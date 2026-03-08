Vallecrosia in festa: all’oratorio Don Bosco il 150° anniversario tra giochi, spettacoli e il torneo di Beyblade X (Foto)

Grande festa oggi all’oratorio Don Bosco di Vallecrosia per il 150 anniversario.

Oltre alla presenza di Don Attard al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria, grandi giochi, spettacoli, canti e molte attività hanno animato la giornata, tra cui il tanto atteso torneo a squadre di Beyblade X organizzato dagli X-Treme Hornets, ancora una volta ospiti dell’oratorio.

“Oggi credo sia stato l’emblema di come noi concepiamo il gioco, insieme, genitori e figli, intorno ad una arena, sfidandosi a colpi di trottole!” Dice Alessandro Gorlatto, leader del club.

“Non tutti i genitori hanno tempo, per impegni, lavoro, pensieri; di giocare insieme ai propri figli, oggi lo hanno trovato, ed insieme hanno passato un bel pomeriggio. La giornata di oggi serviva proprio a questo, ed il contesto famigliare dell’oratorio non poteva essere cornice migliore”.

11 squadre composte da genitori, figli, zii e nipoti sono sfidate all’ultimo giro di trottola animando la zona bar dell’oratorio messa a disposizione per l’occasione.