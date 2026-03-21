Pallavolo: il Bvc Sanremo cede a Recco: decisivo il primo quarto nel recupero di Divisione Regionale 1

Divisione Regionale 1 – recupero ottava giornata andata

Pro Recco - Bvc Sanremo E.On. 80-70 (27-9, 16-20, 11-18, 26-23)

Pro Recco: Dalorto 26, Cobianchi 13, Ermirio 24, Zacconi 6, Milanti 4, Borselli 2, Severino Osoria 5, Pieranti, Tabacchi, Pellerano, Codda. Coach: M. Bertini

Sanremo E.On: Paciello 10, Deda 5, Tacconi Daniele 1, Gagna 7, Tacconi Davide 21, Colombo 26, Bettonagli. Coach: Andrea Berardi.

Niente da fare venerdì sera per il Bvc Sanremo E.On nel recupero esterno col Pro Recco. Privo dell’infortunato playmaker Stefano Vallefuoco e con altre assenze di rilievo, la squadra matuziana ha lottato fino alla fine, ma ha pagato il -18 subito nel primo periodo.