, Fantastico, Quark, Ballando con le stelle e Linea Verde), tema centrale della manifestazione. Per questo, il Comune ha previsto un accordo con Rai Com S.p.A. per un importo di 4.270 euro, necessario alla concessione dei diritti d’uso. Una quota significativa, pari a 12.000 euro, è destinata agli oneri SIAE, calcolati su una partecipazione stimata di circa 50.000 spettatori lungo il percorso cittadino.

La spesa complessiva è imputata al bilancio 2026 del Comune, con copertura garantita. I pagamenti saranno effettuati a prestazioni concluse, previa verifica di conformità e regolare fatturazione. Sanremoinfiore si conferma una manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale, riconosciuta come “manifestazione carnevalesca storica” e trasmessa su Rai Uno. L’investimento nel programma artistico evidenzia la volontà dell’amministrazione di mantenere elevato il livello qualitativo e l’attrattività turistica dell’evento.