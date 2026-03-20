Sanremo, torna il Festival del Rugby: sport, giovani e spettacolo al Pian di Poma

Sanremo si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival del Rugby, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo locale e non solo. L’evento, in programma nei prossimi giorni al campo di Pian di Poma, si conferma come una vera e propria festa dello sport, capace di unire agonismo, divertimento e spirito di squadra.

L’iniziativa coinvolgerà numerose società provenienti da diverse regioni italiane, con la partecipazione di atleti di tutte le età, dai più piccoli alle categorie giovanili, fino alle squadre più strutturate. Un’occasione non solo per competere, ma anche per vivere il rugby nella sua dimensione più autentica, fatta di condivisione e rispetto.

Un evento che cresce ogni anno

Il Festival del Rugby si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, attirando ogni anno centinaia di partecipanti tra giocatori, staff e accompagnatori.

Un evento che va oltre la dimensione sportiva e che contribuisce a valorizzare il territorio, portando a Sanremo un pubblico ampio e variegato, tra famiglie, appassionati e curiosi.

Sport e valori al centro

Il cuore della manifestazione resta il rugby e i suoi valori: lealtà, inclusione e spirito di squadra.

Durante le giornate del festival, il campo di Pian di Poma diventerà un punto di incontro per giovani atleti che avranno l’opportunità di confrontarsi, crescere e vivere un’esperienza formativa, oltre che sportiva.

Particolare attenzione sarà dedicata alle categorie giovanili, con tornei e attività pensate per avvicinare i più piccoli a questo sport.

Una festa per tutta la città

Accanto alle partite, il Festival del Rugby offrirà anche momenti di intrattenimento e convivialità, trasformando l’evento in una vera festa aperta a tutta la cittadinanza.

L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera coinvolgente, capace di unire sport e socialità, rendendo il rugby protagonista non solo in campo, ma anche fuori.

Sanremo sempre più città dello sport

Con il Festival del Rugby, Sanremo conferma ancora una volta la propria vocazione sportiva e la capacità di ospitare eventi di rilievo, in grado di richiamare partecipanti da tutta Italia.

Un appuntamento che rappresenta non solo un momento di sport, ma anche un’opportunità di promozione per il territorio, rafforzando il legame tra eventi, turismo e comunità locale.