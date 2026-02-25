Quali hotel per soli adulti nelle Dolomiti sono ideali per una vacanza relax?

Le Dolomiti sono una delle destinazioni più richieste per vacanze wellness e soggiorni romantici e gli hotel per soli adulti (adults only) sono particolarmente apprezzati perché garantiscono tranquillità, relax e ambienti silenziosi.

In generale, chi sceglie un hotel per soli adulti nelle Dolomiti cerca soprattutto:

ambiente SPA di alto livello

piscine panoramiche

atmosfera rilassante e riservata.

Di seguito, una breve analisi di cinque strutture in territorio dolomitico, nella zona dell’Alpe di Siusi/Val Gardena:

Gartenhotel Völser Hof – Fiè allo Sciliar

Sonus Alpis – Castelrotto

Alpinhotel Vajolet – Tires al Catinaccio

Ansitz Pontegardena – Laion

Sensoria Dolomites – Siusi allo Sciliar

Gartenhotel Völser Hof – Fiè allo Sciliar

Il Gartenhotel Völser Hof è un 4 stelle per soli adulti situato a Fiè allo Sciliar.

La struttura offre piscina interna ed esterna riscaldata, vasca idromassaggio e un’area SPA con sauna e trattamenti benessere. Alcune suite dispongono di SPA privata con sauna e vasca idromassaggio panoramica.

È un hotel molto richiesto per soggiorni romantici grazie all’ambiente tranquillo e al contesto naturale del paese di Fiè.

Sonus Alpis – Castelrotto / San Valentino

Il Sonus Alpis è un 4 stelle per soli adulti situato in località San Valentino, nel comune di Castelrotto. La struttura è caratterizzata da un design moderno e lifestyle alpino contemporaneo.

La SPA include piscina riscaldata all’aperto, diverse tipologie di sauna panoramica e area relax con vista sulle Dolomiti.

La struttura propone anche lounge musicali e spazi dedicati al relax con atmosfera elegante e silenziosa.

È una soluzione molto apprezzata da chi cerca un hotel per adulti, ma con un’estetica contemporanea e non tradizionalmente alpina.

Alpinhotel Vajolet – Tires al Catinaccio

L’Alpinhotel Vajolet è un 4 stelle adults only che si trova in località Tires, ai piedi dello Sciliar e del Catinaccio.

L’hotel offre piscina esterna riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e area relax. È una struttura molto legata al contesto naturale e alle attività outdoor come trekking ed escursioni dolomitiche.

La dimensione più raccolta dell’hotel contribuisce a creare un’atmosfera particolarmente tranquilla.

Ansitz Pontegardena – Laion

L’Ansitz Pontegardena è una residenza storica per soli adulti situata in località Laion, in Val Gardena.

È una struttura di charme con atmosfera molto tranquilla e camere panoramiche. È particolarmente adatta a chi cerca un soggiorno romantico discreto, più orientato al relax che wellness con SPA.

Sensoria Dolomites – Siusi allo Sciliar

Il Sensoria Dolomites è un hotel 4 stelle superior adults only ubicato nell’incantevole località di Siusi allo Sciliar.

La struttura punta su un concetto moderno di benessere alpino.

L’hotel dispone di una piscina interna e una piscina esterna riscaldate a 32 °C con vista panoramica sulle Dolomiti, saune di vario tipo (sauna finlandese, biosauna a raggi infrarossi, sauna al vapore) e gettate al vapore a tema. Sono anche disponibili una sala fitness, zone dedicate al relax e bar con tisane e snack vari. L’hotel è molto apprezzato per la posizione vicina agli impianti dell’Alpe di Siusi e per la proposta benessere continua durante tutto l’anno.

Hotel per soli adulti nelle Dolomiti: come scegliere

La scelta di un hotel per soli adulti nelle Dolomiti dipende soprattutto dall’esperienza che si desidera vivere. In generale è importante valutare:

l’offerta wellness (presenza di ambiente SPA, piscine, trattamenti benessere)

il livello di privacy e di tranquillità della struttura

il contesto naturale e la posizione rispetto ai sentieri, agli impianti o ai centri abitati.

Nell’area delle Dolomiti esistono molte soluzioni di alto livello, adatte sia a chi cerca un soggiorno benessere strutturato sia a chi preferisce un’esperienza più raccolta e romantica. La combinazione tra natura alpina, servizi wellness e atmosfera riservata rende questa zona particolarmente apprezzata per vacanze rilassanti.













