Ventimiglia, gli studenti celebrano l’Unità Nazionale: il Lions Club riunisce le scuole al Teatro Comunale (foto)

Il Lions Club Ventimiglia, grazie all’organizzazione della delegata ai Rapporti con le Scuole Liria Aprosio, ha riportato le scuole della città a condividere un’unica grande festa dedicata alla “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, celebrata al Teatro Comunale di Ventimiglia. Un appuntamento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di circa 280 studenti dell’I.C. Biancheri, dell’I.C. Cavour e della Scuola Santa Marta.

Il sindaco Flavio Di Muro ha accolto gli alunni con parole di forte valore civico, sottolineando l’importanza dei simboli della Patria e del loro significato per le nuove generazioni. L’assessore all’Istruzione Milena Raco ha poi rivolto ai ragazzi un intervento chiaro e coinvolgente sul senso profondo della Giornata dell’Unità Nazionale.

La presidente del Lions Club, Cristina Silvestri, ha ricordato l’impegno del Lions Club International nel volontariato e nei servizi a forte impatto umano e sociale in tutto il mondo. A seguire, il socio officer Roberto Capaccio, appassionato di storia, ha illustrato l’evoluzione del Tricolore dopo la proiezione di un video dedicato.

La parte più emozionante della mattinata è stata quella affidata ai ragazzi: poesie, canti, lavori pittorici dedicati alla bandiera, accolti ogni volta da lunghi applausi. Un entusiasmo che testimonia il grande lavoro svolto dalle insegnanti, sostenute dalle dirigenti scolastiche Mara Ferrero (Biancheri), Antonella Costanza (Cavour) e Suor Carmen (Santa Marta).

Numerosa anche la partecipazione dei soci del club e delle autorità presenti: i Carabinieri di Ventimiglia con il M.llo G. Maria Mignacca, la Guardia di Finanza con il L.tenente Stefano Ricci, la Polizia Locale con il comandante Sandro Villano, oltre alle Associazioni d’Arma: UNUCI Sanremo con il presidente Filippo Veglia, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Ventimiglia con il vicepresidente Innocenzo Ilario e Massimo Biancheri, e l’ANCI sezione Fois con il presidente Fresca Fantoni e Ivano Anfosso. Una presenza significativa, che ha trasmesso ai giovani un messaggio di fiducia verso le forze dell’ordine.

Per lasciare un ricordo concreto della giornata, il Lions Club Ventimiglia ha donato a ogni studente una bandiera italiana, invitandoli a esporla con orgoglio. La consegna è stata accompagnata dal canto collettivo dell’Inno di Mameli, che ha concluso la cerimonia in un clima di forte partecipazione e unità.



