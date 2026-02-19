I principali eventi organizzati nel casinò di Sanremo sin qui

Il casinò di Sanremo è uno dei salotti culturali più longevi d’Italia, un luogo nel quale il gioco si intreccia con musica, teatro e grande spettacolo fin dagli anni ’50. Il casinò ligure rappresenta uno dei pochi punti di riferimento sul nostro territorio per il settore gioco e riesce ancora a tenere botta di fronte alla crescita esponenziale del comparto digitale; quest’ultimo, infatti, sta mettendo a dura prova le sale fisiche a causa della vasta selezione di giochi e offerte, come i bonus di benvenuto dei casino o delle scommesse, solitamente non disponibili nei vari Sanremo, Saint-Vincent e via discorrendo. In questo articolo abbiamo raccolto i principali eventi organizzati nel casinò di Sanremo fino a oggi.

In principio fu il Festival di Sanremo

Il 29 gennaio 1951, nel Salone delle Feste del Casinò, va in scena la 1°edizione del Festival della Canzone Italiana, condotta da Nunzio Filogamo e pensata come vetrina per rilanciare la città nel dopoguerra. Il Teatro del Casinò rimane la casa ufficiale del Festival fino al 1976, con la platea da poco più di 250 posti e i palchi che ospitano il pubblico elegante dell’epoca. Il trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 segna la fine di un’era ma non cancella il rapporto strettissimo tra la kermesse e la casa da gioco, che resta nell’immaginario collettivo come la “culla” del Festival. Ancora oggi le celebrazioni per gli anniversari del Casinò includono mostre e installazioni dedicate proprio a quel periodo, a testimonianza di quanto quei primi Festival abbiano contribuito al mito di Sanremo.

Il ritorno parziale della kermesse: Sarà Sanremo

Negli ultimi anni il Casinò è tornato a far parte, almeno in parte, del racconto televisivo legato al Festival attraverso format come “Sanremo Giovani” e, più di recente, “Sarà Sanremo”, che per il 2026 Sarà Sanremo ha eletto Angelica Bove e Nicolò Filippucci tra le Nuove Proposte . Si tratta di serate-evento che selezionano i giovani artisti destinati a salire sul palco dell’Ariston, mescolando audizioni dal vivo, gare e annunci ufficiali dei brani dei Big in gara.​ Il Teatro dell’Opera del Casinò ospita queste finali trasmesse in prima serata, riportando le telecamere Rai negli stessi spazi che furono scenario del Festival storico. Parallelamente, il Comune e la direzione del Casinò stanno lavorando per riportare la casa da gioco ancora più al centro della “settimana sanremese”, ipotizzando nuovi eventi di rilievo da ospitare proprio nei giorni del Festival. L’obiettivo dichiarato è ridare al Casinò una funzione viva e riconoscibile nel palinsesto, intrecciando memoria storica e programmazione contemporanea.​

Dalla lirica ai concerti: il Teatro del Casinò è sempre in attività

Il Teatro dell’Opera del Casinò alterna lirica, prosa, musica sinfonica e incontri culturali, diventando un vero presidio per lo spettacolo dal vivo in Riviera. La stagione teatrale propone ogni anno un cartellone con otto spettacoli, da ottobre a maggio, con protagonisti attori di primo piano del panorama nazionale. Sono saliti interpreti come Lino Guanciale, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Luca Barbareschi, Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio e molti altri, confermando il ruolo del Casinò come polo stabile per il grande teatro italiano. Non mancano inoltre concerti sinfonici, rassegne di musica classica e serate speciali. Accanto alla programmazione teatrale, il Casinò ospita mostre, convegni, rassegne letterarie e appuntamenti come i “martedì letterari”, che animano la sala anche al di fuori delle serate di gioco. Il risultato è un mix particolare che premia anche dal punto di vista economico e sociale: a gennaio 2026 è stata registrata una crescita degli incassi del 29% e un aumento di presenze con 19.000 persone nelle sale, confermando così il ruolo del casinò di Sanremo di una casa da gioco che ha scelto di investire sulla cultura per restare centrale nella vita cittadina, nel turismo e nell’economia regionale.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne