Come l’AI seleziona le fonti online: uno studio rivela come cambia il modo di scrivere in ottica SEO

L’evoluzione dei motori di risposta basati su intelligenza artificiale sta modificando in modo concreto il modo in cui i contenuti vengono scoperti, selezionati e utilizzati per costruire risposte, spostando l’attenzione dalla profondità narrativa tipica delle guide tradizionali verso una struttura più immediata, informativa e densa di significato fin dalle prime righe.

Mentre la SEO per i motori di ricerca premiava l’estensione e l’esplorazione progressiva degli argomenti, i modelli linguistici sembrano privilegiare contenuti capaci di offrire contesto chiaro, definizioni esplicite ed elementi verificabili già nella parte iniziale della pagina.

A confermarlo è un’analisi su larga scala condotta da Kevin Indig, basata su milioni di risposte generate dall’intelligenza artificiale e decine di migliaia di citazioni tracciate fino alla fonte originale, che mostra un pattern costante: l’AI attinge soprattutto dalla porzione superiore degli articoli e penalizza i contenuti che rimandano le informazioni chiave alle sezioni finali.

Perché le AI privilegiano l’inizio dei contenuti

Nel funzionamento dei modelli linguistici moderni entra in gioco un principio mutuato dal giornalismo e dalla scrittura accademica, spesso definito “bottom line up front”, ovvero l’abitudine di fornire subito i concetti essenziali per poi approfondirli nel resto del testo.

Quando un LLM deve stabilire rapidamente il contesto di una pagina, tende a dare maggiore peso alle parti iniziali, utilizzandole come cornice interpretativa per tutto ciò che segue.

I dati emersi dall’analisi di Indig mostrano una distribuzione molto netta delle citazioni: oltre il 44% proviene dal primo 30% del contenuto, circa il 31% dalla parte centrale e meno di un quarto dall’ultimo terzo, con un calo marcato in prossimità del footer.

In altre parole, se l’informazione strategica resta nascosta in fondo alla pagina, la probabilità che venga ripresa dall’AI si riduce in modo significativo.

Questo non significa che la profondità non abbia più valore, ma che il contenuto deve prima dimostrare rilevanza, chiarezza e utilità immediata. Solo dopo l’AI “decide” di esplorare il resto della pagina per arricchire o verificare il contesto.

Linguaggio diretto e definizioni come leva di visibilità

Uno degli elementi più forti riscontrati nello studio riguarda la struttura delle frasi utilizzate nei passaggi citati. Le porzioni di testo riprese dall’intelligenza artificiale contenevano quasi il doppio delle definizioni esplicite rispetto ai contenuti meno performanti, con costruzioni chiare del tipo “X è”, “X si riferisce a”, “X indica”.

Questa modalità riduce l’ambiguità semantica e permette al modello di comprendere con precisione cosa rappresenta un concetto, un processo o uno strumento. Le frasi vaghe, descrittive o eccessivamente narrative, pur risultando gradevoli alla lettura umana, offrono meno punti di ancoraggio per l’AI.

Dal punto di vista SEO questo suggerisce una revisione del modo in cui vengono introdotti gli argomenti: aprire una sezione con una definizione solida e verificabile aumenta la probabilità di essere selezionati come fonte autorevole, soprattutto nelle risposte sintetiche generate dai modelli linguistici.

Entità forti e riferimenti concreti come segnali di affidabilità

Un altro aspetto centrale riguarda la densità di entità, ovvero la presenza di nomi propri, aziende, strumenti, persone, tecnologie e concetti ben identificabili. Nei contenuti citati dall’AI la percentuale di entità arrivava in media al 20,6%, contro il 5–8% tipico dei testi standard.

Marchi riconoscibili, piattaforme specifiche, ruoli professionali e fonti autorevoli aiutano il modello a collocare l’informazione in un contesto reale e verificabile. Un contenuto che parla in modo astratto di “strumenti di analisi”, ad esempio, risulta meno utile rispetto a uno che menziona software concreti, metodologie note o casi applicativi chiari.

In ottica SEO questo rafforza l’importanza di collegare ogni argomento a riferimenti reali, evitando generalizzazioni e formulazioni eccessivamente neutre, perché l’AI tende a preferire ciò che riduce l’incertezza.

Tono equilibrato e leggibilità come fattori di selezione

Lo studio evidenzia anche un elemento spesso sottovalutato: il sentiment e la struttura linguistica. I contenuti più citati presentavano un equilibrio tra informazione fattuale e interpretazione, con un livello di soggettività medio, simile a quello di un’analisi professionale piuttosto che a un testo promozionale o accademico.

Dal punto di vista della leggibilità, i passaggi vincenti risultavano più chiari, con frasi meno complesse e una struttura più lineare rispetto ai contenuti che cercavano di apparire iper-tecnici o eccessivamente densi.

Per chi produce contenuti SEO questo implica una scelta precisa: privilegiare chiarezza, precisione terminologica e ritmo informativo, senza sacrificare la profondità, ma evitando costruzioni inutilmente complicate che rallentano la comprensione.

Come adattare la strategia SEO ai motori di risposta AI

L’insieme di questi dati suggerisce un cambiamento concreto nel modo di progettare articoli, guide e risorse informative. L’apertura di ogni contenuto dovrebbe offrire:

· definizioni chiare dei concetti principali.

· riferimenti espliciti a entità rilevanti.

· contesto immediato su cosa l’utente sta cercando.

· linguaggio informativo e verificabile.

Le sezioni successive dell’articolo possono approfondire, confrontare scenari, portare esempi e analisi, ma il valore percepito deve emergere subito.

Secondo Isan Hydi, CEO di Wolf Agency, «l’AI rende visibile un principio che nella SEO avanzata esiste da tempo: il contenuto deve chiarire immediatamente cosa offre e perché è affidabile. Quando definizioni, entità e contesto vengono posizionati in apertura, la probabilità di essere intercettati dai sistemi di risposta cresce in modo misurabile».

Sul piano operativo, questo si traduce in strutture editoriali più simili a briefing informativi che a saggi narrativi, dove ogni sezione risponde a una domanda specifica e lo fa con precisione.

Anche Brian Gjermeni, SEO Specialist di Wolf Agency, sottolinea come «l’ottimizzazione per l’intelligenza artificiale non richieda formule strane, ma una maggiore disciplina nella chiarezza: titoli che funzionano come prompt, paragrafi iniziali che risolvono subito il bisogno informativo e un uso consapevole di entità e dati reali. Quando queste logiche vengono applicate in modo sistematico, si nota un aumento delle citazioni e una crescita del traffico qualificato».

Il quadro che emerge dallo studio di Indig non racconta la fine della SEO, ma una sua evoluzione naturale verso contenuti più utili, più leggibili e più orientati alla risoluzione immediata dei bisogni informativi.

Le guide infinite che rimandano le informazioni chiave alle ultime sezioni rischiano di perdere centralità nei motori di risposta, mentre articoli strutturati, chiari e densi di significato fin dall’inizio acquisiscono un vantaggio competitivo concreto.

Al momento, dunque, è necessario progettare contenuti che parlino all’intelligenza artificiale in termini di chiarezza e verificabilità, e allo stesso tempo alle persone in termini di utilità reale, perché oggi le due cose viaggiano molto più vicine di quanto sembri.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.