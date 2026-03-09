Calcio: Monaco United, i genitori difendono Iannolo: "Nessuna truffa, ringraziamo Marco Simone ma non abbiamo bisogno di tutori"

Sono giorni segnati dalle polemiche, innescate dal botta e risposta tra Marco Simone, presidente del Monaco United, e Roberto Iannolo. A sostegno dell’organizzatore dello stage tenuto in terra ponentina — per il quale è arrivata una sanzione da parte della giustizia sportiva — sono intervenuti i famigliari dei bambini che hanno partecipato al camp.

Questa la lettera aperta: "I genitori e i famigliari che il Sig. Simone ha pensato di tutelare vorrebbero dire la loro essendo i diretti interessati della presunta "truffa" subita nella vicenda "Monaco United" e nonostante questo mai stati interpellati da nessuno sulla questione. Innanzitutto essendo totalmente capaci di intendere e volere, ringraziamo, ma non abbiamo bisogno di "tutori". A livello dilettantistico il 30 giugno di ogni anno i tesseramenti con le società finiscono e dal mese di luglio ogni bambino è libero di scegliere con quale squadra tesserarsi nel successivo anno calcistico. I genitori e i propri figli hanno liberamente scelto di aderire ad un progetto fatto da persone competenti indipendentemente dal "nome" che questo progetto avrebbe preso. Le promesse fatte sono state mantenute. Allenamenti con tecnici di livello, preparatore atletico, test match con pari età di squadre professionistiche (Juventus, Torino, Sampdoria, Monaco), tornei internazionali e non sul territorio nazionale con risultati eccezionali. Le nostre famiglie non hanno subito alcuna "truffa" anzi siamo sempre più certi della forza di questo progetto e sempre più convinti nel farlo crescere e nell'andare avanti. Fieri della scelta fatta, fieri di essere tesserati con la "cervetese' come qualcuno, che vuole sminuire i successi ottenuti fino ad adesso da questo gruppo, ironicamente ama chiamarci. Se si vuole avere la verità su qualcosa la si deve chiedere a chi ce l'ha. A chi quella scelta l'ha fatta con la consapevolezza di voler fare qualcosa di diverso. E se un progetto fatto con 25 bambini è riuscito a suscitare tutto questo rumore forse qualcosa sta cambiando veramente".